Böhmermanns Menschenverachtung im ZDF: Zwangsgebührenfinanzierter Zynismus

Es gibt Bilder, die sich einbrennen, obwohl sie harmlos wirken sollen: Ein Studio, LED-Wände, ein Publikum, das auf Knopfdruck lacht. Dazwischen Einblendungen von Menschen, die nichts weiter tun, als an einem Kongress teilzunehmen – für etwas zu werben, was über Jahrhunderte als moralischer Minimalstandard jeder Zivilisation galt: den Schutz des ungeborenen Lebens. Doch im spätabendlichen ZDF sind diese Menschen kein Subjekt, sondern Material. Heimlich gefilmt, aus dem Zusammenhang gerissen, zurechtgeschnitten, mit Schmähvokabular überzogen und der Häme eines dressierten Publikums preisgegeben. Die Regie liefert die Stichworte, der „Satiriker“ das Framing, der Apparat die Finanzierung – mit Pflichtbeiträgen aus einem Land, das sich noch immer einbildet, eine Humanitätsgeschichte zu erzählen.

Was Jan Böhmermann in der jüngsten Ausgabe seines “Magazin Royale” geliefert hat, ist nicht einfach geschmacklos. Es ist ein Angriff auf die Idee menschlicher Würde selbst – und zugleich das offene Symptom einer moralischen und institutionellen Verwahrlosung des öffentlich-rechtlichen Systems.

Vom Hofnarren der Macht

Der klassische Narr durfte den Herrscher treffen, weil er scheinbar außerhalb der Hierarchie stand. Satire schlägt – im besten Fall – nach oben. Der moderne, gebührenfinanzierte Hofnarr schlägt anders. Er schlägt nicht gegen die Macht, sondern für sie. Auf jene ein, die ohnehin keine Stimme im herrschenden Diskurs besitzen: Christen, Lebensschützer, konservative Minderheiten. Er karikiert nicht die Regierung, sondern ihre Kritiker. Er zielt nicht auf reale Macht, sondern auf die letzten Milieus, die sich einer totalen Normierung widersetzen. Wenn Böhmermann Lebensschützer als „Föten-Fanatiker“, „Gebärmutter-Stalker“ oder „Schwangerenbelästigungsorganisationen“ tituliert, ist das keine Satire. Es ist politisch erwünschte Entmenschlichung. Wer so spricht, entzieht dem Gegenüber nicht nur Respekt, sondern das Recht, noch als legitimer Teil der Öffentlichkeit zu gelten. Der Witz wird zur Waffe. Das Lachen markiert die Grenze: hier die Aufgeklärten, dort die „Fanatiker“. Lachen ist das neue Stimmrecht. Wer lacht, hat bereits entschieden.

Besonders kalt bleibt jener Satz hängen, in dem ein ZDF-Aushängeschild von „Dingern“ spricht, „die herauskommen, wenn man nicht abtreibt“. „Dinger“ – nicht Kinder, nicht Menschen. Dinge. Wer diese Schwelle überschreitet, hat die anthropologische Grundentscheidung verlassen: dass menschliches Leben nicht erst mit einem Verwaltungsakt beginnt, sondern mit der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung. Die alte Sprache kannte einfache, klare Begriffe: Geschöpf, Kind, Mensch. Die neue Sprache der biopolitischen Verfügbarkeit kennt andere: Zellhaufen, Produkt, „Ding“. Die Verrohung beginnt im Wort. Wo Menschen sprachlich zu Material erklärt werden, ist der nächste Schritt bereits vorbereitet. Jeder zynische Witz, jede verbrämte Etikettierung senkt die Schwelle, über Leben und Tod zu verfügen.

Stasi-Methoden im Zeitalter der Unterhaltung

Zwei Tage schlich Böhmermanns Team verdeckt über den „Leben.Würde“-Kongress. Heimlich filmen, Material sammeln, zuschneiden – aber natürlich nicht, um etwaige Missstände aufzudecken oder konstruktive Kritik zu üben – sondern um eine Weltanschauung lächerlich zu machen. Das Muster ist altbekannt: Observation, Dossier, Veröffentlichung. Früher hieß es „operativ bedeutsame Vorgänge“. Heute heißt es „Recherche“ für eine “Comedy-Show” des medial camouflierten Hasses. Der neue Pranger trägt Sneakers und Ironie. Die Wirkung bleibt: Wer sich für das Lebensrecht Ungeborener einsetzt, muss fortan damit rechnen, existenziell angegriffen zu werden – ohne Rechtsmittel, ohne Widerspruch, mit einem Bild, das klebt. Die Perfidie liegt darin, dass all dies mit Zwangsbeiträgen finanziert wird. Der Bürger, der das ungeborene Leben schützen will, bezahlt ausgerechnet jene, die ihn dafür öffentlich verächtlich machen. Man kann sich diesem Apparat nicht entziehen. Kein Fernseher, kein Radio, bewusstes Meiden – man zahlt trotzdem. Eine Abgabe auf Distanz, eine Strafe für Dissens.

