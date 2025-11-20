Billiges Theater: Ist Friedrich Merz wirklich so blöd – oder tut er nur so?

Die vorerst letzte Vollkatastrophe im deutschen Kanzleramt nach Merkel und Scholz heißt: Friedrich Merz! Zahlreiche Menschen mit Verstand fragen sich seit dessen Amtsantritt und seinem überwiegend fragwürdigen Erscheinungsbild leicht fassungslos: Ist der Kerl denn wIrklich so blöd und/oder so naiv – oder meint er das tatsächlich, was er da sagt…? Aufritte des obersten CDU-Mannes werden von kollektivem Kopfschütteln begleitet; Merz wirkt permanent würde-, stil- und substanzlos, eine trampelige Null zum Fremdschämen. Rückgrat und Worttreue sind bei ihm erwiesenermaßen Fehlanzeige, und doch staunt man: Wird dieser Wähler- und Rosstäuscher denn gar nicht rot bei seinem ständigen Lügen? Seine Beliebheitswerte, obwohl ermittelt anhand der üblichen tendenziellen Meinungsumfragen der einschlägigen Institute, sind stets im tiefen Keller – also dort, wo der Müll abgesammelt wird. Ein wertlos wirkender einstiger Hoffnungsträger, von dem man sich heute fragen muss, ob er auch schon vor 25 Jahren, als er im Machtkampf mit Merkl unterlagt, jener charakterlose provinzielle Politlurch war, als der er heute auftritt, oder ob er diese Eigenschaften nicht erst in seinen Diensten für den US-Investmentgiganten BlackRock entwickelte.

Heute ist dieser Niemand, der bei internationalen Anlässen mit großen Staatschefs auch schon mal neben Zimmerpflanzen oder Dekopalmen gesetzt wird, der Italiens schöne Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beim Zusammentreffen mit Merz bei Donald Trump nur noch genervt mit den Augen rollen und ließ und der dafür sorgte, dass im Ausland die deutsche Politik ungefähr so ernst genommen wird wie im Inland seine Wahlversprechen, eine abgehalfterte traurige Figur, die beim morgendlichen Blick in den Spiegel außer dem Mantra “Ich bin Kanzler!” nichts mehr über die Lippen bringen kann, was sie selbst noch glauben kann.

Eingebettet ins Brüsseler Leichentuch

Dabei ist Merz eigentlich nur die Fassade für weit weniger harmlose Zusammenhänge, denn seine Führungslosigkeit, sein gänzlicher Integritätsverlust und seine Abhängigkeit von der linken SPD sind für Deutschland inzwischen existenzbedrohend. Und das schlimmste: Er ist mit dieser Unterdurchschnittlichkeit immer noch Einäugiger unter Blinden, denn weit und breit ist im Politzirkus keiner in Sicht, der nicht noch peinlicher daherkäme. Das politische Personal eines abgewrackten politischen Besitzstandsmilieus ist inzwischen allgemein drittklassig, überall fehlt es an echten Persönlichkeiten und charakterstarken Führern. Merz ist der Regelfall im billigen Gesamtangebot deutscher Politik anno 2025, denn das politische Personal ist rund Jahre nach Einführung der den Deutschen widerwillig aufoktroyierten Demokratie als Herrschaftsform in einem desolaten Zustand – und so ist es auch diese Republik.

Eingebettet ins Brüsseler Leichentuch schwadronieren hierzulande Laiendarsteller und Provinzschauspieler dieser verwesenden Republik, deren neues Wahrzeichen längst nicht mehr das Brandenburger Tor, sondern die gesprengten Kühltürme leistungsfähiger Kohle- und Atomkraftwerke sind, vollmundig von glorreichen Befunden, die das Gegenteil der bitte erlebten Wirklichkeit beschreiben. Im Nebel von Staatspropaganda, leeren Worthülsen und kruder Symbolpolitik ist kau mehr zu erkennen, welches falsche Spiel mit welchen falschen, verlogenen Gestalten gegenwärtig taktierend gespielt wird. Man muss den Bogen von Merz, dem deutschen Provinzpolitiker ohne Format. weit spannen – zuerst nach Brüssel, denn dort, ist jene Lumpenhöhle, aus der dieser Sauerländer seine Simulanzidentität nährt, den Duktus der Zwielichternden von einst nachahmend; wir erinnern uns, was Jean-Claude Juncker einst sagte: „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt!“ Damit hatte der skrupellose Juncker im echten Ganovensprech dem kleinen Fritz vorgemacht, wie man als dreckig verlogener Pseudodemokrat dreist Politik gegen die Interessen der Bürger macht. Und Juncker ergänzte Jahre später: „Wenn es ernst wird, muss man lügen.“

Ein BlackRock-Agent im Kanzleramt?

