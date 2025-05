Black Lives Matter ist gescheitert

Die Aussage der obigen Überschrift ist als Feststellung nicht neu; neu hingegen ist, dass dies nun sogar der “Spiegel” berichtet. Sollte es stimmen, wären das tatsächlich gute Nachrichten. Aber der Reihe nach: Vor fünf Jahren starb der schwarze Kriminelle George Floyd in Minneapolis bei einem Polizeieinsatz, weil der Polizist Derek Chauvin sich auf ihm niedergekniet hatte, um ihn zu fixieren. Dieser Vorgang wurde als Beweis für “strukturellen Rassismus” bei der Polizei gesehen. In den gesamten USA brachen Proteste aus, die von den Medien als „größtenteils friedlich“ bezeichnet wurden. Was in Wahrheit natürlich bedeutete: Es kam zu Gewalt. Bei den Ausschreitungen starben knapp 20 Menschen, es entstand ein Sachschaden, der von den Versicherungen auf 1 bis 2 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Weit wichtiger und bedeutungsschwerer aber: Die Ausschreitungen des Jahres 2020 markieren gewissermaßen die woke Machtergreifung. In den 2010er Jahren hatte die Bewegung immer mehr an Bedeutung zugenommen, doch spätestens seit Floyd und “Black Lives Matter” vor fünf Jahren ist sie in den Mainstream vorgedrungen. Auch in Deutschland erklärten in der Folge viele Unternehmen, künftig auf „Vielfalt“ zu setzen und “Antirassismus-Schulungen” durchzuführen.

Erschossene Weiße taugen nicht als Rassismusopfer

Doch nun ist Donald Trump zurück – und die “Black Lives Matter”-Bewegung ist heillos zersplittert. „Amerika scheint einen gigantischen Schritt rückwärts gegangen zu sein”, meint der “Spiegel”. Tatsächlich? Ganz so einfach ist es nicht. Der Rassismusvorwurf gegen die Polizei fällt bei genauerer Betrachtung – wie üblich – in sich zusammen. Stimmt es, dass Polizeibeamte in den USA auch Schwarze töten? Ja natürlich! Aber das allein beweist noch nichts. Die “Washington Post” erfasst in einer eigenen Datenbank alle tödlichen Schüsse der US-Polizei. Sie umfasst 10.430 Fälle. Insgesamt wurden 4.666 Weiße und 2.492 Schwarze erschossen. Da um die 1.000 Todesfälle nicht klar zugeordnet wurden, lässt sich annehmen, dass tatsächlich sogar und 5.000 Weiße und 2.700 Schwarze erschossen wurden.

Erschossene Weiße lassen sich aber üblicherweise kaum als Opfer von Rassismus verkaufen und werden daher eher nicht von den Medien erwähnt. Die Tatsache, dass mehr Weiße als Schwarze erschossen werden, bedeutet aber nicht, dass Weiße häufiger erschossen werden als Schwarze. Denn in den USA leben deutlich mehr Weiße als Schwarze. Bezogen auf je 100.000 Einwohner werden etwa 61 Schwarze und 24 Weiße erschossen. Tatsächlich dürften die Zahlen mit geschätzt 66 zu 26 etwas höher liegen, da schließlich auch die ungeklärten Fälle berücksichtigt werden müssen. Dass die Rate für Schwarze über der von Weißen liegt, beweist aber immer noch keinen Rassismus; schließlich erschießt die Polizei nahezu ausschließlich Kriminelle – weniger als 1 Prozent der Toten waren unschuldig –, und Schwarze sind eben häufiger kriminell als Weiße.

Sind die Konservativen schuld?

Dass die Zahlen generell so hoch sind, liegt vor allem daran, dass in den USA Schusswaffen weit verbreitet sind. Die meisten der Erschossenen führten eine Schusswaffe mit sich, ein kleinerer Teil ein Messer. Insgesamt waren 83 Prozent der Erschossenen bewaffnet und dieser Anteil könnte sogar bei bis zu 90 Prozent liegen, weil nicht in jedem der Fälle verzeichnet ist, ob der Tote bewaffnet war. Nur ein kleiner Teil der Toten war unbewaffnet. Doch wer bei einer Polizeikontrolle oder im Blickfeld der Beamten eine ruckartige Bewegung macht, könnte zumindest hypothetisch zur Waffe greifen – während andere unbewaffnete Personen die Beamten mit bloßen Händen angriffen. Auch der Verweis darauf, dass die Polizeigewalt immer weiter ansteigt, geht nur bei oberflächlicher Betrachtung als Argument durch: Eher handelt es sich hierbei um das übliche Lamento “Es wird alles immer schlimmer!“ Zwischen 2015 und 2024 stieg die US-Bevölkerung um 6 Prozent – und dass es dann in absoluten Zahlen zu mehr Toten kommt, ist nicht wirklich verwunderlich.

Der “Spiegel” moniert weiter, dass es die Konservativen geschafft hätten, die BLM-Bewegung als „radikal“ und „marxistisch“ zu „brandmarken“. Nun, dafür gibt es einen simplen Grund: Diese Vorwürfe treffen zu – ebenso wie der Vorwurf des anti-weißen Rassismus. 2016 war der Weiße Tony Timpa auf ganz ähnliche Weise gestorben wie George Floyd – bloß gab es damals kein Medienecho und auch keine landesweiten Ausschreitungen. Letztlich lässt sich jede Statistik in mehr als eine Richtung interpretieren. Nach der Aufhebung der Rassentrennung wurde die amerikanische Gesellschaft unzweifelhaft toleranter; die Zahl der Schwarzen in Polizei und Justiz stieg an. Verbesserte Ermittlungsmethoden – Überwachungskameras, DNA-Analysen, sonstige Forensik – machten Fehlurteile weniger wahrscheinlich. Trotzdem sanken die schwarzen Kriminalitätsraten aber nicht – sondern stiegen signifikant an!

Tatsächlich schützt eine starke US-Polizei vor allem schwarze Leben

Kriminologen meinen, dass eine weniger rassistische Polizei nicht weniger, sondern mehr schwarze Kriminelle verhaftet. Denn Schwarze fügen in den meisten Fällen anderen Schwarzen Gewalt zu. Einer rassistischen Polizei aber sind schwarze Opfer egal – warum also sollten sie gegen den meist schwarzen – Täter ermitteln? Manche Forscher zudem postulieren einen Ferguson-Effekt, benannt nach der US-Stadt Ferguson, wo 2014 der schwarze Kriminelle Michael Brown erschossen wurde – übrigens einer der ersten Fälle, der von BLM aufgegriffen wurde. In der Folge agierte die Polizei in der Stadt aus Angst vor Rassismusvorwürfen deutlich vorsichtiger, was zu einem starken Anstieg der Kriminalität in schwarzen Vierteln führte.

Eine der zentralen Forderungen von BLM lautet: “Defund the police!”, sinngemäß: “Entzieht der Polizei die (finanziellen) Mittel!” Da die Polizei als rassistisch und als Stütze des kapitalistischen Systems gilt, soll sie generell abgeschafft werden. Dass damit die Kriminalität explodieren und tausende Schwarze mehr sterben würden, scheint den schwarzen Aktivisten, die sich auf die Fahnen schreiben, dass schwarze Menschenleben etwas zählen, ganz egal zu sein. Tatsächlich gilt nämlich: Die Schwarzen in Amerika sollten eher dankbar sein, dass es – noch – eine so starke Polizei gibt.