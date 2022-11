Böhmermann-Hetze: Das Maß ist endgültig voll – Rundfunkboykott jetzt!

Ja, wir wissen es inzwischen: Alles, womit der ZDF-„Satiriker“ Jan Böhmermann von sich reden macht, sind nur Schreie nach Aufmerksamkeit und bewusste „Provokationen”. Solange er mit seiner primitiven Hetze niemandem schadet, bleibt das einzige Ärgernis, dass dieser mediale Kotzbrocken (leider kennt die deutsche Sprache hier keinen treffenderen Ausdruck) von unseren Zwangsgebühren finanziert wird. Doch jetzt hat Böhmermann eine neue rote Linie überschritten: Mit einer den typischen RAF-Terroristenfahndungsplakaten der 1970er und 1980er Jahre nachempfundenen Art Feindesliste stellt er gestern Mittag auf Twitter – der nunmehrigen Elon-Musk-Plattform, die Böhmermann doch eigentlich eben deswegen verlassen wollte – ausgewählte Journalisten, Publizisten und Politiker zur Schau und macht sie zur Zielscheibe eines unausgesprochenen Gewaltaufrufs.

Unter anderem werden in Böhmermanns perversem Elaborat (siehe nachfolgenden Screenshot) der Chef des Axel-Springer-Verlages, Mathias Döpfner, die FDP-Politiker Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, Alexander Graf Lambsdorff und Thomas Kemmerich, „Welt”-Chefredakteur Ulf Poschardt, die „Bild”-Journalistin Nena Brockhaus, „Welt”-Herausgeber Stefan Aust, die „Welt”-Journalistinnen Anna Schneider und Franca Lehfeldt (letztere ist Lindners Ehefrau) sowie der Kabarettist Dieter Nuhr und der Virologe Hendrik Streek „zur Fahndung ausgeschrieben”. Mit dieser Aktion hat sich Böhmermann nicht nur endgültig moralisch ins Abseits geschossen, er hat auch einmal mehr die totale Verkommenheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks demonstriert, die solchen so talent- und geistlosen wie primitiven personifizierten Zumutungen eine Plattform bietet. Jede Assi-Trash-TV-Realitätyshow im Unterschichtenfernsehen der Privatsender hat mehr Niveau als Böhmermann.

Auf seinem „Fahndungsplakat” bezeichnet Böhmermann – in Anlehnung ans Original der historischen BKA-Vorlage – die Personen als „linksradikalen Gewalttäter“ (gemeint ist natürlich eigentlich, aus seiner Sicht, „rechtsextreme Gewalttäter”, worunter die Genannten für ihn ebenso fallen wie jeder, der kritische Gedanken riskiert). Böhmermann hält sich für irre geistreich und originell, die damaligen Formulierungen, mit denen die Baader-Meinhof-Bande und ihre Nachfolgezellen polizeilich charakterisiert wurden, auf seine heutigen Opfer anzuwenden: Diese würden „wegen Beteiligung an staatsfeindlichem Aktivismus, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftlicher Vorbereitung schwerer staats- und menschheitsgefährdender Straftaten und anderer Straftaten steckbrieflich gesucht“, heißt es auf dem Plakat. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Gesuchten führen, winke „eine Belohnung von 100.000 D-Mark“, so ebenfalls der historische Originalwortlaut. Neben den üblichen linken Feindbildern Springer und FDP, haben Nuhr und Streek sich vor allem des „Vergehens“ schuldig gemacht, die linke Agenda bzw. die Corona-Freiheitsbeschränklungen zu kritisieren, die Linke sich voll und ganz zu eigen gemacht hatten.

Den gestrigen Tag über postete Böhmermann dann unter dem Hashtag „rafdp“ weitere Tweets, in denen er die Vorwürfe, die gegen die linke Cancel Culture erhoben werden, nach ähnlichem Muster umdrehte und auf die FDP übertrug. In seiner Sendung gestern Abend spulte er dann die übliche humorfreie, diesmal aber selbst für seine Verhältnisse allzu borniert aufbereitete linke Agenda ab, indem er die „Welt” und die FDP abermals als linksradikale Staatsfeinde darstellte. Durchschaubarer Zweck des Ganzen: Damit sollte der Vergleich der fanatischen Klimasekten der „Letzten Generation“ mit der RAF, der derzeit von Sicherheitsbehörden und Kritikern erhoben wird (und von Teilen der Bewegung selbst gezogen wird!) umgedreht werden. Unter anderem hatte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in diese Richtung geäußert. Und weil die FDP und die von Böhmermann angeprangerten „Welt”-Journalisten sich immer wieder gegen den linken Traum vom allmächtigen Staat aussprechen und teils libertäre Positionen vertreten, hielt Böhmermann es für komisch, sie als staatsfeindliche Organisation darzustellen. Der ZDF-Hetzer nahm daher natürlich auch die Klimaspinner in Schutz, indem er ihre Ideologie weiterverbreitete: „Wir leben in extremen, radikalen Zeiten. Junge Menschen werfen Tomatensuppen auf Van Goghs, nur weil sie keine Lust haben, auf einem brennenden Planeten zu leben“, schwafelte er und rechtfertigte damit die barbarischen Attacken auf Gemälde, die die „Letzte Generation“ und ähnliche Gruppen seit Wochen verüben.

