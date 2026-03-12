Biontech: Der Ausstieg der Milliardenprofiteure

Es gibt Neues von der Mainzer Goldgrube – und nein, damit ist ausnahmsweise einmal nicht die Landesregierung gemeint, die von einem Politfilz aus SPD und Grünen zum regelrechten Selbstbedienungsladen gemacht wurde, wie zuletzt der Fall jahrelanger Freistellungen von Spitzenbeamten und Staatssekretären bei vollen Pensionsansprüchen zeigte. Sondern es geht um Biontech, jenen berüchtigten mRNA-Impfstoffhersteller, der gemeinsam mit Pfizer das weltweit am häufigsten verimpfte Corona-Vakzin verantwortete, genauer gesagt: Um dessen Gründerehepaar Ugur Sahin und Özlem Türeci. Die beiden werden Ende des Jahres Biontech verlassen – und kündigten gleich mal an, ein neues Startup zu gründen. Auch diesmal soll es wieder um mRNA-Forschung gehen.

Während der Börsenwert von Biontech infolge dieser Ankündigung um 20 Prozent abstürzte, überschlugen sich Politik und Medien erneut mit Lob, Anerkennung und fast schon unterwürfiger Verehrung für das Ehepaar Sahin/Türeci, deren Weg als Erfolgsstory türkischer Migranten in Deutschland seit fünf Jahre ausgeschlachtet wird – Bundesverdienstkreuz und öffentliche Heiligsprechung inklusive. Dass die beiden Milliarden verdienten mit einer Impfung, die nicht nur keinen Fremd- und Eigenschutz bot, sondern inzwischen als praktisch wirkungslos feststeht und die in unzähligen Fällen Leid und sogar Tod brachte, wird in Deutschland weiter unter den Teppich gekehrt.

Neue Investitionen hoffentlich ohne Staatsförderung

Fakt ist außerdem, dass Biontech nichts wäre ohne öffentliche Förderung und Fremdunterstützung – und vor allem ohne eine beispiellose staatliche Impfkampagne im weltweiten Maßstab, bei der unter Aufweichung sämtlicher Zulassungs- und Testvoraussetzungen Milliardendosen zu astronomischen Preisen bestellt und verimpft wurden; buchstäblich “bis die Nadel glüht”. Hunderttausende Betroffene von Impfschäden zahlten den Preis für den sagenhaften Aufstieg von Biontech und seiner Gründer mit ihrer Gesundheit oder gar ihrem Leben.

Es ist ein Skandal, dass diese Machenschaften in Deutschland nie auch nur ansatzweise aufgeklärt wurden, so wie dieses Land insgesamt ein blinder Fleck der Corona-Aufarbeitung ist. Man kann nur hoffen, dass Sahin und Türeci für ihr nächstes Projekt nicht erneut staatliche Fördergelder auf Steuerzahlerkosten in den Rachen geworfen bekommen, sondern diesmal alle Investitionen wirklich von ihnen selbst gestemmt werden – aus ihrer Beute der Corona-Zeit. Allerdings sind diesbezüglich erhebliche Zweifel angebracht. Und, noch wichtiger: Hoffentlich braucht es für ihre nächste „Erfolgsstory“ nicht schon wieder eine staatlich inszenierte Pandemie…

Der Autor ist Direktkandidat der Alternative für Deutschland im Wahlkreis 45 (Kaiserslautern) bei den am 22. März 2026 stattfindenden rheinland-pfälzischen Landtagswahlen.