Billiges Theater: Ist Friedrich Merz wirklich so blöd – oder tut er nur so?

Die vorerst letzte Vollkatastrophe im deutschen Kanzleramt nach Merkel und Scholz heißt: Friedrich Merz! Zahlreiche Menschen mit Verstand fragen sich seit dessen Amtsantritt und seinem überwiegend fragwürdigen Erscheinungsbild leicht fassungslos: Ist der Kerl denn wIrklich so blöd und/oder so naiv – oder meint er das tatsächlich, was er da sagt…? Aufritte des obersten CDU-Mannes werden von kollektivem Kopfschütteln begleitet; Merz wirkt permanent würde-, stil- und substanzlos, eine trampelige Null zum Fremdschämen. Rückgrat und Worttreue sind bei ihm erwiesenermaßen Fehlanzeige, und doch staunt man: Wird dieser Wähler- und Rosstäuscher denn gar nicht rot bei seinem ständigen Lügen? Seine Beliebheitswerte, obwohl ermittelt anhand der üblichen tendenziellen Meinungsumfragen der einschlägigen Institute, sind stets im tiefen Keller – also dort, wo der Müll abgesammelt wird. Ein wertlos wirkender einstiger Hoffnungsträger, von dem man sich heute fragen muss, ob er auch schon vor 25 Jahren, als er im Machtkampf mit Merkl unterlagt, jener charakterlose provinzielle Politlurch war, als der er heute auftritt, oder ob er diese Eigenschaften nicht erst in seinen Diensten für den US-Investmentgiganten BlackRock entwickelte.
Heute ist dieser Niemand, der bei internationalen Anlässen mit großen Staatschefs auch schon mal neben Zimmerpflanzen oder Dekopalmen gesetzt wird, der Italiens schöne Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beim Zusammentreffen mit Merz bei Donald Trump nur noch genervt mit den Augen rollen und ließ und der dafür sorgte, dass im Ausland die deutsche Politik ungefähr so ernst genommen wird wie im Inland seine Wahlversprechen, eine abgehalfterte traurige Figur, die beim morgendlichen Blick in den Spiegel außer dem Mantra “Ich bin Kanzler!” nichts mehr über die Lippen bringen kann, was sie selbst noch glauben kann.
Eingebettet ins Brüsseler Leichentuch
Dabei ist Merz eigentlich nur die Fassade für weit weniger harmlose Zusammenhänge, denn seine Führungslosigkeit, sein gänzlicher Integritätsverlust und seine Abhängigkeit von der linken SPD sind für Deutschland inzwischen existenzbedrohend. Und das schlimmste: Er ist mit dieser Unterdurchschnittlichkeit immer noch Einäugiger unter Blinden, denn weit und breit ist im Politzirkus keiner in Sicht, der nicht noch peinlicher daherkäme. Das politische Personal eines abgewrackten politischen Besitzstandsmilieus ist inzwischen allgemein drittklassig, überall fehlt es an echten Persönlichkeiten und charakterstarken Führern. Merz ist der Regelfall im billigen Gesamtangebot deutscher Politik anno 2025, denn das politische Personal ist rund Jahre nach Einführung der den Deutschen widerwillig aufoktroyierten Demokratie als Herrschaftsform in einem desolaten Zustand – und so ist es auch diese Republik.
Eingebettet ins Brüsseler Leichentuch schwadronieren hierzulande Laiendarsteller und Provinzschauspieler dieser verwesenden Republik, deren neues Wahrzeichen längst nicht mehr das Brandenburger Tor, sondern die gesprengten Kühltürme leistungsfähiger Kohle- und Atomkraftwerke sind, vollmundig von glorreichen Befunden, die das Gegenteil der bitte erlebten Wirklichkeit beschreiben. Im Nebel von Staatspropaganda, leeren Worthülsen und kruder Symbolpolitik ist kau mehr zu erkennen, welches falsche Spiel mit welchen falschen, verlogenen Gestalten gegenwärtig taktierend gespielt wird. Man muss den Bogen von Merz, dem deutschen Provinzpolitiker ohne Format. weit spannen – zuerst nach Brüssel, denn dort, ist jene Lumpenhöhle, aus der dieser Sauerländer seine Simulanzidentität nährt, den Duktus der Zwielichternden von einst nachahmend; wir erinnern uns, was Jean-Claude Juncker einst sagte: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt!“ Damit hatte der skrupellose Juncker im echten Ganovensprech dem kleinen Fritz vorgemacht, wie man als dreckig verlogener Pseudodemokrat dreist Politik gegen die Interessen der Bürger macht. Und Juncker ergänzte Jahre später: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“
Ein BlackRock-Agent im Kanzleramt?