Aufruf zu Gewalt

Seine neueste krampfhafte Verleumdungsaktion geht jedenfalls als „Satire” – wie bei Böhmermann mit seinem beschränkten Horizont wenig überraschend – völlig daneben und wirkt so bemüht wie an den Haaren herbeigezogen. Schlimmer indes ist, dass es sich bei ihr um eine glasklare Straftat handelt – und sie von ähnlich präpotenten Fans dieses ZDF-Clowns durchaus als Aufforderung zur Gewalt verstanden werden könnte. In diese Richtung äußerten sich auch die Betroffenen von Böhmermanns Aktion. Ulf Poschardt reagierte ebenfalls auf Twitter und schrieb: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Hetze zu Gewalttaten gegen die hier zu Terroristen erklärten Andersdenkenden führt. Das Blut klebt damit an seinen zwangsgebühren-finanzierten Händen.” Böhmermanns unsägliche Verharmlosung der RAF löste auch sonst erbitterte Kritik aus. „Mit diesem Mist steht Jan Böhmermann für das Niveau des öffentlich rechtlichen Rundfunk„, urteilte der FDP-Abgeordnete Lars Lindemann. Sein Fraktionskollege Nils Gründer schrieb: „Wahnsinn. Liberale zu Terroristen erklären und das Ganze finanziert von Zwangsgebühren. Schämen Sie sich.“ Selbst der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, verurteilte das RAF-Poster als „maximal geschmacklos und daneben“.

Noch skandalöser als Böhmermanns abermalige Entgleisung ist jedoch, dass das ZDF als sein Arbeitgeber offenbar uneingeschränkt hinter ihm steht. „Die Union hat immer vor der Ampelregierung und ihrem Linksextremismus gewarnt! Jetzt hat Jan Böhmermann mal hingeschaut und tatsächlich eine heiße Spur! Wir haben zwar noch nicht ganz geRAFft, um was es geht, aber es wird wohl gefährlich!“, schrieb der Sender auf seinem offiziellen Twitter-Account. Damit stellt sich der Mainzer Staatssender erneut hinter die widerwärtige und menschenverachtende Hetze, die Böhmermann immer und immer wieder verbreitet. Ein Sender, der davon lebt, allen Bürgern unter Haftandrohung Zwangsgebühren abzupressen, gibt einem linksradikalen Demagogen eine Bühne, die dieser dazu nutzt, seine Weltanschauung auf Kosten der Allgemeinheit zu propagieren und unterstützt dies auch noch mit offiziellen Verlautbarungen.

Rundfunkgebühren-Zahlungsverweigerung sofort!

Spätestens jetzt ist es endgültig an der Zeit, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf den Abfallhaufen der Geschichte zu entsorgen. Nach dieser unterirdischen Aktion Böhmermanns ist das Maß voll, sie ist das Fanal für den Widerstand gegen diesen so degenerierten wie monströsen Propagandaapparat, der seinen eigentlich Auftrag jeden Tag aufs Neue verrät, der jede Überparteilichkeit seit Jahren aufgegeben hat und echten Linksradikalen jede nur mögliche Plattform bietet – während er sich die Taschen mit fast neun Milliarden Euro Gebühren pro Jahr füllt, seine Funktionäre in Prunkbauten residieren und sich absurd hohe Gehälter sowie und alle nur denkbaren Privilegien gönnen. Völlig unkritisch verbreitet er die Doktin und Propaganda des, der ihm seine Gebühren zuführt, und hetzt – ganz im Sinne der Regierung – die Bürger, die er eigentlich unvoreingenommen informieren müsste, gegeneinander auf. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zu einer Gefahr für den sozialen Frieden in diesem Land geworden.

Der Frankfurter Rechtsanwalt Markus Hainz erstattete noch gestern unverzüglich Strafanzeige gegen Böhmermann, wobei er die Grenzen der Satire deutlich hervorhob. Hunderte hatten sich der Anzeige bereits gestern Abend angeschlossen. Derweil fordern immer mehr Stimmen die ersatzlose Abschaffung des verkommenen ÖRR-Systems insgesamt. Ex-„Bild”-Chef Julian Reichelt vom kritischen Videoportal „Achtung, Reichelt!” kündigte ab 2023 einen GEZ-Boykott an, dem sich Ansage! hiermit uneingeschränkt anschließt (mit dem ergänzenden Appell, am besten gar nicht mehr bei ARD und ZDF einzuschalten, solange dort solche gemeingefährlichen Hetzer wie Böhmermann & Konsorten am Werk sind) und dem möglichst zahlreiche Nachahmer zu wünschen sind:

Auch die Journalistin Birgit Kelle bekräftigte diese Absicht und brachte es in ihrer Begründung beredt auf den Punkt: „Ich stelle hiermit meine GEZ-Zahlungen ein. Und empfehle allen, das auch zu tun. Wir werden gezwungen, Hetze und Propaganda mitzufinanzieren, im Namen einer sogenannten Grundversorgung. Ich erkläre mich hiermit als ausreichend versorgt.”