Blutgeld als strafmildernder Umstand: Berlins Scharia-Justiz übt schonmal fürs Kalifat

Auch im deutschen Rechtssystem hält die Islamisierung offenbar unaufhaltsam Einzug – und das nicht unter Druck von außen, sondern wieder einmal als freiwillige Unterwerfung: Laut “Nius“ hat das Berliner Landgericht Berlin den 25-jährigen Somaliers Abdi A. zu einer milderen Strafe verurteilt, weil dessen Familien wegen eines Tötungsdelikts ein Blutgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar an die Angehörigen des Opfers gezahlt hatte. Die Berücksichtigung von Scharia-Gepflogenheiten und somit vormittelalterlichen Rechtsinstrumenten verbietet sich eigentlich im hochentwickelten Rechtssystem der Bundesrepublik, doch offenbar passen sich die auf kulturelle Unterwerfung abonnierten Funktionäre auch in diesem Bereich der Staatsgewalt den kommenden gesellschaftlichen Verhältnissen an.

Abdil A. wollte lieber in Europa als Somalia leben; also kam er 2016 in die EU und hielt sich als typischer Wirtschaftsmigrant 2016 zunächst in Italien und Schweden auf, bevor er dann illegal nach Deutschland einreiste. Hier aufgegriffen, sprach er das ihm beigebrachte Zauberwort “Asyl” as – und durfte bleiben. Nachdem sein Asylantrag erwartungsgemäß abgelehnt wurde, wurde er natürlich nicht abgeschoben, sondern lebte stattdessen von Sozialleistungen und angeblich auch sporadischen Gelegenheitsjobs, während er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geriet und fleißig Drogen konsumierte. Nachdem er kurzzeitig wieder in Italien gelebt hatte, kehrte er 2023 erneut nach Deutschland zurück, wo er einen weiteren Asylantrag stellte. Auch das war natürlich kein Problem (die Kosten für diese immer wieder neu möglichen Anträge und anschließenden Verfahren trägt schließlich der Steuerzahler, und eine ganze Industrie von Rechtsanwälten und Migrations-NGOs hängt daran).

Aus dem Land der muslimischen Analphabeten

Gesellschaftlich in irgendeiner Weise produktiv war A. seitdem nicht mehr, stattdessen ging es mit Drogen und Alkohol munter weiter. Nachdem es am 23. Juni 2024 dann bei einer Feier mit seinem langjährigen Freund Abdihannan M. zum Streit gekommen war, erstach A. diesen kurzerhand in einem Hausflur. Beide waren dabei vollkommen zugedröhnt. Täter und Opfer gehören dem Volk der Somali an und stammen aus der äthiopischen Region Ogaden, die zu 95 Prozent aus Muslimen besteht. Über 60 Prozent der Bewohner sind Analphabeten. Dass A. nur zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt wurde, womit er nach Abzug der U-Haft spätestens in anderthalb Jahren wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden dürfte, lag – neben seinem Rausch als mildernder Umstand – vor allem daran, dass die “kultursensiblem” und natürlich grenzenlos verständnisvollen Richter das gezahlte Blutgeld beim Strafmaß wie selbstverständlich berücksichtigten: „Zu einem nicht bekanntgeworden Zeitpunkt vor dem Auftakt der Hauptverhandlung einigten sich die Herkunftsfamilien des Geschädigten und des Angeklagten in Äthiopien auf die Zahlung eines sogenannten Blutgeldes in Höhe von 100.000 US-Dollar“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Abgesehen von der Beiläufigkeit, mit der hier archaische und primitive Formen des rechtlichen Ausgleichs als mildernde Umstände akzeptiert werden, die sich in einem modernen Rechtsstaat ebenso verbieten wie Sippenhaft, Fehden, Duelle oder Ehrenmorde, stellt sich hier noch eine ganz andere Frage: Wie kann es sein, dass ein als angeblicher Flüchtling in Deutschland aufgenommener und hier auf Kosten der Allgemeinheit alimentierter Somali auf einmal 100.000 Euro über seine Familie lockermachen kann? Das Gericht folgte hierbei treuherzig A.’s Schilderung, sein Vater habe diese Summe nur unter großen Mühen, unter anderem durch den Verkauf nahezu sämtlicher Vermögenswerte und durch die Aufnahme von Privatkrediten in erweitertem Familienumfeld aufbringen können.

Vorzivilisatorische Gebräuche

Wieso der Vater seinem Sohn nicht mit wesentlich geringerem Aufwand (das monatliche Durchschnittseinkommen pro Kopf in Somalia liegt bei unter 60 US-Dollar) ein wirtschaftliches Auskommen ermöglichen konnte und dieser ausgerechnet im deutschen Sozialstaat leben muss, wollten die Richter lieber nicht hinterfragen. Lieber schluckten sie die Erklärung der Motive: Mit dem Blutgeld habe er verhindern wollen, „dass die Familie des Geschädigten Blutrache an einem der drei Brüder des Angeklagten nehmen würde“.

Auch hier zeigt sich wieder das immergleiche Muster: Ein Mann, der nichts in Deutschland zu suchen hat und dessen Asylantrag seit Jahren abgelehnt ist, darf trotzdem bleiben und Schaden anrichten, während er vom Geld der Allgemeinheit lebt, wiederholt kriminell wird – bis er schließlich sogar einen Menschen tötet. Doch anstatt dieses politische Totalversagen der Migrationspolitik zu thematisieren, berücksichtigt ein deutsches Gericht auch noch die vorzivilisatorischen Bräuche in der Heimat des Täters bei der Strafzumessung für ein in Deutschland begangenes Verbrechen. Hier unterwirft sich der deutsch-europäische Rechtstaat freiwillig der Barbarei und schafft damit einen weiteren Präzedenzfall der Selbstabschaffung.