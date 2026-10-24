Bleibt alles in der Familie: Was der 250. Geburtstag E.T.A. Hoffmanns mit Verwandtenehen zu tun hat

Der Evolutionsbiologe Ulrich Kutschera hat in seinem neuen Buch “Die Kreativen Querdenker: Freigeist E.T.A. Hoffmann und der biologisch-gesellschaftliche Niedergang heute” den Stammbaum E.T.A. Hoffmanns untersucht. Der berühmte ostpreußische Schriftsteller und Dichter der Romantik, Komponist, Zeichner und Jurist hatte im Januar 250. Geburtstag. Gegenstand der Untersuchung war jedoch keine literarische, sondern eine genealogische, die zu einem hochaktuell Gegenwartsproblem führt: Das Problem der Verwandtenehen und ihrer gesundheitlichen Folgen, die in Hoffmanns Familienumfeld eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Internationale Studien stützen die Warnung vor erhöhten Erkrankungsrisiken als Folge solcher Verbindungen. Während die klar inzestuöse Verbindung zwischen Geschwistern fast überall im Westen unter Strafe steht, galt dies bislang nicht für die sogenannten Cousinenehen, obwohl diese ebenfalls mir erheblichen gesundheitliche Gefahren für Nachkommen einhergehen. Nicht nur in der deutschen Geschichte waren diese Verbindungen jedoch Jahrhundertelang weit verbreitet. Heute weiß man um die Risiken der sogenannten Konsanguität.

Bekannt ist das historische Beispiel der Habsburger, die Macht und Besitz gern in der Familie hielten; also heiratete man untereinander. Bei den bekannten (oder ihrerseits verwandten) Schwiegereltern wusste man, was man bekam. Doch beim Nachwuchs konnte es böse Überraschungen geben, neben gesundheitlichen Defiziten wie Psychosen und kognitiven Problemen war vor allem die berühmte “Habsburgerlippe“ sichtbares Zeichen der – damals allerdings im gesamten europäischen Hochadel verbreiteten – Bevorzugung innenverwandtschaftlicher Verbindungen. Ulrich Kutschera nähert sich dem Phänomen der Verwandtenehen auf eher ungewöhnliche Weise an: Über E.T.A. Hoffmann führt er seine Leser zu einer bis heute fortbestehenden Heiratspraxis und deren Folgen. Als Folge der Masseneinwanderung ist diese auch wieder in Europa zum Problem geworden. Kutscheras Kritik richtet sich gegen Verwandtenehen in der Türkei, in arabischen Ländern und Teilen Afrikas sowie in entsprechenden Zuwanderermilieus Europas. Familiäre Macht- und Besitzinteressen können die freie Partnerwahl verdrängen. Das gesundheitliche Risiko tragen dann die Kinder. Für Kutschera berührt das Thema auch Fragen der Aufklärung und der Selbstbestimmung gerade junger Frauen.

Hoffmanns Gespenster im Stammbaum

E.T.A. Hoffmanns Vater heiratete seine Cousine. Hoffmanns Großmütter waren Schwestern aus der Familie Voetteri; weitere Verwandtenehen verdichteten die Familienverbindungen. Kutschera gibt seinen für Hoffmann errechneten Inzuchtkoeffizienten mit etwa 9,5 Prozent an. Auch Hoffmann selbst verlobte sich mit seiner Cousine Minna Doerffer, schien aber mit dem nahem Verwandtschaftsgrad selbst erhebliche Schwierigkeiten zu haben. Kutschera liest sein Singspiel „Die Maske“ von 1799 als verdeckte Warnung vor solchen Verbindungen; die zugespitzte Zusammenfassung lautet: „Heiratet fremde Frauen!“ Hoffmann löste die Verlobung und heiratete 1802 die Polin Michalina Rorer. Kutschera deutet dies als persönliche Abkehr vom familiären Heiratskreis. Wie kommt der Evolutionsforscher zu seiner Schlussfolgerung? Kutschera nennt sechs Punkte.

