Blinder Fleck am Himmel: Warum unsere Messsysteme das Entscheidende nicht sehen

In Deutschland redet man sich seit Jahren ein, Geoengineering sei ein Randthema oder etwas, das nur die “üblichen Verdächtigen“ beschäftige. Eine bequeme Projektion, die beruhigen mag, mit der Realität aber längst nichts mehr zu tun hat. Während wir uns an diese Erzählung klammern, findet über unseren Köpfen eine technologische Entwicklung statt, die politisch, sicherheitspolitisch und ethisch eine völlig neue Dimension erreicht. Denn der Wendepunkt kommt nicht irgendwann: Er kommt im April 2026. Dann startet mit Stardust Solutions startet das erste privat finanzierte Experiment zu Solar Radiation Management (SRM)in der Stratosphäre – in rund 20 Kilometern Höhe. Es geht dabei um die künstliche Abkühlung der Erde durch Beeinflussung der Sonneneinstrahlung mit reflektierenden Partikeln. Dieses Herumpfuschen in der Atmosphärenphysik und -chemie wird finanziert durch Risikokapital – ohne internationales Mandat, ohne Haftungsrahmen, ohne demokratische Kontrolle. Dabei geht es um mehr als nur einen vorgeblichen “technologischen Meilenstein”. Dies ist ein politischer Dammbruch.

Während in der Europäischen Union und vor allem Deutschland jede noch so absurde Kleinigkeit bürokratisch reglementiert ist, herrscht in diesem Bereich ein regulatorisches Vakuum, das man nur noch als sicherheitspolitischen Blindflug bezeichnen kann. Weder Deutschland noch die EU noch internationale Abkommen verfügen über explizite Rechtsrahmen, die solche Experimente regeln oder untersagen. Niemand ist zuständig, niemand kontrolliert, niemand haftet. Aber potentielle Schadfolgen betreffen alle.

Sicherheitspolitischer Impakt

Unsere Umweltmessnetze gehören zwar zu den besten der Welt – aber sie messen nur, was sie kennen. Sie sind für die Umweltprobleme von gestern gebaut; nicht für die Technologien von heute. Moderne Geoengineering-Stoffe wie Calciumcarbonat-Nanopartikel, Titanate oder photoreaktive Aerosole werden in Deutschland gar nicht wissenschaftlich erfasst und politisch aufgegriffen, weil sie in keinem Messprotokoll vorkommen. Ja, Deutschland könnte eine Freisetzung von für SRM verwendeten Partikeln nicht einmal nachweisen. Noch brisanter wird es, wenn man die sicherheitspolitische Dimension betrachtet.

Denn Geoengineering ist nicht nur Forschung – es ist eine potenzielle geopolitische Hebeltechnik mit klassischem dual-use-Charakter: Neben dem harmlos klingenden Einsatzzweck eignet sie sich auch für ganz andere Zwecke. Wer die Atmosphäre beeinflussen kann, kann auch Niederschläge, Landwirtschaft, Energieversorgung, Kommunikation und letztlich politische Stabilität beeinflussen. So unnötig staatliche Regulierung vielfach ist – hier täte sie absolut Not. Denn ohne Gesetz droht Deutschland vom handelnden Akteur zum ausgelieferten Objekt fremder Atmosphärenpolitik zu werden.

Zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit

Immer häufiger schreiben mir Bürger: „Geoengineering – das sind doch eins zu eins die Chemtrails!” Politik und Medien reagieren darauf meist mit Spott oder Abwehr. Doch das Problem löst man nicht, indem man Debatten tabuisiert, sondern indem man sie sachlich einordnet. Wissenschaftlich ist klar: „Chemtrails“ im Sinne eines absichtlichen Programms zur Schädigung der Bevölkerung sind nicht belegt, es gibt weder offizielle Dokumente noch nachweisbare Absichtserklärungen. Aber ebenso gilt: Die physikalischen und atmosphärischen Mechanismen des Geoengineerings ähneln exakt den Mechanismen, die in der Bevölkerung seit Jahren als “Chemtrails” bezeichnet werden. Insofern berühren einander Geoengineering und die „Chemtrail“-Debatten. Reale Eingriffe in die Atmosphäre mit dem Verweis auf Verschwörungstheorien zu verdächtigen Kondensstreifen am Himmel pauschal ins Lächerliche zu ziehen, wird dem Ernst der Sache nicht gerecht.

