Blind führen sie uns in den Dritten Weltkrieg

Die unverantwortliche Kriegstreiberei des Westens nimmt immer groteskere Züge an und es schaudert einen mit jedem Tag mehr, wie verantwortungslos und offensichtlich von allen guten Geistern verlassen jene, zu deren Aufgaben und Handwerk die Konfliktvermeidung und Friedenssicherung zählen müsste, immer mehr Öl ins Feuer gießen. Besonders furchterregend ist, dass die Propagandaparolen in Deutschland inzwischen fast aufs Wort jener gleichen, mit denen vor ziemlich genau 90 Jahren die Clique um Hitler den großen Krieg gegen Russland anzubahnen begann – was von jenen, die diese gedankenlose Rhetorik heute anwenden, blind oder schlafwandlerisch ignoriert wird. Dabei sind sie selbst es, diesonst bei jeder unpassenden Gelegenheiten ihr “Nie wieder”-Mantra herunterbeten und fieberhaft Gleichsetzungen zwischen dem Dritten Reich und der Gegenwart herbeiphantasieren, wo es sie gar nicht gibt – während man die Parallelen hier, wo die geschichtliche Eins-zu-eins-Wiederholung der Ereignisse fast schon offensichtlich ins Auge spricht, partout nicht sehen will.

Schlimmer noch: Da wird so getan, als könne sich ein heutiger Krieg zwischen den nuklear bis auf die Zähne bewaffneten Militärblöcken mit denselben mentalen und materiellen Vorbereitungen und Methoden planen und führen lassen, die vor dem Atomzeitalter – zuletzt im Zweiten Weltkrieg – galten: Konventionelle Rüstung, Kriegsvorbereitung von Wirtschaft und Bevölkerung und völlig anachronistische Szenarien von Stellungskrieg, Panzerschlachten und Luftangriffen mit erforderlichem Zivilschutz. Was in einem Regionalkonflikt wie dem Ukrainekrieg, zwischen einer Supermacht und einem einzelnen Land, noch Sinn macht, verliert jegliche Bedeutung, wenn die Kombattanten zwei Atommächte sind.

Dialogververweigerug und Propaganda statt Austausch

Man soll sich keine Illusionen machen: Wenn es wirklich zum “heißen” Krieg zwischen Russland und dem Westen kommen sollte, steigen in kürzester Zeit die Raketen auf und die Zivilisation zumindest auf der nördlichen Hemisphäre versinkt binnen kürzester Zeit in Asche. Und dann hat es sich mit “Kriegstüchtigkeit“. Fast 50 Jahre lang war diese Gewissheit einer solchen Zuspitzung im hypothetischen Ernstfall die konstitutive Grundlage der stabilen Nachkriegsordnung des Kalten Krieges. Das Gleichgewicht des Schreckens durch ein militärisches Patt funktionierte, weil dieser Schrecken ernstgenommen wurde. Und eben weil der Schrecken auf beiden Seiten als real erkannt wurde, gab es auch die bilateral unbedingt notwendige Verständigung in Echtzeit, sprich: direkte Gesprächskanäle zwischen den Führern beider Seiten. Die Kommunikation zwischen NATO und Warschauer Pakt war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet – selbst während der Berlinblockade und der Kubakrise.

Genau das ist heute anders, und hier liegt die mit Abstand größte Gefahr für den Weltfrieden (den Roger Köppel akut für weitaus bedrohter hält als selbst während der Kuba-Krise): Man spricht nicht mehr miteinander, was allein vom Westen ausgeht, der jeden direkten Dialog verweigert und sich stattdessen mit seiner kopflosen Kriegsrhetorik in den eigenen kreuzritterlichen Hypermoralismus hineinsteigert. Man hält den Gegner für vernichtbar und prophezeit den Endsieg. Und, am wahnsinnigsten: Niemand spricht über die Gefahr des Atomkriegs – die ebenso ins Lächerliche gezogen wird, wie umgekehrt abstruse Erzählungen zu russischen Invasionsplänen oder Drohnenattacken auf deutsche Flughäfen ohne den geringsten vorgelegten konkreten Beweis bierernst als Tatsachen verkauft werden. Man tut dabei so, als seinen die Atomarsenale quasi eine aus der Zeit gefallene quantité négligeable, die ohnehin nie zum Einsatz kämen, weil dann ja der, der sie einsetzt, selbst dran glauben müsste; ein spieltheoretischer Irrweg, der ähnlich wie beim berühmten Henker-Paradoxon in genau die Katastrophe führt, die vermeintlich ausgeschlossen werden kann.