Billionenschulden aufnehmen –nach der Wahl, mit einem abgewählten Parlament –, obwohl ein Hauptwahlversprechen eben der Schuldenabbau neben einem angeblich schlanken Staatshaushalt war: Mit dieser dreisten, frechen, arroganten und verlogenen Tour erwies sich Merz früh als der perfekte Juncker-Epigone. Aber nicht nur das ist der EU-Fritze aus dem Sauerland; was machte der Merz eigentlich bei der multinationalen Finanzkrake BlackRock, fragten sich im Zuge seines Comebacks in der tristen Post-Merkel-Zeit bis zu seiner Wahl als Kanzler, letzte kritische Medien des Landes. Die Antwort erklärt, warum Merz immer diesen dummen Dackelblick aufsetzt, ist wohl die: Dieser soll sein leicht dämlich wirkendes Ohrfeigengesicht quasi hinter einer Maske verschwinden lassen. Die “Süddeutsche Zeitung” dazu: „Seit dem Frühjahr 2016 sitzt der 62-Jährige dem Aufsichtsrat der deutschen Abteilung von Blackrock vor, wobei seine Rolle weit hinausgeht über das sonst übliche Aufgabenspektrum. Einen wie Merz holt man sich, weil er ein exzellenter Wirtschaftsanwalt ist, weil er weiß, wie ein Aufsichtsrat zu funktionieren hat. Viel wertvoller aber sind für Blackrock sein Adressbuch, seine Kontakte in die Politik und in die Chefetagen deutscher Konzerne. Merz sollte als Türöffner fungieren für einen der mächtigsten Finanzkonzerne, die es jemals gab. Dort ist man heute zufrieden.“

Überschriften sowie entsprechende Berichte nach investigativer Recherche enthüllen die eigentliche Agenda des BlackRock-Kanzlers Merz, für den mutmaßlich der gesamte deutsche Bundestag, die Koalition mit der verzwergten, inhaltlich völlig bedeutungslosen, politisch sinnfreien SPD, vollkommen arschegal, schnurzpiepe, vernachlässigbar ist. Das Motto: Blöde und unschuldig gucken, Unsinn labern, desorientieren, Brände vor Brandmauern legen, um breitflächig Aufmerksamkeit woanders hin zu lenken – und dann brachial das Amt des Kanzlers missbrauchen, um für BlackRock-Assets wertvolle Geschäfte einzufädeln und mit einer verlogenen politischen Zielsetzung kombinieren. Konkre etwa: Den Ukraine-Krieg zum Milliardengeschäft für BlackRock zu machen – und dabei so blöd wie die Zimmerpalme zu glotzen, hinter der er auf internationalem Parkett verblasst – damit auch ja niemand was merkt! Achtung, siehe etwa hier: „Zufälle gibt’s… BlackRock erhöht Rheinmetall-Anteile – dann kommt Großauftrag“, lautet so eine Schlagzeile. In der Tat: Aktien der Rüstungsindustrie in der allgemeinen Regierungadebatte zwecks “Kriegstüchtigkeits“-Bestrebungen rund um den Ukraine-Konflikt ergeben monetären Sinn – wie auch die Politik, die diese Aktien tagtäglich wertvoller macht.

Ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten

Dieselbe schreibt weiter, dass vor wenigen Tagen auch der Vermögensverwalter von BlackRock die Kaufoption für Rheinmetall-Aktien zog: “Und nun kommt just ein Großauftrag der Bundeswehr…” Nee, nee, nee – was ein Zufall aber auch!. Der eigentliche Arbeitgeber von Merz war (oder ist?) vermutlich noch immer der US-Vermögensverwalter BlackRock – und der betreibt Networking in größten Dimensionen: mit treuhänderischer Verwaltung von Vermögensanteilen und damit verbundener Wahrnehmung von Stimmrechtsmandaten bei Hauptversammlungen durch etliche verschiedene Firmen ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten und fällt auch reichlich Insiderwissen ab, was sich dann in Wirtschaft und Politik trefflich nutzen lässt. Sieh an: „Und wenn man sich dazu noch gutes bzw. zweckdienliches Personal, etwa in Form von Spitzenpolitikern wie dem jetzigen CDU-Chef Friedrich Merz holt, der zuvor bei BlackRock als Berater tätig war, steht ordentlichen Gewinnen nichts mehr im Weg.” Und während Deutschlands Industrie abschmiert und die Autobranche kaputtgeht, und die Gesamtwirtschaft über Kosten und globalen Gegenwind stöhnt, ist die Waffenbranche hingegen massiv im Aufwind. Na sowas aber auch!

Wenn man dazu dann auch noch den deutschen Bundeskanzler “besitzt”. darf sich eigentlich keiner wundern, wenn dieser hundertmal am Tag der Ukraine Hilfen bis zum jüngsten Tag verspricht und die kaputte deutsche Bundeswehr zur führenden Militärmacht des Erdballs ausbauen will – wofür er schon mal Milliarden an „Sondervermögen“ am verarschten Wähler vorbei auf die Ertragssschiene geblackrockt hat. Dass die Rüstungsindustrie, vorrangig durch den zumindest verbalpolitisch nach Deutschland importierten Ukraine-Konflikt und damit politisch verbundene Waffen- und Munitionslieferungen mit Brüsseler Aufrüstungsvorhaben für Europa, wieder verstärkt für Investoren und Spekulanten attraktiv gemacht und somit ebenfalls geblackrockt wurde, ist wohl wenig überraschend. Denn auch der US-Vermögensverwalter hat vor einigen Tagen – wie Medien melden – Kaufoptionen für Aktien des Rüstungsunternehmens Rheinmetall gezogen und Aktien erworben. Somit liegen nun die BlackRock-Beteiligungen an Rheinmetall bei 5,25 Prozent – womit Merzens (Ex?-)Brötchengeber nun der zweitgrößte Anteilseigner nach der französischen Großbank Société Générale ist. Preisfrage: Wer hat die letzte Bundestagswahl eigentlich wirklich gewonnen, zumindest finanziell…?