In einer pluralen Medienordnung wäre Böhmermann ein abwählbares Angebot. In Deutschland ist er Teil eines Systems, das nicht von Quote, sondern von Staatsverträgen und parteipolitisch besetzten Gremien lebt. Zwangsgebühren sind hier nicht Finanzierung, sondern Machtinstrument. Sie signalisieren: Wir sind die Norm. Wer uns kritisiert, kritisiert die Demokratie selbst.

Die Verachtung des Eigenen

Aus dem Umgang mit dem ungeborenen Leben spricht eine tiefere Verachtung des Eigenen. Tradition, Religion, Familie – alles, was Bindung stiftet, gilt als potentiell gefährlich. Der Gedanke, dass der Mensch nicht souveräner Architekt seines Leibes und seiner Fruchtbarkeit ist, sondern eingebunden in eine vorgegebene Ordnung, wird als Zumutung empfunden. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk definiert, welche Moral noch „humanistisch“ ist und welche Positionen als reaktionär, extremistisch, inakzeptabel gelten. Lebensschutz, jahrhundertelang selbstverständlich, rutscht in die Nähe des Radikalismus. Die Freigabe der Verfügbarkeit wird zur Selbstbestimmung verklärt. Was hier als „inakzeptabel“ markiert wird, lässt sich im nächsten Schritt juristisch regulieren, administrativ ausgrenzen. Die Lächerlichkeit ist die weiche Vorstufe der Repression. Wer lacht, wenn andere entmenschlicht werden, hat bereits zugestimmt, dass ihre Rechte weniger zählen.

Und doch: Je offener die Maske fällt, desto sichtbarer wird die Gegenbewegung. Selbst aus Lagern, von denen man es am wenigsten erwartet hätte, bricht sich nun die Kritik Bahn. Gerade erst starteten der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine und der frühere NRW-JuLi-Chef Alexander Steffen eine “openPetition” zur Abschaffung des ÖRR-Zwangsbeitrags – und erlebten prompt, wie sie die Plattform innerhalb weniger Stunden sperrte: angeblich wegen „reißerischer Formulierungen“ und „falscher Tatsachenbehauptungen“. So läuft das hierzulande.

Die Frontlinie verschiebt sich

Dass ausgerechnet Liberale, die jahrelang als Teil des Mainstreams galten, nun mit Argumenten auftreten, die bis gestern noch als „rechts“ oder „AfD-nah“ diffamiert wurden – immer teurer, immer ideologischer, immer abgehobener –, zeigt: Die Frontlinie verschiebt sich. Die Empörung über den gebührenfinanzierten Gesinnungsbetrieb reicht inzwischen tief in bürgerlich-liberale Milieus hinein. Nur noch 47 Prozent der Bürger halten ARD und ZDF für verlässlich. Das Modell Zwangsbeitrag plus aufgeblähter Apparat plus politische Haltung ist strukturell instabil. Am Ende bleibt ein Bild: Ein Mann im Scheinwerferlicht, der Witze über „Dinger“ macht, die „herauskommen, wenn man nicht abtreibt“. Ein Studiopublikum, das sich köstlich amüsiert und lacht. Ein Apparat, der zahlt, getragen von den Gebühren jener, die auch dann noch blechen müssen, wenn sie längst ab- oder gar nicht erst eingeschaltet haben. Ein System, das sich selbst auf die Schulter klopft, weil es wieder „die Richtigen“ getroffen hat. Und daneben – unsichtbar, ungesendet – die Stille jener, um die es eigentlich geht: der Ungeborenen, die niemals ein Studio betreten, keinen Applaus hören, keine Kolumne schreiben werden.

Wenn eine Kulturnation beginnt, über ihr Leben zu spotten, ist sie nicht progressiv, sondern auf dem Weg, ihre eigene Grundlage zu zerstören. Jan Böhmermann wollte den Lebensschutz ins Lächerliche ziehen. Stattdessen hat er – vielleicht ohne es zu wollen – sichtbar gemacht, wie tief die Verachtung für alles Konservative, Christliche, Humanistische im öffentlich-rechtlichen System bereits reicht. Und er hat gezeigt, wie breit und wie entschieden die Opposition inzwischen geworden ist: von konservativen Christen bis in liberale Kreise hinein, die sich nicht länger ducken. Solange diese Opposition wächst – still oder laut, im Alltag oder im Parlament –, ist das letzte Wort nicht gesprochen. Auch nicht im Scheinwerferlicht eines Studios, das sich für das Zentrum der moralischen Welt hält.