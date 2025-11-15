Blinder Fleck am Himmel: Warum unsere Messsysteme das Entscheidende nicht sehen

In Deutschland redet man sich seit Jahren ein, Geoengineering sei ein Randthema oder etwas, das nur die “üblichen Verdächtigen“ beschäftige. Eine bequeme Projektion, die beruhigen mag, mit der Realität aber längst nichts mehr zu tun hat. Während wir uns an diese Erzählung klammern, findet über unseren Köpfen eine technologische Entwicklung statt, die politisch, sicherheitspolitisch und ethisch eine völlig neue Dimension erreicht. Denn der Wendepunkt kommt nicht irgendwann: Er kommt im April 2026. Dann startet mit Stardust Solutions startet das erste privat finanzierte Experiment zu Solar Radiation Management (SRM)in der Stratosphäre – in rund 20 Kilometern Höhe. Es geht dabei um die künstliche Abkühlung der Erde durch Beeinflussung der Sonneneinstrahlung mit reflektierenden Partikeln. Dieses Herumpfuschen in der Atmosphärenphysik und -chemie wird finanziert durch Risikokapital – ohne internationales Mandat, ohne Haftungsrahmen, ohne demokratische Kontrolle. Dabei geht es um mehr als nur einen vorgeblichen “technologischen Meilenstein”. Dies ist ein politischer Dammbruch.
Während in der Europäischen Union und vor allem Deutschland jede noch so absurde Kleinigkeit bürokratisch reglementiert ist, herrscht in diesem Bereich ein regulatorisches Vakuum, das man nur noch als sicherheitspolitischen Blindflug bezeichnen kann. Weder Deutschland noch die EU noch internationale Abkommen verfügen über explizite Rechtsrahmen, die solche Experimente regeln oder untersagen. Niemand ist zuständig, niemand kontrolliert, niemand haftet. Aber potentielle Schadfolgen betreffen alle.
Sicherheitspolitischer Impakt
Unsere Umweltmessnetze gehören zwar zu den besten der Welt – aber sie messen nur, was sie kennen. Sie sind für die Umweltprobleme von gestern gebaut; nicht für die Technologien von heute. Moderne Geoengineering-Stoffe wie Calciumcarbonat-Nanopartikel, Titanate oder photoreaktive Aerosole werden in Deutschland gar nicht wissenschaftlich erfasst und politisch aufgegriffen, weil sie in keinem Messprotokoll vorkommen. Ja, Deutschland könnte eine Freisetzung von für SRM verwendeten Partikeln nicht einmal nachweisen. Noch brisanter wird es, wenn man die sicherheitspolitische Dimension betrachtet.
Denn Geoengineering ist nicht nur Forschung – es ist eine potenzielle geopolitische Hebeltechnik mit klassischem dual-use-Charakter: Neben dem harmlos klingenden Einsatzzweck eignet sie sich auch für ganz andere Zwecke. Wer die Atmosphäre beeinflussen kann, kann auch Niederschläge, Landwirtschaft, Energieversorgung, Kommunikation und letztlich politische Stabilität beeinflussen. So unnötig staatliche Regulierung vielfach ist – hier täte sie absolut Not. Denn ohne Gesetz droht Deutschland vom handelnden Akteur zum ausgelieferten Objekt fremder Atmosphärenpolitik zu werden.
Zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit
Immer häufiger schreiben mir Bürger: „Geoengineering – das sind doch eins zu eins die Chemtrails!” Politik und Medien reagieren darauf meist mit Spott oder Abwehr. Doch das Problem löst man nicht, indem man Debatten tabuisiert, sondern indem man sie sachlich einordnet. Wissenschaftlich ist klar: „Chemtrails“ im Sinne eines absichtlichen Programms zur Schädigung der Bevölkerung sind nicht belegt, es gibt weder offizielle Dokumente noch nachweisbare Absichtserklärungen. Aber ebenso gilt: Die physikalischen und atmosphärischen Mechanismen des Geoengineerings ähneln exakt den Mechanismen, die in der Bevölkerung seit Jahren als “Chemtrails” bezeichnet werden. Insofern berühren einander Geoengineering und die „Chemtrail“-Debatten. Reale Eingriffe in die Atmosphäre mit dem Verweis auf Verschwörungstheorien zu verdächtigen Kondensstreifen am Himmel pauschal ins Lächerliche zu ziehen, wird dem Ernst der Sache nicht gerecht.