Kein Politiker, kein hoher Offizier widerspricht dem Wahnsinn

“Viele können es sich immer noch nicht vorstellen, dass die Vorbereitungen auf einen Krieg mit Russland eben zu einem solchen führen können und sollen”, schreibt Rechtsanwalt Markus Haintz auf X. Und er empfiehlt dringend: “Wenn der Spannungsfall ausgerufen wird, solltet ihr schon weg sein oder sofort abhauen. Und ihr müsst wissen, wohin.” Und in einem denkwürdigen und eindringlichen Tweet geht Gerald Markel auf den ungeheuerlichen Ausspruch des nächsten NATO-Militärausschusschefs und Bundeswehrgenerals Carsten Breuer, der gesagt hatte: “Deutschland muss sich als Gesellschaft auf Krieg einstellen”. Markel erinnert: “Als Hitler in seinem Buch ‚Mein Kampf‘ darüber schrieb, dass Deutschland alle Juden umbringen und sich mit Krieg ‚Lebensraum im Osten‘ schaffen müsse, glaubte auch nach der Machtergreifung der Nazis in den 1930ern kaum ein Deutscher dass dies alles wörtlich gemeint war! Wenn der deutsche Kanzler 2026 wörtlich sagt, dass ‚Deutschland an der Seite der Ukraine in diesem Krieg Partei ist‘, wenn der höchste Offizier der BRD davon spricht, dass sich ‚die deutsche Gesellschaft auf Krieg einstellen muss‘, wenn der deutsche Bundestag einen Budgetplan bis 2030 beschließt (!), in dem für Kriegsvorbereitung und Rüstung unfassbare 800 Milliarden (!) ‚investiert‘ werden, wenn im Jahr 2030 bereits jeder dritte (!) Euro im Bundeshaushalt für Aufrüstung und Waffen verplant ist, wenn kein einziger Politiker aus den Kartellparteien, kein hoher aktiver Offizier oder kein hoher Beamter dem Wahnsinn widerspricht, dass Deutschland bis 2029 ‚kriegstüchtig‘ sein ‚muss‘ – wann bitte begreifen die Menschen dann endlich, dass, wenn sie sagen ‚Deutschland geht in den Krieg‘, sie auch meinen, dass Deutschland in den Krieg gegen Russland geht?”

Und Markel fährt fort: “Europa bereitet sich ganz offen auf einen Krieg mit Russland vor! Und die Menschen glauben nicht, dass dies Ernst gemeint sei!! Deutschland bereitet sich ganz offen auf einen Krieg mit Russland vor – und die Deutschen Bürger nehmen das ganz offensichtlich immer noch nicht Ernst! Die gesamte politische/mediale Blase in Europas Kartellsystem hat ihre Existenz untrennbar mit dem Schicksal der Ukraine verbunden und ist so tief in die Sackgasse dieses Krieges gekommen, dass es für dieses Pack kein Zurück mehr gibt. Sie sind All-In in diesem lange verlorenen Proxy War. Und mit jedem Monat, mit dem die Ukraine dem endgültigen Kollaps näher kommt, steigt die Gefahr dass Europa auch offiziell einsteigt und der letzte Große Krieg beginnt!” Die Ukraine, schreibt Markel weiter, werde diesen Winter als Staat aufhören zu existieren; die Front sei seit Jahren ein Schlachtfeld für die Ukrainer, die mittlerweile zwölfmal so viele Verluste haben als die Russen, die “das Abschlachten der Verteidiger perfektioniert” hätten. Tausend Mann an jedem Tag verlöre die Ukraine – und “die Menschenjagd für den Volkssturm auf den Straßen der ukrainischen Städte wird immer brutaler”. Die Ukraine habe keine Chance mehr als Staat aus eigener Kraft zu existieren; Infrastruktur, Budget, Logistik, Industrie und die Versorgung der Bevölkerung seien bereits kollabiert oder kollabierten gerade.

Anfang vom Ende: Der Spannungsfall

Markel entwirft in seinen Tweet ein – leider alles andere als abwegiges Szenario, wie es nun weitergehen könnte: “Der gesamte Staatsapparat ist ein korruptestes Shithole, in dem eine Kleptokratenschicht Milliarden stiehlt. Und bevor Selensky und seine Nazi-Räuberbande endgültig untergehen, werden sie in einer False Flag eine russische Drohne in ein Ziel in Europa steuern, um endlich den Krieg auf den ganzen Kontinent auszudehnen und ihren eigenen Untergang zu verzögern. Die Koalition der Wahnsinnigen weiß das und rechnet damit. Es wird irgendeine spektakuläre False Flag sein – ein Einschlag in eine Schule oder ein Spital in der Nähe einer Kaserne/einer Rüstungsfabrik. Der erste Schritt wird darauf die Ausrufung des sogenannten ‚Spannungsfalls‘ sein- die Vorstufe zum Krieg. Damit werden sämtliche Bürgerrechte ausgeschaltet, Männer im wehrfähigen Alter werden nicht mehr frei reisen dürfen und die Volkswirtschaften werden endgültig auf Kriegswirtschaft umgestellt! Damit sind dann auch alle Budgetprobleme zugedeckt, alle sozialen Katastrophen werden vom Quasi-Kriegsrecht unterdrückt und jeglicher Protest gegen den Wahnsinn kann endlich kriminalisiert werden – Stichwort Wehrkraftzersetzung.”

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Um all das zu sehen, müsse muss laut Markel kein Prophet sein: “Sie verstecken Ihre Pläne ja nicht einmal, es passiert alles ganz öffentlich. Und jetzt das Phänomen: Es glaubt keiner! Die Einen glauben nicht daran, dass es Ernst ist, die Anderen glauben, es kann nicht funktionieren… Habt Ihr alle Covid schon vergessen? Es kommt. Europa geht in den Krieg!”