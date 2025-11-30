Bombenanschlag vereitelt: Trump stoppt Terroristen-Import

Drei Tage, nachdem eine ehemalige afghanische “Ortskraft”, die ohne Background-Check über Bidens „Operation Allies Welcome“-Programm aus Afghanistan in die USA geholt wurde, eine Soldatin der Nationalgarde tötete und einen ihrer Kameraden schwer verletzte, wurde bekannt, dass das FBI bereits am Dienstag einen weiteren sprenggläubigen Bückbeter aus dem Hause Taliban bei der Planung eines Bombenanschlages erwischt und festgenommen hatte. Es handelt sich um Mohammad Alokozay (siehe Foto oben), der ebenfalls über Bidens „humanitäre“ Hilfsaktion ins Land gelassen wurde, ohne das seine Herkunft, Vorgeschichte und Identität irgendwie überprüft worden war – ganz so, wie die in Deutschland und der EU bis heute gängige Praxis ist.

Es scheint so, dass die Regierung der Marionette Sleepy Joe nicht nur beim katastrophalen Rückzug amerikanischer Truppen aus Afghanistan geschlampt hat, der 13 junge US-Soldaten das Leben kostete, sondern auch beim Import von terrorwilliger Islamisten. Personen- und Sicherheitsüberprüfungen wurden offenbar systematisch vernachlässigt und die an sich strengen Vorgaben einem politisch bewusst großzügigen und nachsichtigen Procedere geopfert.

Stopp der Visa- und Greencard-Vergabe an neuralgischen Personenkreis

Trump bereitet dieser gemeingefährlichen Praxis ein Ende – und greift nun kompromisslos durch. Denn immerhin war der Anschlag diese Woche bereits der dritte Fall seit Oktober letzten Jahres, bei dem ein „vertrauenswürdiger“ Helfer der US-Truppen versucht hat, amerikanische Bürger zu töten. Während andere Staaten weiterhin fleißig afghanische “Ortskräfte” einfliegen, handelt die US-Regierung ihrer Aufgabe gemäß, die eigene Bevölkerung so gut wie möglich vor Terroranschlägen zu schützen. Trump verhängte daher ein Einreiseverbot für Staatsbürger einschlägig verdächtiger Länder. Darüberhinaus ordnete er den Stopp der Visa- und Greencard-Vergabe für diesen Personenkreis an.

Natürlich ließen es sich die vom “Trump Derangement Syndrom” befallenen DemocRats nicht nehmen, gegen diese Anordnung unter Verwendung des üblichen Gefasels von “Rassismus” und “Diskriminierung” verbal zu Felde zu ziehen. Dabei warf man Donald Trump selbstverständlich vor, gesetz- und verfassungswidrig zu handeln. Der Präsident belehrte diese Schlaumeier umgehend mit einem Post auf Truth Social, in welchem er den entsprechenden Absatz des geltenden Gesetzes zitierte.

Akribische Durchleuchtung

Darin heißt es: „Wenn der Präsident feststellt, dass die Einreise von Ausländern oder einer Gruppe von Ausländern in die Vereinigten Staaten den Interessen der Vereinigten Staaten schaden würde, kann er durch eine Proklamation und für einen Zeitraum, den er für notwendig erachtet, die Einreise aller Ausländer oder einer Gruppe von Ausländern als Einwanderer oder Nicht-Einwanderer aussetzen oder die Einreise von Ausländern mit allen Beschränkungen versehen, die er für angemessen hält.”

Das Ende der Visa- und Greencard-Vergabe ist aber beileibe nicht die einzige Maßnahme, die die Regierung in diesem Zusammenhang ergriffen hat. Auch sämtliche bisher ausgestellte Dokumente respektive deren Inhaber werden ab sofort auf den Prüfstand gestellt und erneut – diesmal allerdings akribisch – durchleuchtet, was vermutlich zu zahlreichen Abschiebungen führen wird. Richtig so. Von einer solchen politischen Konsequenz kann man hierzulande einstweilen nur träumen.

Besuchen Sie auch den Blog des Autors!