Billionenschulden aufnehmen –nach der Wahl, mit einem abgewählten Parlament –, obwohl ein Hauptwahlversprechen eben der Schuldenabbau neben einem angeblich schlanken Staatshaushalt war: Mit dieser dreisten, frechen, arroganten und verlogenen Tour erwies sich Merz früh als der perfekte Juncker-Epigone. Aber nicht nur das ist der EU-Fritze aus dem Sauerland; was machte der Merz eigentlich bei der multinationalen Finanzkrake BlackRock, fragten sich im Zuge seines Comebacks in der tristen Post-Merkel-Zeit bis zu seiner Wahl als Kanzler, letzte kritische Medien des Landes. Die Antwort erklärt, warum Merz immer diesen dummen Dackelblick aufsetzt, ist wohl die: Dieser soll sein leicht dämlich wirkendes Ohrfeigengesicht quasi hinter einer Maske verschwinden lassen. Die “Süddeutsche Zeitung” dazu: „Seit dem Frühjahr 2016 sitzt der 62-Jährige dem Aufsichtsrat der deutschen Abteilung von Blackrock vor, wobei seine Rolle weit hinausgeht über das sonst übliche Aufgabenspektrum. Einen wie Merz holt man sich, weil er ein exzellenter Wirtschaftsanwalt ist, weil er weiß, wie ein Aufsichtsrat zu funktionieren hat. Viel wertvoller aber sind für Blackrock sein Adressbuch, seine Kontakte in die Politik und in die Chefetagen deutscher Konzerne. Merz sollte als Türöffner fungieren für einen der mächtigsten Finanzkonzerne, die es jemals gab. Dort ist man heute zufrieden.“
Überschriften sowie entsprechende Berichte nach investigativer Recherche enthüllen die eigentliche Agenda des BlackRock-Kanzlers Merz, für den mutmaßlich der gesamte deutsche Bundestag, die Koalition mit der verzwergten, inhaltlich völlig bedeutungslosen, politisch sinnfreien SPD, vollkommen arschegal, schnurzpiepe, vernachlässigbar ist. Das Motto: Blöde und unschuldig gucken, Unsinn labern, desorientieren, Brände vor Brandmauern legen, um breitflächig Aufmerksamkeit woanders hin zu lenken – und dann brachial das Amt des Kanzlers missbrauchen, um für BlackRock-Assets wertvolle Geschäfte einzufädeln und mit einer verlogenen politischen Zielsetzung kombinieren. Konkre etwa: Den Ukraine-Krieg zum Milliardengeschäft für BlackRock zu machen – und dabei so blöd wie die Zimmerpalme zu glotzen, hinter der er auf internationalem Parkett verblasst – damit auch ja niemand was merkt! Achtung, siehe etwa hier: „Zufälle gibt’s… BlackRock erhöht Rheinmetall-Anteile – dann kommt Großauftrag“, lautet so eine Schlagzeile. In der Tat: Aktien der Rüstungsindustrie in der allgemeinen Regierungadebatte zwecks “Kriegstüchtigkeits“-Bestrebungen rund um den Ukraine-Konflikt ergeben monetären Sinn – wie auch die Politik, die diese Aktien tagtäglich wertvoller macht.
Ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten
Dieselbe schreibt weiter, dass vor wenigen Tagen auch der Vermögensverwalter von BlackRock die Kaufoption für Rheinmetall-Aktien zog: “Und nun kommt just ein Großauftrag der Bundeswehr…” Nee, nee, nee – was ein Zufall aber auch!. Der eigentliche Arbeitgeber von Merz war (oder ist?) vermutlich noch immer der US-Vermögensverwalter BlackRock – und der betreibt Networking in größten Dimensionen: mit treuhänderischer Verwaltung von Vermögensanteilen und damit verbundener Wahrnehmung von Stimmrechtsmandaten bei Hauptversammlungen durch etliche verschiedene Firmen ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten und fällt auch reichlich Insiderwissen ab, was sich dann in Wirtschaft und Politik trefflich nutzen lässt. Sieh an: „Und wenn man sich dazu noch gutes bzw. zweckdienliches Personal, etwa in Form von Spitzenpolitikern wie dem jetzigen CDU-Chef Friedrich Merz holt, der zuvor bei BlackRock als Berater tätig war, steht ordentlichen Gewinnen nichts mehr im Weg.” Und während Deutschlands Industrie abschmiert und die Autobranche kaputtgeht, und die Gesamtwirtschaft über Kosten und globalen Gegenwind stöhnt, ist die Waffenbranche hingegen massiv im Aufwind. Na sowas aber auch!
Wenn man dazu dann auch noch den deutschen Bundeskanzler “besitzt”. darf sich eigentlich keiner wundern, wenn dieser hundertmal am Tag der Ukraine Hilfen bis zum jüngsten Tag verspricht und die kaputte deutsche Bundeswehr zur führenden Militärmacht des Erdballs ausbauen will – wofür er schon mal Milliarden an „Sondervermögen“ am verarschten Wähler vorbei auf die Ertragssschiene geblackrockt hat. Dass die Rüstungsindustrie, vorrangig durch den zumindest verbalpolitisch nach Deutschland importierten Ukraine-Konflikt und damit politisch verbundene Waffen- und Munitionslieferungen mit Brüsseler Aufrüstungsvorhaben für Europa, wieder verstärkt für Investoren und Spekulanten attraktiv gemacht und somit ebenfalls geblackrockt wurde, ist wohl wenig überraschend. Denn auch der US-Vermögensverwalter hat vor einigen Tagen – wie Medien melden – Kaufoptionen für Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall gezogen und Aktien erworben. Somit liegen nun die BlackRock-Beteiligungen an Rheinmetall bei 5,25 Prozent – womit Merzens (Ex?-)Brötchengeber nun der zweitgrößte Anteilseigner nach der französischen Großbank Société Générale ist. Preisfrage: Wer hat die letzte Bundestagswahl eigentlich wirklich gewonnen, zumindest finanziell…?
Da ist etwas das hatte schon Vorgänger in die Verachtung der Wähler getrieben,das etwas kam mit dem Übel aus dem ehemaligen SED Deutschland !! Für das,nur DAS muss sich BRD gesamt Schämen!! Das SED_NAZI SYSTEM II. Das Übel kam in einer STASI geschulten Pioniersekretärins Handtasche in den Westen,um alle auf links zu knechten. Funktioniert bis heute,wie der SO nie gesagtr Spruch des JOSCHKA F.
Stammt die Basis des Artikels vom Politnavigator (BlackRock, Vanguard und State Street. Drei Unternehmen, die hinter allen Kriegen stehen)? Nun noch etwas weiter denken nach Veröffentlichungen von RAND und Co. – wie wäre es mit einer EU Zentralregierung ohne jegliche nationale / lokale Einflußmöglichkeiten? Die Basis ist mit dem UN Migrationspakt geschaffen und eine verlorene Auseinandersetzung (muß ja nicht ein wirklicher Krieg sein) wäre optimal. Also alles scheint in die richtige geplante Richtung zu laufen.
Diese Regierung wird als LÜgenregierung in die Geschichte der Bundesrepublik eingehen..
Bei den widersprüchlichen Aussagen die M. tätigt und dem was er tut ( sein Lieblingssport: rückwärts Rudern)
kann man davon ausgehen, daß er nicht ganz richtig tickt,
was sein moralischen Kompass betrifft !
Eine kleine Analyse des Geisteszustands des Kanzlers gibt's
im short vom Deutschlandkurier
Lügenkanzler Merz lässt wieder Afghanen einfliegen
Jeder dieser „Analysen“ liegt ein grundsätzlicher Denkfehler zugrunde. Nämlich der, daß die politische „Elite“, spätestens seit diese Klasse sämtliche Medien (allen voran den öffentlichen Schundfunk) hinter sich haben, sich auch nur einen Deut überhaupt um das Volk an sich schert.
