Bluesky statt X: Im linken Refugium des Wahnsinns

Ende letzten Jahres verließ neben etlichen öffentlichen Organisationen, Firmen, Vereinend “Kulturschaffenden” auch ein Zusammenschluss von rund 60 Journalisten – oder was sich in Deutschland dafür hält – den Kurznachrichtendienst X/Twitter und zogen mit riesigem verbalem Getöse auf andere Plattformen um. Vor allem Bluesky wurde dabei zum neuen Zielort der durch die neue Musk’sche Meinungsfreiheitsgarantie brüskierten Totalitaristen. „Twitter war lange Zeit ein sehr guter Ort. Ein Ort, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen und Politiker und Journalistinnen und Journalisten sich vernetzen, Nachrichten und Erkenntnisse teilen und nebenbei ziemlich viel Spaß haben konnten. Allerdings sind diese Zeiten lange vorbei“, jammerten sie in einer gemeinschaftlichen Erklärung.

Das Einzige, was an diesem albernen Lamento stimmte, war, dass die X-Renegaten in der Tat auf Twitter lange Zeit „ziemlich viel Spaß“ hatten – nämlich genau solange, bis Elon Musk das Unternehmen übernahm und dort mit der linkswoken Zensur- und Sperrwut der Plattform Schluss machte. Bis dahin war Twitter ein exklusiver Tummelplatz für linke Journalisten, „Aktivisten“, Politiker et cetera gewesen, die sich dort unbeleckt von störender, “rechter” Gegenrede in ihren Echokammern austoben durften. Andersdenkende wurden attackiert, gemobbt und von der woken Unternehmenszentrale mundtot gemacht oder in ihrer Reichweite eingeschränkt. Seit Musk dies beendet hat, müssen Linke sich auch mit anderen Meinungen und vor allem Fakten auseinandersetzen, sei es beim Klima-, Migrations- oder Genderwahn. Weil sie das weder wollen noch können, traten sie die Flucht an und behaupten, Twitter sei zu einem “rechtsradikalen” oder gar „faschistischen“ Sumpf geworden. Dass der Protest sich gegen nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig von Zensur richtet, zeigt die bedenkliche antiliberale Gesamtentwicklung eines reaktionären linken westlichen Milieus.

Linke Verblendung unter ihresgleichen

Auf Bluesky sind sie nun wieder unter sich – aber aufgrund der geringen Frequenz und Popularität des Alternativdienstes unweigerlich noch weitaus stärker von der Realität abgeschnitten als je zuvor. Tatsächlich ist die Plattform völlig irrelevant, so dass es sich hier um einen geistig inzestuösen Blasenraum handelt, wo die Gut- und Bessermenschen im Gestank ihrer Haltungsduftmarken förmlich ersticken. Wie sehr sie im eigenen Saft schmoren, hat „Nius“-Autor Jan Karon in einer dankenswerten Analyse aufgezeigt. Er schrieb: Während der Artikel der „Süddeutschen Zeitung“ „über den Islamismus an der Carl-Bolle-Grundschule in Berlin-Moabit und den schwulen Lehrer Oziel Inácio-Stech“ auf Twitter „hoch und runter geteilt, tausendfach verbreitet wurde und kumuliert Millionen Views erreicht haben dürfte“, finde man auf Bluesky vielleicht zwölf oder 15 Posts, „die meisten ohne Reichweite und ohne Likes“. Stattdessen sei auf Bluesky jedoch „alles voll mit einem Anstieg rechtsextremer Straftaten, NSDABI-Abimotto, Alexander Dobrindt und AfD-Gutachten“.

Es gibt, so Karon, „inzwischen eine gänzlich aufgespaltene Realität in diesem Land. Bluesky-User leben schlicht in einem anderen Deutschland als Twitter-User“. Tatsächlich geht es auf Bluesky zu wie auf eine Grünen-Parteitag: Permanent wird die rechte Gefahr herbeigeredet und vor dem Absturz Deutschlands in den Nationalsozialismus gewarnt. Reale Probleme kommen dort nicht vor, Linke können ungestört ihren Neurosen frönen, wie früher bei Twitter.

Den Unsinn, den sie sich dort vorbeten, geben sie dann wieder an ihre Zuschauer und Leser weiter. So vermeldete etwa das ZDF am Dienstag, im Jahr 2024 seien “neun Menschen durch rechte und rassistisch motivierte Gewalt” gestorben.

Ideologische Inzucht

Einzige Grundlage für diese glatte Falschbehauptung war das Gefasel von Judith Porath, einer linksradikalen Aktivisten vom staatsgepamperten “Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt” (VBRG), die diese Zahl auf einer Pressekonferenz verkündet und hinzugefügt hatte, dass „rechtsextreme Parteien wie die AfD und ihre Mandatsträger“ sowie andere rechte Parteien als „Stichwortgeber“ für „rassistische Hassgewalt“ fungierten und mitverantwortlich seien „für ein Klima, in dem Opfer kaum noch Unterstützung erfahren“. Der Verband führt allerdings auch die drei Todesopfer der Messerattacke von Solingen und den Tod eines Kameruners durch einen Mann mit türkischen Wurzeln als Opfer „rechter Gewalt“ auf. Aufgabe von Journalisten wäre gewesen, dies zu überprüfen. Doch stattdessen gab das ZDF diese Lügen eines linken Verbandes einfach weiter.

Auch dies ist eine Folge der ideologischen Inzucht, in der diese Sektencommunity auf Bluesky und anderswo lebt. Sie kann und will die wahren Verhältnisse im Land in ihrem geistigen Wandlitz überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nehmen – und bringt sich damit auch noch um die allerletzte Glaubwürdigkeit.