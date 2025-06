Bloß keine unliebsamen Wahrheiten: Grüne wollen DNA-Nachweis zur Täterherkunft verhindern

Baden-Württemberg und Bayern wollen endlich etwas gegen die immer weiter ansteigende Zahl von Sexualverbrechen unternehmen und damit – wenn auch unausgesprochen – gegen die migratische Täterklientel vorgehen, die die meisten davon verursacht. Deshalb sollte künftig auch die sogenannte biogeografische Herkunft mittels DNA-Tests ermittelt werden können – eine Erweiterung der DNA-Analysen, denn bisher dürfen bei der Auswertung von DNA-Spuren nur Geschlecht und familiäre Abstammung sowie Haut-, Haar- und Augenfarbe und das Alter überprüft werden.

Dass nun auch über die DNA Rückschlüsse auf die räumliche Abstammung und geographische Herkunft der Verdächtigen gezogen und damit gezieltere Fahndungsmöglichkeiten erreicht werden sollen, löst bei den üblichen Verdächtigen natürlich Schnappatmung aus: “Unter dem Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung sollen massive Grundrechtseingriffe gerechtfertigt werden. Das sind rassistische Methoden, vollkommen wirkungslos und kriminologisch unbrauchbar“, empörtesich Lena Gumnior, die Obfrau der Grünen im Rechtsausschuss des Bundestages. Die Analyse der biogeografischen Herkunft unterliege nicht nur einer “enormen Fehlerquote”, sondern sei auch noch vollkommen ungeeignet, um Fälle aufzuklären, so die Grüne, die damit frech suggeriert, es besser zu wissen als die Kriminologen und Experten, die den Vorstoß unterstützen.

Alles für die geliebten Schützlinge der Vielfaltsgesellschaft

Für die Grünen, für die ja auch der Vorname und die Anzahl von Staatsbürgschaften völlig irrelevant sind bei “deutschen” Tätern, sobald diese den Pass haben, will man aus ideologischen Gründen keinerlei wissenschaftliche Nachweise riskieren, dass ihre geliebten Schützlinge der Vielfaltsgesellschaft weit überproportional oft straffällig werden; deshalb zerreden und verleugnen sie seit Jahren die polizeiliche Kriminalstatistik und bieten mit ihren Mietmäuler-“Experten” alle erdenklichen Scheinbegründungen von Frustration über Post-Corona-Frust bis soziale Ursachen auf, um ja nicht die Migration als Hauptproblem anerkennen zu müssen.

Deshalb bekämpfen sie auch hier die Realität mit Zähnen und Klauen: “Nach genetischen Merkmalen zu suchen, ist ungefähr so aussagekräftig wie die Abfrage nach Vornamen“, so Gumnior weiter – und belegt damit eindrucksvoll, welchen Stuss sie erzählt. Denn die Abfrage von Vornamen ist in aller Regel bereits überaus aussagekräftig, weil sie immer wieder aufs Neue belegt, welche Klientel vornehmlich für den Anstieg der Kriminalität verantwortlich ist – Einsichten, denen sich die Grünen beharrlich verweigern.

Ausgerechnet die Grünen sorgen sich um Persönlichkeitsrechte?

Gumnior beklagt sogar, mit der DNA-Analyse werde „in den unantastbaren Kernbereich der Persönlichkeit eingegriffen und rassistische Stereotype aufrechterhalten“. Zudem werde „eine Hetzjagd auf Minderheiten“ ermöglicht. Da helfe auch der Hinweis nicht weiter, dass die Methode in anderen Ländern angewendet werde.

Das letzte Argument ist besonders komisch – als ob ausgerechnet die Grünen sich je um Persönlichkeitsrechte geschert hätten! Im Gegenteil sind sie es, die immer neue absurde Meldestellen für Verstöße gegen ihr Sprachdiktat einführen, die am liebsten jeden registrieren würden, der ihnen nicht passt und die seit eh und je „Hetzjagden“ auf politische Gegner veranstalten. Gumniors hysterisches Gefasel ist an Verlogenheit kaum zu überbieten. Sie will lediglich verhindern, dass eine DNA-Analyse noch drastischer aufzeigt, woher viele Vergewaltiger und andere Verbrecher stammen – und das ist in allzu vielen Fällen nicht Deutschland. Der Vorstoß von Baden-Württemberg und Bayern ist deshalb längst überfällig.