Denn: Atmosphärische Aerosole, künstliche Wolkenbildung, Albedo-Manipulation und Stratosphärenpartikel – das alles findet sich in SRM-Forschung und Horizon-Europe-Projekten ebenso wie in den Erklärungsmodellen vieler Bürger. Der einzige dokumentierte Unterschied lautet – offiziell –, dass Geoengineering das Klima beeinflussen will, etwa durch die von Stardust Solutions betriebenen experimentellen SRM-Pläne. Doch der beschwichtigende Hinweis, dass es „keine belegte Schädigungsabsicht“ gibt, beantwortet nicht die entscheidende Frage, wo hier der Unterschied zu bewusst gegen die Bevölkerung gerichteten Manipulationen liegt. Denn rein theoretisch wären die technischen Möglichkeiten die gleichen – und niemand kontrolliert sie. Das ist eben auch Fakt.
Tabuisiert und verlacht
Und genau deshalb existiert diese gesellschaftliche Verknüpfung bis hin zur Gleichsetzung von Geoengineering mit “Chemtrails”: Weil die Technologie real ist. Weil die Politik sie bestenfalls tabuisiert und schlimmstenfalls verlacht. Aber die Bürger erkennen, dass am Himmel sehr wohl Dinge geschehen, die nicht erklärt werden. Nicht, weil sie da oben irgendwelche auffälligen Muster sehen. Sondern weil sie ein regulatorisches und kommunikatives Vakuum wahrnehmen, während ihnen ganz beiläufig mitgeteilt wird, dass irgendwelche Partikel zur Klimabeeinflussung ausgebracht werden, von denen niemand sagen kann, welche Folgen das hat. Diese Mischung aus verantwortungslosem Laissez-Faire einer Politik, die den Menschen ansonsten alles bis ins Detail verschreiben will, und der Ignoranz gegenüber Bedenken und Warnungen erzeugt einen gefährlichen Zustand, in dem wissenschaftliche Realität und öffentliche Wahrnehmung ineinander rutschen – und zwar nicht, weil Bürger „irrational“ wären, sondern weil der Staat seiner Pflicht zur Transparenz und Kontrolle über Jahre nicht nachgekommen ist.
Ein verantwortlicher Staat löst dieses Dilemma nicht durch Abwertung und Stigmatisierung besorgter Bürger als Spinner und Verschwörungsfreaks (etwas, das bereits bei Corona mit fatalen Folgen auf die Spitze getrieben wurde), sondern durch Transparenz, Registrierung, Monitoring, Gesetzgebung und unabhängige Kontrolle. Nur so können Narrative sauber von Fakten getrennt und Vertrauen wieder hergestellt werden!
AfD-Fraktion mit Regulierungsvorstoß
Ich habe – wie bereits in diesem Ansage!-Beitrag dargelegt – als Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland mit dem Fraktionsantrag Drucksache 21/2552 ein umfassendes Paket zur Regulierung von Geoengineering vorgelegt. Es ist der erste Vorstoß im Bundestag dieser Art. Wir fordern darin:
- ein öffentliches Register aller Geoengineering-Projekte;
- verbindliche Genehmigungsverfahren,
- eine klare Haftungsordnung;
- ein Moratorium für SRM-Experimente bis zur umfassenden Evaluierung von Nutzen und Risiken;
- eine Prüfung nach Kriegswaffenkontrollgesetz;
- die Schaffung der technischen Voraussetzungen deutscher Behörden, atmosphärische Eingriffe überhaupt erkennen zu können.
Der politische Auftrag
Es handelt sich bei diesem Forderungskatalog leider um keine weltfremden, politischen Thesen, sondern um eine juristische, sicherheitspolitische und moralische Notwendigkeit. Denn Deutschland steht an einem Wendepunkt: Forschung und Technologie sind längst im 21. Jahrhundert angekommen, doch unser Rechtsstaat ist es noch lange nicht.
