Bosnien-Krise und Unruhen in Serbien – Globalisten sehen wieder bösen Putin am Werk

Als ob Europa nicht genug Probleme hätte, bahnt sich nun auch noch auf dem ewig instabilen Balkan die nächste Krise an. Am Mittwoch hatte der bosnische Serbenführer Milorad Dodik ein Gesetz unterzeichnet, mit dem Polizei und Justiz des Zentralstaats von Bosnien und Herzegowina aus der bosnischen Republika Srpska, wo überwiegend bosnische Serben und deren Gebiet fast die Hälfte des Staatsgebietes ausmacht, verbannt werden. Das vom Parlament gebilligte Gesetz droht bosnischen Serben mit bis zu fünf Jahre Haft, wenn sie weiterhin für die Polizei oder die Justiz des Zentralstaates arbeiten. Dabei handelt es sich um eine Reaktion auf ein Gerichtsurteil gegen Dodik, der wegen Missachtung des Hohen Repräsentanten der UNO, bei dem es sich um den ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt handelt, zu einem Jahr Haft verurteilt worden war. Für diesen Fall hatte Dodik zuvor mit der Abspaltung des serbischen Landesteils von Bosnien und Herzegowina gedroht. Gestern hob das bosnische Verfassungsgericht das Gesetz bis zur Bekanntgabe einer endgültigen Entscheidung auf.

Die bosnischen Staatsanwälte erließen am Mittwoch Haftbefehle gegen Dodik und zwei weitere hochrangige bosnisch-serbische Beamte. Dodik wies die Gültigkeit des Haftbefehls und alle Versuche, ihn zu verhaften, zurück und erklärte, er werde nicht zur Befragung nach Sarajevo reisen. Unterstützung erhielt er vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, der vergangene Woche nach Banja Luka, dem Regierungssitz der Republika Srpska, gereist war, um Dodik die „Unterstützung“ Serbiens zuzusichern. Vucic sprach von einem „schändlichen“ Urteil des Verfassungsgerichts, dessen „Ziel die Zerstörung der Republika Srpska“ sei.

“Zufällig” Massenproteste gegen Vukic in Serbien

Angesichts der Spannungen in Bosnien und Herzegowina hat die EU-Mission Eufor, die aus circa 1.500 Soldaten besteht, angekündigt, ihre Kräfte vor Ort zu verstärken. Dabei handele es sich um eine „proaktive Maßnahme, die darauf abziele, Bosnien und Herzegowina im Interesse aller seiner Bürger zu unterstützen“, hieß es am Freitag. Die NATO kündigte an, dass ihr Generalsekretär Mark Rutte am Montag die bosnische Hauptstadt Sarajevo besuchen werde.

Just wie der “Zufall” so spielt, sind nun in Serbien nun angebliche “Studentenproteste” gegen Präsident Vukic ausgebrochen, die sich am heutigen 15. März unter dem Schlachtruf “15th for 15“ (benannt nach einem tragischen Unfall mit 15 Toten am Bahnhof von Novi Sad, der auf korruptionsbedingte Baumängel durch Geheimverträge mit chinesischen Baufirmen zurückgeführt wurde) zu regelrechten Unruhen ausgeweitet haben und inzwischen regierungstreue Bürgermilizen auf den Plan gerufen haben. Es gibt überzeugende Hinweise, dass es sich bei diesen Massendemonstrationen um von Westen gesteuerte Intrigen gegen Vukic handelt, die insbesondere von Akteuren wie der USAID und die CIA betrieben wurden, welche entsprechende Pläne noch vor Trumps Amtsübernahme einleiteten – ganz im Stile der berüchtigten “Farbrevolutionen“. Fakt ist, dass globalistische Zirkel – und auch die EU – Vukic wegen seiner russland- und chinafreundlichen Politik zunehmend als Störenfried und angebliches “Sicherheitsrisiko” einstufen.

Das übliche Geschwurbel vom russischen “Zündeln”

Der europäische Parlamentsabgeordnete Petr Bystron (AfD/ESN) sieht die hinter den Protesten stehende Einmischung als Teil eines globalistischen Netzwerks, das systematisch Regierungen destabilisiert: „Wir haben es zuletzt in Georgien und in der Ukraine gesehen. Nun erleben wir es halt in der Slowakei und in Serbien. Für wirklichen Unmut haben die Serben wenig Anlass. Das Land steht wirtschaftlich und politisch weit besser da als andere Länder des Balkans.” In Serbien werden auch ungute Erinnerungen wach an die von den USA und privaten Geldgebern finanziert serbische Protestbewegung OTPOR, die Ende 1998 gegründet wurde und eine entscheidende Rolle beim Sturz des damaligen Präsidenten Slobodan Milošević im Jahr 2000 spielte.

Die Reaktion der westlichen – und vor allem deutschen – Mainstreammedien stützt die These vom verkappten Regime-Change: Unisono schreien sie bei der Bosnien-Krise nun wieder eine heimliche Beteiligung des russischen Präsidenten Wladimir Putin herbei, der mittlerweile als allgegenwärtiger und offenbar auch allmächtiger Hintermann bei allem herhalten muss, was irgendwo auf der Welt geschieht. Weil Putin die Serben unterstützt, wird nun von einer möglichen russischen Intervention geraunt. Dabei hat die Nähe Russlands zu Serbiens absolut nichts mit Putin oder irgendwelchen “imperialen“ Ansprüchen zu tun: Russland betrachtet sich seit dem 19. Jahrhundert als Schutzmacht der Serben, die als slawisches Brudervolk gelten – eine Bindung, die unter anderem den Ersten Weltkrieg mitauslöste. In dieser geschichtsblinden Zeit wird die uralte Achse Belgrad-Moskau nun plötzlich so dargestellt, als handele es sich um etwas völlig Neuartiges und einen weiteren perfiden Schachzug Putins, der auch auf dem Balkan „zündele“. Die Geschichte, von der die heutige politisch-mediale „Elite“ im Westen jedoch keinen blassen Schimmer mehr hat, zeigte indes, dass es auf dem Balkan immer schon und auch ganz ohne russisches Zutun genügend Zündstoff gibt.