Blut gab ich für Silbereisen: KGE in Hochform

Sollte es jemals so etwas wie eine objektive Geschichtsschreibung in diesem Land geben, dann wird Frau Katrin Göring-Eckardt in einem Zug mit Angela Merkel als Propagandistin der unkontrollierten Massenmigration zu nennen sein. “Schlimme Bilder an der Grenze” wollte Angela Merkel angeblich verhindern, als sie vor fast genau neun Jahren die Migrationswaffe sowohl gegen das eigene Volk als auch gegen viele legale und friedliche Migranten richtete und auf Dauerfeuer stellte. Flankiert wurde sie von unter Katrin Göring-Eckardt, die sich auf die drastischen Veränderungen freute. Wie viele “schlimme Bilder” werden wir noch erleben müssen, bevor der gutdeutsche Michel bei “Demos gegen links” auf die Straße geht und jenes Parteienkartell abwählt, das die innere Sicherheit dieses Landes planvoll zerrüttet hat?

Wenige Stunden vor dem Anschlag von Solingen, bei der einer Frau die Kehle durchgeschnitten wurde und mindestens zwei weitere Menschen feige, hinterhältig und brutal ermordet wurden (vielleicht gar mit einem Qualitätsprodukt aus der Jubiläumsstadt?), warb die vormalige Küchenhilfe und gegenwärtige Bundestags-Vizepräsidentin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk: “Wähle am besten Bündnis 90/Die Grünen, damit deine Oma und die Schlagerwelt safe sind.”

Folgt auf die Chemnitz-Lüge die Solingen-Lüge?

Vor fast auf den Tag genau sechs Jahren inszenierten Merkel und ihre willigen medialen Helfer eine fulminante Lüge im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff durch sogenannte Schutzsuchende am Rande des Stadtfestes von Chemnitz und den darauf folgenden Protesten. Für den 35-jährigen Familienvater Daniel Hillig, Sohn einer Deutschen und eines Kubaners, endete der Angriff damals tödlich; seine zwei Begleiter wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Haupttäter, der abgelehnte Asylbewerber Farhad Ramazan Ahmad, setzte sich nach der Tat ab (wahrscheinlich in die Türkei) und ist bis heute nicht gefasst. Während seine zweieinhalbjährigen Aufenthalts in Deutschland war er bereits im Zusammenhang mit „Körperverletzung, Drogenhandel, Diebstahl, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ sowie einem mutmaßlichen weiteren Messerangriff in Erscheinung getreten.

„Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab, und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun“, behaupteten Merkel und ihr Pressesprecher Seibert damals lauthals. Seibert wurde für seine Lügendienste später übrigens mit einem höchstdotierten Botschafter-Posten belohnt. Schon damals war jedem ernsthaft an den Vorgängen Interessierten klar, dass die “Hetzjagden” eine der vielen Erfindungen Merkels und ihrer Entourage waren. Mittlerweile ist das auch gerichtlich festgestellt worden. Nie hat der ÖRR diese dreiste Lüge korrigiert, die seinerzeit Anlass für ein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beworbenes Propaganda-Konzert “gegen Rechts” unter dem Motto “#wirsindmehr” gab.

Silbereisen “gegen Rechts” in Solingen?

Dass sich die derzeitige Regierung nochmals eine ähnliche Verdrehung der Tatsachen wie damals erlauben wird, scheint eher unwahrscheinlich. Zu sehr hat sich die erdrückende Realität durch all die Morde in die Erinnerung eingebrannt. Aber wer weiß? Die Verzweiflung im Lager der Kartellparteien muss wahrlich groß sein, wenn KGE für Florian Silbereisen, “Riverboat” und was der MDR sonst noch so alles an Skandalen bietet wirbt. Und womöglich erleben wir nächstes Wochenende dann doch ja nochmal ein Konzert “gegen rechts” in Solingen – vielleicht mit Silbereisen als Zugpferd? Unter dem Motto: “Blut gab ich für Silbereisen“?

Es bleibt allen Verletzten und allen Angehörigen und allen Zeugen des Gemetzels viel Kraft für eine hoffentlich irgendwann bessere Zukunft zu wünschen – und dem Land, nach dem Abgang der gegenwärtig regierenden unsäglichen Politiker- und Medienkaste, eine umfassende Gesundung und Erneuerung. Damit wir alle wieder “safe” sind.