Ohne klar definierte gesetzliche Schranken riskieren wir, dass private Unternehmen oder militärisch-wissenschaftliche Komplexe darüber entscheiden, wie kalt oder warm es wird, wann und wo es regnet oder, noch härter, wann und wo atmosphärische Manipulationen Menschen oder ganzen Staaten schaden können. Geoengineering darf niemals zum Machtinstrument oder zur Waffe werden! Ein deutsches Geoengineering-Gesetz, das den Menschen schützt, Forschung kontrolliert und Transparenz schafft, ist daher überfällig.
5 Antworten
Grünlinke Klimahysterie, ganz i.S. der Geldsäcke weltweit?
Ein Kubicki, der mit seiner Aussage nicht unsympathisch ist!
Hört und schaut einmal.
https://youtu.be/CWyiHrXl0jY
„KUBICKI: „Unser Rechtsstaat kümmert sich nicht mehr um die Verfolgung wirklicher Straftaten!“
n der zweiten Folge des WELT-Talks „Meinungsfreiheit – mit Nena Brockhaus“ kritisiert FDP-Politiker Wolfgang Kubicki den fahrlässigen Umgang mit wirklichen Straftaten. Stattdessen, so seine These, werden unliebsame Meinungsäußerungen im Netz, wie gegen Robert Habeck, intensiver verfolgt.“
Ich halte nicht viel von dem FDPler !
Allerdings hat er recht !
Wie wir bereits zur „C-Märchenzeit“ erlebt haben, hat sich eine System-Justiz ihren
Namen gemacht !
Arbeitet das System mit Angst, Ermessensmissbrauch bei vielen Hausdurchsuchungen
und natürlich mögl. Amtsmissbrauch durch Richter, die derartige übertriebene Maßnahmen unterschreiben.
Schlimm ist, das die Uniformierten sich für solches instrumentalisieren lassen.
Als Beamter hast du auch ein Durchführungsverweigerungsrecht, wenn die Maßnahme nicht mit geltendem Recht in Einklang, mögl. Amtsmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Unverhältnismäßigkeit steht !
Disziplinarmaßnahmen sind dann nicht möglich !
Wo bleibt das Grundrecht im GG auf die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Ausübung der Meinungsfreiheit, die das System zu regeln bestimmt?
Kennt man derartiges nicht nur aus Schurkenstaaten?
@ohne internationales Mandat, ohne Haftungsrahmen, ohne demokratische Kontrolle.
nun ja – es gibt verschiedene Standpunkte, von denen das Thema dann anders aussieht. Ohne den Vorstoß ins unbekannte würden der Mensch heute noch als Jäger und Sammler leben und in Höhlen wohnen.
Als die damals an de Wasserstoffbombe bastelten, gab es Warnungen, das die Fusionsbombe das Wasser in der Atmosphäre entzünden und den ganzen Planeten in einen Feuerball verwandeln könnte! Der Versuch wurde trotzdem gestartet – und wie sie sehen, ist das nicht passiert.
Auch die Manipulation des menschlichen Gene sind ein Reizpunkt, trotzdem wurde der Versuch weltweit gestartet und ist trotz mehreren Millionen Toten bisher nicht weiter auffällig. Das das Sterben weiter geht und die Lebenserwartung um 20% verringert wird – Schätzwert – interessiert niemand – welchen Zweck diese Experimente am Menschen hatten, auch nicht.
Das die Gesamtheit der Eingriffe dann die Menschheit in 200-300 Jahren weitgehend ausgerottet haben wird, spielt ebenfalls keine Rolle.
Insofern – wir streiten längst nur noch darum, wie diese Menschheit untergeht, das sie untergeht, ist längst unvermeidlich – dieser Point of Return ist längst überschritten – und selbst den Eliten steht nur noch das Schicksal der Morloks bevor – nur ohne Eloy !
Und da hilft längst auch keine „internationale Kontrolle“ mehr – falls sie jemals geholfen hätte !
Tja … wie Heinz Becker es so treffend formuliert hatte: Da freut ma sich doch uffs sterbe…
„… unser Rechtsstaat … “
🤣🤣🤣, der war gut!
😜