Denn: Atmosphärische Aerosole, künstliche Wolkenbildung, Albedo-Manipulation und Stratosphärenpartikel – das alles findet sich in SRM-Forschung und Horizon-Europe-Projekten ebenso wie in den Erklärungsmodellen vieler Bürger. Der einzige dokumentierte Unterschied lautet – offiziell –, dass Geoengineering das Klima beeinflussen will, etwa durch die von Stardust Solutions betriebenen experimentellen SRM-Pläne. Doch der beschwichtigende Hinweis, dass es „keine belegte Schädigungsabsicht“ gibt, beantwortet nicht die entscheidende Frage, wo hier der Unterschied zu bewusst gegen die Bevölkerung gerichteten Manipulationen liegt. Denn rein theoretisch wären die technischen Möglichkeiten die gleichen – und niemand kontrolliert sie. Das ist eben auch Fakt.

Tabuisiert und verlacht

Und genau deshalb existiert diese gesellschaftliche Verknüpfung bis hin zur Gleichsetzung von Geoengineering mit “Chemtrails”: Weil die Technologie real ist. Weil die Politik sie bestenfalls tabuisiert und schlimmstenfalls verlacht. Aber die Bürger erkennen, dass am Himmel sehr wohl Dinge geschehen, die nicht erklärt werden. Nicht, weil sie da oben irgendwelche auffälligen Muster sehen. Sondern weil sie ein regulatorisches und kommunikatives Vakuum wahrnehmen, während ihnen ganz beiläufig mitgeteilt wird, dass irgendwelche Partikel zur Klimabeeinflussung ausgebracht werden, von denen niemand sagen kann, welche Folgen das hat. Diese Mischung aus verantwortungslosem Laissez-Faire einer Politik, die den Menschen ansonsten alles bis ins Detail verschreiben will, und der Ignoranz gegenüber Bedenken und Warnungen erzeugt einen gefährlichen Zustand, in dem wissenschaftliche Realität und öffentliche Wahrnehmung ineinander rutschen – und zwar nicht, weil Bürger „irrational“ wären, sondern weil der Staat seiner Pflicht zur Transparenz und Kontrolle über Jahre nicht nachgekommen ist.

Ein verantwortlicher Staat löst dieses Dilemma nicht durch Abwertung und Stigmatisierung besorgter Bürger als Spinner und Verschwörungsfreaks (etwas, das bereits bei Corona mit fatalen Folgen auf die Spitze getrieben wurde), sondern durch Transparenz, Registrierung, Monitoring, Gesetzgebung und unabhängige Kontrolle. Nur so können Narrative sauber von Fakten getrennt und Vertrauen wieder hergestellt werden!

AfD-Fraktion mit Regulierungsvorstoß

Ich habe – wie bereits in diesem Ansage!-Beitrag dargelegt – als Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland mit dem Fraktionsantrag Drucksache 21/2552 ein umfassendes Paket zur Regulierung von Geoengineering vorgelegt. Es ist der erste Vorstoß im Bundestag dieser Art. Wir fordern darin:

ein öffentliches Register aller Geoengineering-Projekte;

verbindliche Genehmigungsverfahren,

eine klare Haftungsordnung;

ein Moratorium für SRM-Experimente bis zur umfassenden Evaluierung von Nutzen und Risiken;

eine Prüfung nach Kriegswaffenkontrollgesetz;

die Schaffung der technischen Voraussetzungen deutscher Behörden, atmosphärische Eingriffe überhaupt erkennen zu können.

Der politische Auftrag

Es handelt sich bei diesem Forderungskatalog leider um keine weltfremden, politischen Thesen, sondern um eine juristische, sicherheitspolitische und moralische Notwendigkeit. Denn Deutschland steht an einem Wendepunkt: Forschung und Technologie sind längst im 21. Jahrhundert angekommen, doch unser Rechtsstaat ist es noch lange nicht.

Ohne klar definierte gesetzliche Schranken riskieren wir, dass private Unternehmen oder militärisch-wissenschaftliche Komplexe darüber entscheiden, wie kalt oder warm es wird, wann und wo es regnet oder, noch härter, wann und wo atmosphärische Manipulationen Menschen oder ganzen Staaten schaden können. Geoengineering darf niemals zum Machtinstrument oder zur Waffe werden! Ein deutsches Geoengineering-Gesetz, das den Menschen schützt, Forschung kontrolliert und Transparenz schafft, ist daher überfällig.