Erstens die Gesichtsform Hoffmanns: Den vorstehenden Unterkiefer deutet er als körperliche Folge der Verwandtenehen. Die überlieferte gelbliche Gesichtsfarbe bringt er mit einer möglichen erblichen Stoffwechselbesonderheit in Verbindung. Zweitens die Körpergröße: Kutschera hat für Hoffmann eine Körpergröße von etwa 1,45 Metern berechnet. Das Universalgenie besaß eine auffallend schmale Statur, selbst für damalige Verhältnisse eine auffallende Kleinwüchsigkeit. Gedrungene Körpergestalten seien bereits in der vorherigen Familiengeneration beschrieben worden. Drittens die Krankheitsanfälligkeit: Schwere Infekte und längere Krankheitsphasen wertet er als Hinweise auf eine eingeschränkte Immunabwehr. Viertens die Zeugungsfähigkeit: Hoffmann und seine Frau Michalina bekamen eine Tochter, die im Kleinkindalter starb. Weitere Kinder blieben aus. Kutschera sieht darin ein Indiz für verminderte Fertilität. Fünftens die seelische Verfassung: Stimmungsschwankungen, die Angst vor Wahnsinn und eine außergewöhnliche Phantasie verbindet er mit Hoffmanns genetischer Konstitution. Dessen überragende geistige Begabung stellt er dabei ausdrücklich nicht infrage. Und sechstens die bekannte Muskelschwäche des Schriftstellers; für dessen fortschreitende Lähmung am Lebensende erwägt Kutschera ebenfalls eine erbliche Komponente. Diese retrospektiven Zuordnungen bezeichnet Kutschera selbst als „postulierte“ Inzuchtschäden. Sie beruhen auf Familiengeschichte, Bildzeugnissen und überlieferten Beschwerden.

Die Medizin kennt das Gegenwartsproblem

Die allgemeinen Risiken von Verwandtenehen – nicht nur zwischen Geschwistern oder Halbgeschwistern, sondern auch Cousins und Cousinen – sind unabhängig von Hoffmann gut untersucht. Eine 2013 in “The Lancet” veröffentlichte Bradford-Auswertung mit 11.396 Kindern ermittelte bei verwandten Eltern ein gut doppelt so hohes Risiko angeborener Anomalien. Eine spätere Bradford-Untersuchung dokumentierte bei Kindern von Cousin-Cousine-Paaren mehr Arzttermine, Verordnungen und Krankenhauskontakte. Die biologischen Gründe sind bekannt: Nahe Verwandte tragen häufiger dieselben seltenen krankheitsverursachenden Erbanlagen. Erbt ein Kind eine entsprechende rezessive Variante von beiden Eltern, kann es erkranken, obwohl beide Eltern gesund sind. Daraus entstehen Leid und zusätzlicher Behandlungsbedarf; eine belastbare deutsche Gesamtkostenrechnung liegt uns nicht vor, auch, weil derartige Untersuchungen ethisch heikel und mit Blick auf die NS-Euthanasievergangenenheit vorbelastet sind.

Das “Deutsche Ärzteblatt” griff das Thema 2019 ebenfalls in dem Beitrag „Konsanguinität: Die Krankheit bleibt in der Familie“ auf. Das Phänomen ist heute weit überproportional vor allem in Zuwandererfamilien anzutreffen, auch in solchen, die schon seit mehreren Generationen in Deutschland leben. Ein Bericht der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) dokumentierte bereits 2011, vor der 2015 anlaufenden millionenfachen Massenmigration, für die befragten türkischstämmigen Frauen in Berlin einen Anteil von 31 Prozent, die mit einem blutsverwandtem Partner verheiratet waren; der genaue Verwandtschaftsgrad wurde nicht bestimmt. Der Bericht nennt ausdrücklich die „Tabuisierung des Themas“ als einen Grund für die unzureichende Datenlage.

Schweden zieht eine Grenze

Schweden hat inzwischen gehandelt: Seit dem 1. Juli 2026 sind Eheschließungen zwischen Cousin und Cousine in dem skandinavischen Land verboten. Das Parlament nennt insbesondere den Schutz vor ehrbezogener Unterdrückung, Gewalt und familiärem Druck als Ziel. Hier, in der Sensibilisierung und Vermittlung eines Problembewusstseins, liegt Kutscheras Anliegen: Der Leser soll das Buch nicht nach dem Lesen gleich wieder zuklappen oder sich lediglich damit begnügen, nun mehr über einen romantischen Dichter zu wissen. Nein, es soll fragen, wer heute in bestimmten Gesellschaften (oder Parallelgesellschaften) und Bevölkerungsmilieus die Partnerwahl bestimmt, welche Interessen dahinterstehen und wie über die gesundheitlichen Risiken aufgeklärt wird. F

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Fast zwangsläufig verweisen diese Fragen natürlich auf ein brisantes, politisch unerwünschtes gesellschaftspolitisches Spannungsfeld – zum Kutschera, völlig zutreffend und wohlbegründet, einen Zusammenhang zwischen über Generationen fortgesetzter Inzucht, Radikalisierung und Gewaltkriminalität unter Migranten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und Italien postuliert. Das Problem ist akut, und es berührt elementare Fragen der Menschenwürde. Familienbesitz lässt sich teilen. Macht lässt sich begrenzen. Eine erbliche Erkrankung aber begleitet einen Menschen unter Umständen sein Leben lang. Und eine Tradition verdient nicht schon dadurch Schonung, dass sie uralt ist.