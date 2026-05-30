Biologie als Naturwissenschaft ist so gut wie abgeschafft – nich nur in Deutschland

Der deutsche Gender-Wokismus ist in seinen Abgründen ein wohlbekanntes Ärgernis; das Selbstbestimmungsgesetz mit willkürlichen Geschlechtswechseln per Sprechakt ist der bislang absurdeste Ausfluss dieser Zeitgeistverirrung. Doch interessanterweise haben wir nicht nur in Deutschland den Verstand verloren. Auch in Australien wird derzeit im Rahmen der Senate Estimates – also der offiziellen Haushaltsanhörungen im Parlament – ernsthaft darüber diskutiert, dass biologische Fakten und Befunde keine Rolle mehr spielen sollen. Ob im Sport, in Umkleiden oder in offiziellen Dokumenten – Männer sollen einfach als Frauen gelten, sobald sie das behaupten.

Dass über “schwangere Männer” ausgerechnet in einer Senate Estimates-Sitzung debattiert wird, zeigt, wie weit diese kranke Ideologie bereits in die offiziellen Institutionen vorgedrungen ist. Es ist längst kein normales Haushaltsgespräch mehr, sondern politisches Theater im Herzen des Parlaments. All das ist unfassbar.

Ein Mann ist und bleibt biologisch ein Mann!

Anscheinend muss man im 21. Jahrhundert vorgeblich gebildeten Menschen der westlichen Welt die einfachsten, grundlegendsten biologischen Fakten nochmals in Erinnerung rufen, die hier von entgleisten Politikern und Wissenschaftlern ignoriert werden: Ein Mann bleibt biologisch immer ein Mann – mit XY- Chromosomen, Muskelmasse, Knochenbau, Hormonen und allem, was sonst noch dazugehört!

Das lässt sich nicht wegdefinieren; nicht durch eine mündliche Erklärung, man sei nun eine “Frau”, nicht durch Formulare und nicht durch Ideologie. Wer das leugnet, verliert jeden Bezug zur Realität und lebt in einer selbstgeschaffenen Traumwelt. Es ist eigentlich simpel: Biologie ist keine Meinung, sondern basiert auf Fakten. Und Fakten lassen sich nicht abschaffen. Dass dies dennoch global versucht wird, beweist, dass hinter dieser Entwicklung global agierende Personen und Interessengruppen stehen, die eine Agenda und damit ein ganz bestimmtes Ziel verfolgen. Die AfD will und wird als einzige Partei wieder zu naturwissenschaftlichen Grunderkenntnissen des Lebens zurückkehren. Es wird höchste Zeit!

Die Autorin ist stellvertretende Leiterin des Arbeitskreises Gesundheit in der AfD-Bundestagsfraktion.