Andersherum ist das leider das Gegenteil:
Gleich wo und wann und in welcher Runde, ob beruflich, privat, im Club oder gar familär, jeder 2. Satz dreht sich mittlerweile um Politik sowie deren Gestalten und das natürlich immer (gewollt und darauf hereingefallen) mit negativen Karma durchsetzt (Wutbürger u.a.).
So ist es ein Leichtes, die Herde an trotteligen Schafen zu kontrollieren, manipulieren, dirigieren und natürlich komplett abzurasieren.
Jedenfalls sollte eines völlig klar sein: Dumm ist da „ganz oben“ sicher niemand, wie es soziopathisch aussieht kann man gerne debattieren, sollte es aber auch (s.o.g. Gründe) einfach sein lassen und sich lieber um seine Belange und die des engsten Umfeldes kümmern nach dem Motto:
Stell Dir vor sie wollen Schweinereien mit Dir veranstalten und ich bin gar nicht greifbar – nur so kann man bestehen und sogar vielleicht „gegen die“ irgendwie auch gewinnen.
..jeder Satz „geht runter wie Öl“ und landet gleich im limbischen System.
Attributierung, Kontextualisierung…Fakturierung…perfekt abgelichtet
in Öl
Der Artikel trifft absolut ins Schwarze. Während Journalisten und Bevölkerung versuchen, Merz´ widersprüchlichem und großenteils verlogenem Verhalten eine sinnstiftende Erklärung abzuringen, zeigt Merz im Grunde unverschämt deutlich, daß ihm hinsichtlich seiner Lügen und seiner Pflichten als Kanzler alle(s) egal ist. Er hat vollkommen andere Interessen im Auge, denen er dient. Deutschland überläßt er seinem Koalitionspartner SPD mit allen negativen Folgen für das Land. Unter diesem Kanzler werden Deutschland und die Deutschen dem endgültigen Untergang preisgegeben.
In der Zeitschrift der Globalisten, „The Economist“, wird einmal jährlich kurz vor der Jahreswende anhand eines Bildes der geneigten Öffentlichkeit verklausuliert dargelegt, was für das folgende Jahr geplant ist. Für 2026 stehen u.a. Kriege und der Untergang des Geldsystems auf der Agenda. Laut A. Irlmaier besteht der WK3 nicht aus einem Kampf aller gegen alle, sondern aus mehreren größeren, über die Erde verstreuten Kriegen. 2026 könnte somit zu dem Jahr werden, in dem der WK3 stattfinden wird.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Hoffentlich ist der Autor im Besitz eines schicken Bademantels.
Cooler Artikel. Hätte ich mich nicht getraut. Ich lebe doch sehr gerne. Passen Sie auf auf sich.
„Ist eh alles wurscht, weil Deutschland mittlerweile zum Komposthaufen für den hominiden Müll des halben Planeten geworden ist.“
Meint mein stets grantiger Nachbar.
😜
@wirklich so blöd – oder tut er nur so?
meiner Meinung nach als pack aus Dunkeldeutschland weder-noch !
Der hat als Feindagent seinen Auftrag und führt den aus – ist nicht persönlich gemeint – die letzte noch offene große Plünderung sind die Sparkonten der Bürger, die er in Zusammenarbeit mit Leyen verwerten und an seine Auftraggeber weiterzuleiten hat. Danach darf er sich absetzen – die Pläne scheinen weit gediehen z sein, die Evakuierung wird von den dafür ausgewählten Truppen schon einmal geübt !
Wie war das noch : nichts ist besser vorbereitet als ein zufällig ausbrechender Krieg – das gilt auch für den Bürgerkrieg in Deutschland – die Eliten sind vorbereitet, und wenn jegliche Versorgung zusammenbricht und es dann Neubürger gegen schon länger hier lebende geht, dann verlassen die Eliten das Land und schauen von Außen den Resultaten ihrer Arbeit befriedigt zu !
Guter Artikel 👍👍
Ja, so ist der König von Deutschland lief// läuft alles nach Plan.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass Merz von 2009 bis 2019 Vorsitzender der Atlantik-Brücke war und damit der Hauptlobbyist amerikanischer Großkonzerne in Deutschland. In den meisten westlichen Staaten (z.B. USA) dürfte jemand, der sich derart für ausländische Interessen engagiert hat, aufgrund zu vermutender Interessenkonflikte gar nicht mehr für Regierungsämter kandidieren.
