Blackout der Realität: Macht euch keine falschen Illusionen!

Ich habe gerade von einem jüngeren Bekannten (er ist 19) einige Nachrichten bekommen, die ziemlich verstörend sind, aber deren Inhalt ich den Lesern hier nicht vorenthalten möchte – weil es wichtig ist, darauf vorbereitet zu sein. Er hat gestern eine alte Schuldkameradin im gleichen Alter getroffen, mit der er ins Gespräch kam und die ihn fragte, ob er schon „davon“ gehört habe. „Wovon?“, fragte er zurück. „Na, Blackout!”, antwortete sie. Mein Bekannter, der oft mit mir darüber geredet hat, meine Beiträge oft liest und über die kommenden Probleme bestens im Bilde ist, dachte sich zunächst: „Cool, dass es die Leute doch erreicht!“ – bis seine Mitschülerin hinterherschob: „Wir haben alle ’nen heftigen Plan. Keine Polizei, kein Licht, kein Strom, Läden sind zu. Das heißt, wir wollen alle in ’ne Bank einbrechen und Geld rausholen wie bei Haus des Geldes. Person X (eine Bekannte von ihr) will Zigarettenautomaten sprengen und man kann in die ganzen Läden einbrechen.“ Zusätzlich ging sie offenbar davon aus, dass dann ihre ganzen Schulden für immer weg seien – warum auch immer. Insgesamt bezeichnet sie einen Blackout in freudiger Erwartung als „Chillen mit Kerzen”.

Man kann an dieser Stelle definitiv festhalten, dass ein nicht zu knapper Teil der Menschheit hoffnungslos verloren ist, aber das bringt uns nicht weiter für kommenden Monate. Für uns ist vielmehr Folgendes entscheidend: Während wir mit Sorge auf solch ein immer realistischeres Szenario schauen, gibt es da draußen Kids – und sicherlich nicht nur die -, die nur darauf warten, die Anarchie auszunutzen und bereits konkrete Pläne schmieden, wo sie als erstes einbrechen werden. Wir alle haben Plünderungen bei den G20-Krawallen in Hamburg oder BLM-Ausschreitungen in den USA gesehen. Wenn solche Leute wissen, dass ihnen keine Polizei im Weg steht und zusätzlich noch alle Alarmanlagen und Videokameras aus sind, werden jegliche Hemmungen fallen. Das geht zu wie bei „The Purge”.

Nur noch im Notfall aus dem Haus!

Ich rate euch deshalb in eurem Interesse: Sorgt für den Fall der Fälle vor und stellt sicher, dass ihr Euer Haus, Eure Wohnung nur verlassen müsst, wenn es wirklich Not tut. Sprecht mit euren Freunden und Bekannten, organisiert euch in Gruppen, damit ihr, wenn es so weit ist, nicht auf euch alleine gestellt seid. Verlasst euch in keinem Fall auf Polizei, Feuerwehr oder sonstige staatlichen Retter: Die werden viel zu viel zu tun haben und sind im schlimmsten Fall gar nicht erreichbar. Ich kann jedem nur dringend raten: Unterschätzt die Situation nicht! Selbst jetzt, da (noch) Strom verfügbar ist, da draußen die Oktobersonne friedlich scheint und die Polizei „normal” arbeitet, werden am laufenden Band Verbrechen begangen. Das wird garantiert nicht besser, wenn alle diese Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben sind.

Wer sich einen Blackout so vorstellt, dass die Menschen zusammen am Lagerfeuer sitzen und „Kumbaya“ singen, oder als romantisches Erlebnis wie in Robert Habecks Kinderbuch, der dürfte vor allem in den Großstädten kalt erwischt werden. Und zwar umso kälter, je länger sich solch ein Ausfall hinzieht und womöglich noch existenzielle Probleme wie Hunger ins Spiel kommen.

Der Ernstfall ist fast da

Und verlasst euch auch nicht auf Jubelmeldungen über die Füllstände der Gasspeicher. Denn zum einen kommt es auch bei der Versorgung mit Gaskraftwerken immer wieder zu einzelnen Stromlücken (ein Blackout kann auch durch zu viel Strom im Netz ausgelöst werden!), und zum anderen reicht das Gas in den Speichern gar nicht für den Winter, sondern ist immer nur als Ergänzung zu den laufenden Lieferungen zu betrachten. Mit den Angriffen auf Nord Stream 1 und 2 ist aber schon wirksam sichergestellt worden, dass nicht mehr genügend Gas im Winter geliefert werden wird.

Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller sagte schon im August, wenn die Gasspeicher bis November zu 95 Prozent gefüllt seien, würde das „nur etwa zweieinhalb Monate des Heizungs-, Industrie- und Strombedarfs abdecken, wenn Russland die Lieferungen vollständig einstellt.” Dieser Fall ist nun eingetreten und dadurch, dass Nord Stream 1 nun definitiv ausfällt und die Überbleibsel von Nord Stream 2 – trotz russischer Offerten diesbezüglich – ja von der Politik ohnehin nicht als Option in Betracht gezogen werden, darf dieses „wenn“ nun als gegeben betrachtet werden. Ich schreibe das sicher nicht, um Angst zu verbreiten – sondern nur, damit Ihr alle euch mental und materiell auf so ein Szenario schon einmal vorbereiten könnt.