Bodenlose Schande: Klöckner erteilt Islamisten-Terroropfer Michael Stürzenberger Zutritts- und Beschäftigungsverbot im Bundestag

Parteiverbote, Anfeindungen und jetzt auch noch Entzug von Hausausweisen und Streichung der Bezüge von Beschäftigten in AfD-Abgeordnetenbüros: Was wir derzeit erleben, ist der Versuch, einen neuen politischen „Rechtsbegriff“ durchzusetzen – einen Begriff, der nicht an Recht und Gesetz gebunden ist, sondern an Gesinnung und Konformität. Es geht offenkundig nicht nur um Islamkritiker, auch wenn Islamkritik dabei lediglich als besonders geeignetes Einfallstor dient, weil sie reflexhaft als „rechts“ etikettiert wird. Tatsächlich betroffen sind jedoch alle, die sich dem linken Meinungskorridor nicht unterwerfen: Kritiker der Migrationspolitik, Verteidiger der Meinungsfreiheit, Gegner staatlicher Zensur – und nun, wie gesagt, sogar Mitarbeiter von Abgeordneten, die das “falsche” Weltbild vertreten.

Dass nun auf Ukas von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sieben Mitarbeiter von AfD-Abgeordneten ihr Hausausweise verlieren und auch Michael Stürzenberger, das bis heute von seinen Verletzungen gezeichnete Anschlagsopfer von Mannheim, unter den so Gemobbten ist, legt die ganze Entwicklung in aller Brutalität offen: Ein Mann, der einen gegen ihn gerichteten islamistischen Mordversuch nur knapp überlebt hat (während dabei ein junger Polizist ums Leben kam) soll nun politisch und finanziell abgestraft werden – aber nicht wegen einer Tat, sondern wegen seiner Haltung. Wer islamistischen Terror benennt, ist plötzlich selbst das Problem. Das ist keine Extremismusabwehr mehr, sondern blanke Gesinnungsprüfung. Und verantwortlich dafür ist nicht irgendein anonymer Verwaltungsapparat, sondern ganz konkret: Julia Klöckner. Sie macht diese Politik persönlich fest und führt offenkundig einen Feldzug gegen die AfD und gegen jeden, der auch nur in die Nähe von Islamkritik oder oppositioneller Haltung gerät – bis hinein in den Mitarbeiterbereich.

Abstoßende Machtpolitik

Wer nicht ins linke Weltbild passt, wird aussortiert. Wer widerspricht, wird diszipliniert. Die Doppelmoral dieser antidemokratischen Praxis ist offenkundig und unerträglich. Als bei der Linken ein gänzlich reueloser RAF-Terrorist wie Christian Klar beschäftigt wurde, war das kein Skandal; kein Aufschrei, keine Distanzierung, keine moralische Empörung. Damals galt ideologische Nähe mehr als jede Grenze. Heute hingegen soll ein Opfer islamistischen Terrors seine Existenzgrundlage verlieren, weil es das falsche Weltbild vertritt.

Mit Rechtsstaatlichkeit hat das alles überhaupt nichts mehr zu tun; es handelt sich um abstoßende Machtpolitik aus (niederer!) Gesinnung. Julia Klöckner entscheidet offenbar nicht nach Recht und Gesetz, sondern nach ideologischer Verwertbarkeit. Islamkritik wird sanktioniert, linker Terror relativiert, Opfer werden zu Tätern umgedeutet. In Wahrheit geht es ihr darum, ja nicht anzuecken bei dem sie stützenden Parteienumfeld. Die Union unterwirft sich damit endgültig dem linken Deutungsmonopol. Sie steht linken Terrorverharmlosern näher als Opfern islamistischer Gewalt – aus Kalkül, aus Angst, aus Hoffnung auf Stimmen aus dem rot-grünen Milieu, im Bundestag wie in den Landtagen. Prinzipien werden zur Verhandlungsmasse. Der Fall Stürzenberger ist deshalb kein Einzelfall, sondern ein Menetekel: Heute trifft es Islamkritiker – und morgen schon jeden, der widerspricht. Wer glaubt, das gehe ihn nichts an, irrt. Denn wo Gesinnung über Recht gestellt wird, ist niemand mehr sicher.

Frau Klöckner, Sie sind Bundestagspräsidentin… und nicht die (Wein-)Königin von Deutschland, die nach Gutdünken zum eigenen Machterhalt und zum Machterhalt der Brandmauerclique schalten und walten kann, wie sie gerade will!