Frau Merkel war eine Kommunistin
und Deutschland – Zerstörerin.
Aber.
Aber sie hat uns den Merz vom Leibe
gehalten.
Sie hat die notwendige Vorarbeit für den Abräumer Merz „geleistet“.
Da in der Realität tatsächlich niemand so blöd sein kann, wie sämtliche Führungs-Ergebnisse samt Lügen ausweisen, bleibt eben nur ein absolut zwingender Schluss: Es steckt etwas ganz anderes in ihm – bzw. zutreffender – hinter ihm!
Bezgl.der konventionellen Aufrüstung(Panzer, Kanonen etc).hat ein fachkundiger Militärhistoriker im MSM eine klare Meinung ausgedrückt: .Konventionelle Aufrüstung ist im Drohnenkrieg verlorene Mühe. D.H. alle Mrd. die wir in diese Art Rüstung stecken, sind sinnlos.Der angeblich unverwundbare Leo wird durch mehrere gleichzeitige Drohnen genau so vernichtet wie andere. Glühende Wracks für Mrd. die für Friedenszwecke fehlen.(Krankenhäuser, Schulen, bezahlbare Wohnungen.) Zeit für Frieden mit allen Ländern. Weg mit den Kriegshetzern.
Ich gehe davon aus, das es Blödheit ist. Der wirre Blick sagt alles. Ab in die Klapse zu seinen „Geflüchteten“ mit dem Messer. Schnell weg….bevor ihm andere den Weg zeigen. Meine Fresse, was hier als Bundeskasper rumrennt und vom Bundeskasper – Wahlvolk legitimiert wurde. In einer Bananenrepublik wäre der schon lange weg. Wohin?… Ich sage es lieber nicht, denn mein Bademantel ist noch nicht trocken von gestern.
Er tut nicht nur so, er ist es auch und genau dies hat ja bereits eine Frau Merkel bereits vor 23 Jahren erkannt. Wenn man sich seine auf niederstem intellektuellen Niveau befindlichen Reden anhört, dann muss man sich in der Tat fragen, wie so eine Person von Millionen Menschen gewählt werden konnte, obwohl, wie schon der Wahlkampf in aller Deutlichkeit gezeigt hat, er es einfach nicht kann und im Amt des Regierungschefs außer heißer Luft und Lügen nichts zu Wege brachte. Er hätte das Handwerk eines Maurers erlernen sollen, dabei entschuldige ich mich jedoch gleichzeitig bei diesem für das Land außerordentlich ehrenwerten Berufsstand, damit niemand es in den falschen Hals bekommt. Ich meine damit, dass er durch die von ihm als unfähigem Brand-Maurer wohl mit Sicherheit unsachgemäß errichteten instabilen Mauer sehr bald erschlagen würde. Übrigens hat ihn Black Rock nicht seiner „Geistesgaben“ wegen angeheuert, sondern, weil sie von seinen Verbindungen und sonstigen Kontakten nur profitieren konnte. Und jetzt sitzt Black Rock sogar auch noch im Bundeskanzleramt.
Die Korruption im Staate ist schlimmer als das was man sieht und hört- Weimergate ist nur ein minimaler Teil davon- die bösen Gestalten im Hintergrund die die Strippen ziehen , die haben die Macht- die Politiker hier und anderswo tun nur das was von oben befohlen wird- gleichzeitig werden die kontrollierten Leitmedien und Justiz auf Linie gebracht— eine totalitäre Politik-mediale- Diktatur vom Feinsten-
Merz wurde als Vorbote der Hölle von Blackrock entsandt, um Deutschland sturmreif zu schiessen. Dieses wehrlose Land hat dann nichts mehr an Wert zu bieten, ist also genug heruntergekommen, um zu geringem Kurs verhökert zu werden. Blackrock und Vanguard wird’s angesichts solcher Niedrigstpreise freuen. Helferlein Merz ist dann natürlich schon bald Geschichte und über alle Berge. Es wird nicht gut enden; für Keinen. Soviel ist sicher.
👺…, und die zweite Epigone -Flinten Uschi- dürften in den ‚Verunreinigten Staaten von US und A‘ mit dieser Berufs Vita solche Ämter gar nicht ausüben (wie oben sehr schön dargestellt). ⚡💨🕳️