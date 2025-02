Bislang kein Paukenschlag bei Epstein-Offenlegung – FBI und CIA laufen Sturm gegen neue Musk-Behörde

Wer gehofft hatte, bei den mit Spannung erwarteten gestrigen Offenlegungen zum Epstein-Skandal die Namen der “honorigen” Hintermänner, Komplizen und Personen zu erfahren, die auf Epsteins Lustinsel (“Virgin Island”) Minderjährige missbrauchen durften, dürfte jetzt reichlich enttäuscht sein: Noch bevor die Inhalte der bisher geheim gehaltenen Akten in “Phase 1” (so die offizielle Bezeichnung des aktuellen Prozesses) veröffentlicht werden, war bereits bekannt geworden, dass dieses Paket keine Namen von Epsteins Kumpanen enthält. Die Weltöffentlichkeit wird sich also gedulden müssen, bis sie erfährt erfahren, wen der mit den US-“DemocRats” bestens vernetzte berühmte Zuhälter durch seine Dienste so alles erpressbar gemacht hat.

Auch wenn die dekadenten Eliten und das nun entmachtete Establishment diesbezüglich vorerst also nochmal aufatmen können, macht ihnen die neue Trump-Administration schwer zu schaffen. Der eiserne Besen, mit dem die neue, von Elon Musk koordinierte Entbürokratisierungsbehörde Department Of Government Efficieny (DOGE) durch die Regierungsbehörden fegt, löst inzwischen auch bei CIA und FBI reichlich Panik aus. Ausgerechnet dem linken Sender CNN erzählte ein Whistleblower aus den Reihen CIA, dass in der Führungsetage des Geheimdienstes eine derart große Verärgerung über die angebliche „Dreistigkeit“ der Trump-Regierung herrscht, das Treiben der Schnüfflertruppe etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, dass einige der Verantwortlichen nun ernsthaft damit drohen, aus Rache an Trump Staatsgeheimnisse der USA an ausländische Geheimdienste weiterzugeben.

Ein Fall von Hochverrat?

Wenn dies zutreffen sollte, würde es sich dabei um Hochverrat handeln – der in den USA, überaus kompromisslos, nach wie vor mit dem Tode bestraft werden kann. Das aber scheint diesen „Patrioten“ völlig egal zu sein. Ein Beweis dafür, wie losgelöst von jeglicher Kontrolle durch die Regierung die CIA operiert, ist diese Reaktion allemal. Die Schlapphüte waren ohnehin schon sauer, als Trump kürzlich den Entwicklungshilfe-Sumpf USAID trockenlegte, mit dessen Hilfe auch die CIA riesige Summen in Regimewechsel-Operationen steckte.

Wenig überraschend, präsentiert sich derweil auch das FBI als weiterhin linientreuer Vasall der linksgrünen abgewählten Biden-Harris-Regierung: Bei der Bundespolizeibehörde ist man derzeit fieberhaft bemüht, jedwede Beweise für das Fehlverhalten der Behörde in den letzten Jahren zu vernichten. Es sollen angeblich regelrechte Aktenvernichtungsaktionen (“Schredder-Orgien“) stattfinden. Die brisanten Themen, um die es dabei geht, reichen vom „Russia-Hoax“, mit dem man Trump schon 2016/2017 vergeblich kaltzustellen versuchte, bis hin zu Hunter Bidens „Laptop from Hell“. Dazwischen liegen unzählige geringfügigere, wenn auch nicht minder dreckige Aktionen wie die ungerechtfertigte Verfolgung friedlicher Protestbürger oder die dubiose Rolle des FBI beim Propaganda-Coup des angeblichen „Sturms aufs Kapitol“. Für Trumps neuen FBI-Direktor Kash Patel und Tulsi Gabbard als Direktorin der Nationalen Geheimdienste bedeutet dieser Widerstand der alten Systemlinge, dass noch jede Menge Arbeit auf sie wartet…

Besuchen Sie auch den persönlichen Blog des Autors.