Das indirekt von der SPD mitkontrollierte “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND) verbreitet mal wieder Panik: Die AfD sei eine Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gerade erst waren die Fake-News über angebliche Reisestornierungen an der Ostsee wegen der dortigen AfD-Erfolge aufgeflogen, nun greift das RND in die Mottenkiste und wärmt die These von der angeblichen “Gefahr” für Deutschlands Unternehmen ausgerechnet durch die AfD auf. Diesmal bemüht man sogar das Institut der deutschen Wirtschaft (IW), um Horrorszenarien zu zeichnen: 2,5 Millionen Arbeitslose mehr und 690 Milliarden Euro Verlust drohten durch einen „Dexit“. Fachkräfte würden AfD-Regionen meiden. Doch diese Thesen sind realitätsfern, die wahre Bedrohung liegt woanders.

Unkontrollierte Migration hat Städte wie Berlin, Köln oder Hamburg in Unsicherheitszonen verwandelt. Messerstechereien, Clan-Kriminalität und No-Go-Areas sind Alltag. Das schreckt ausländische Investoren und Unternehmen ab. In AfD-starken Regionen wie Sachsen oder Thüringen – über 35 Prozent Wähleranteil, teils 50 Prozent Zustimmungswerte – herrschen hingegen andere Verhältnisse: Hier gibt keine brennenden oder explodierenden Mülltonnen, keine No-Go-Areas. Noch nicht jedenfalls, auch wenn die Messereinstiche näher kommen. Dennoch: Tesla siedelte sich nicht zufällig in Brandenburg an. Stabilität und klare Strukturen ziehen Investoren an – keine ideologischen Multikulti-Träume.

Fachkräfte suchen Stabilität

Das RND suggeriert, ausländische Fachkräfte würden AfD-Gebiete scheuen. Unsinn! Ein Ingenieur aus Indien oder ein Techniker aus Asien sucht Planbarkeit, Verlässlichkeit und Standortsicherheit – und keine Gegenden, wo er und seine Familie abends überfallen werden. Ostdeutsche AfD-Länder haben niedrigere Gewaltquoten; integrationswillige, gut ausgebildete und fleißige Migranten, die arbeiten wollen, fühlen sich hier wohl. Der Fachkräftemangel wird nicht durch die AfD verschärft, sondern durch das Chaos in westlichen Großstädten, wo Integration notorisch scheitert und die Kriminalität boomt.

Außerdem hantiert das RND wie gewohnt mit Unterstellungen und Halbwahrheiten: Ein EU-Austritt ist im AfD-Programm kein Dogma; wenn überhaupt, dann geht es der AfD vor allem um einen Austritt aus dieser EU, die zu einem autokratischen und undemokratischen Bevormundungsmoloch geworden ist. Der Brüsseler Apparat soll durch ein neues Bündnis der Vaterländer im Sinne der ursprünglichen europäischen Idee ersetzt werden. Doch das IW malt den Teufel an die Wand. Dabei widerlegt Großbritannien die Horrorprognosen: Nach dem Brexit wächst dort die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit sinkt. Weniger EU-Bürokratie und mehr eigene Regeln könnten Deutschland schlagartig flexibler machen. Hinzu kämen die Einsparungen für Deutschland als Hauptnettozahler – ganz zu schweigen von den 181 Milliarden Euro geplanten Steuersenkungen der AfD, die ein Booster für Firmen wären und keine Bremse. Die IW-Zahlen sind also reine Spekulation und haben keine Faktengrundlage.

Realität statt Ideologie

Das RND verschweigt zudem die wahren Standortkiller, die die Wirtschaft schon jetzt, wo die AfD nirgendwo im Land regiert, strangulieren: Explodierende Energiekosten durch die grüne Politik, Exporteinbrüche durch Sanktionen und der erwähnte Bürokratie-Wahnsinn aus Brüssel. Die AfD setzt hingegen auf Kernenergie, pragmatische Handelspolitik und Ordnung – das hilft der Industrie. Wo Chaos regiert, wie in unsicheren Metropolen, bleiben Firmen weg. AfD-Regionen zeigen: Sicherheit und Tradition fördern Wohlstand. Das regierungstreue IW, liefert keine objektive Studie, sondern politische Munition. Denn in Wahrheit ist es genau umgekehrt: Die AfD ist kein Risiko, sondern eine Chance für Stabilität, Wachstum und realistische Lösungen. Der RND-Artikel ist nichts als ein weiteres Paradebbeispiel für linke Propaganda.

Die Realität in Sachsen und Thüringen widerlegt ihn täglich: Beide Bundesländer glänzen bei der PISA-Studie durchweg mit (relativen) Spitzenleistungen: Im Ländervergleich belegt Sachsen regelmäßig Platz 1 (bereits bei PISA 2006 wurden hier 541 Punkte in Naturwissenschaften erzielt, während Thüringen mit 530 Punkten im gleichen Jahr Platz 2 erreichte), und dank der starken AfD-Opposition in beiden Ländern konnten die Versuche, auch diese Länder zu linken Experimenterlaboren umzubauen, bislang abgewehrt werden. Die starken Ergebnisse in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften zeigen, dass die Bildungssysteme hier noch effizient und stabil sind. Im Gegensatz dazu bilden Länder wie Bremen, Nordrhein-Westfalen und Berlin oft das Schlusslicht im deutschen Vergleich.