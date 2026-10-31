Botho Strauß: Die Unverschämtheit des Schweigens

Es gibt eine eigentümliche Form der literarischen Kritik, die ihren Gegenstand zunächst bewundert, um ihm anschließend vorzuwerfen, dass er sich dieser Bewunderung nicht würdig erweise. Sie beginnt mit ästhetischer Zustimmung und endet mit politischer Anklage. Das Werk darf groß sein, die Sprache unverwechselbar. Aber wehe, er hat die falschen Leser. Dann verwandelt sich die Literatur in ein Indizienarchiv und das Feuilleton in eine Außenstelle der Gesinnungsaufsicht. Volker Weidermanns Essay über Botho Strauß in der “Zeit” führt dieses Verfahren mit bemerkenswerter Offenheit vor. Weidermann gesteht seine Liebe zu bestimmten Seiten des Strauß’schen Werks. Gerade deshalb ist sein Text aufschlussreich. An einem bestimmten Punkt erklärt er all das, was ihn an Strauß fasziniert, für unzureichend. Der Dichter müsse sich nun endlich zu seiner politischen Wirkung verhalten. Dass er es nicht tut, macht ihn schuldig.

Weidermann überschreibt seinen Text mit „Ich werde ihn beim Wort nehmen“. Tatsächlich nimmt er Strauß aber nur dort beim Wort, wo dessen Worte sich in ein politisches Anklageschema überführen lassen. Wo sie sich diesem Zugriff entziehen, erscheinen sie als Bombast oder Vernebelung. Und wo Strauß auf die Frage nach seiner vermeintlichen Verwandtschaft mit der Neuen Rechten schweigt, wird das Schweigen selbst zum Beweis. Dabei gehört es zu den elementaren Freiheiten des Schriftstellers, sich nicht zum Pressesprecher seiner Leser ernennen zu lassen. Ein Autor ist für seine Texte verantwortlich, nicht für sämtliche politischen Verwendungen, die andere von ihnen machen. Die Frage nach geistigen Wirkungen ist legitim. Die Forderung, der Urheber müsse jede Wirkung autorisieren oder widerrufen, ist es nicht.

Der Sündenfall von 1993

Im Zentrum steht, natürlich, Botho Strauß‘ “Spiegel”-Essay “Anschwellender Bocksgesang” von 1993. Kaum ein anderer Text der Nachwendezeit wurde derart häufig zitiert und zugleich so selten in seiner eigentlichen gedanklichen Bewegung ernst genommen. Für seine Gegner wurde er zum Gründungsdokument einer neuen Rechten, für manche Bewunderer zur prophetischen Diagnose. Strauß schrieb damals nicht das Programm einer Partei. Er formulierte eine Kulturkritik gegen die Selbstgewissheit einer Gesellschaft, die ihre Gegenwart zum Maßstab aller Vergangenheit erhoben hatte. Seine Provokation bestand darin, Erinnerung, Überlieferung und geschichtliche Kontinuität gegen den Fortschrittsoptimismus einer liberalen Öffentlichkeit aufzurufen. Das war nicht harmlos und nicht gegen Kritik immun. Aber es war etwas anderes als der Entwurf einer Parteiprogrammatik.

Weidermann verweist darauf, dass Strauß in einem Programm der AfD Sachsen-Anhalt erwähnt werde. Daraus entsteht eine suggestive Verbindung: Der Dichter hat etwas geschrieben, eine Partei greift es auf, also müsse der Dichter über diese Partei Auskunft geben. Doch Ideen wandern. Dass eine politische Bewegung Begriffe aus der Literatur übernimmt, sagt zunächst etwas über ihre Bezugnahmen aus. Ob diese berechtigt oder missbräuchlich sind, muss am Text geprüft werden. Der bloße Nachweis einer Rezeption ersetzt diese Prüfung nicht.

Die Gegenaufklärung als Verbrechen

Weidermann kennt die Tradition, aus der Strauß schreibt: die Romantik, Jean Paul, Adalbert Stifter, die Gegenaufklärung. Gerade dieser letzte Begriff verrät, wie tief der Konflikt reicht. Die Gegenaufklärung erscheint in weiten Teilen des Kulturbetriebs nicht mehr als geistesgeschichtliche Bewegung, sondern beinahe als Vorstufe politischer Verirrung. Wer dem Rationalismus misstraut, wird verdächtig. Wer vom Eigenrecht der Überlieferung spricht, soll erklären, ob er nicht heimlich nach autoritärer Herrschaft verlangt. Dabei gehört die Kritik an den Verabsolutierungen der Aufklärung selbst zur europäischen Moderne. Die moderne Gesellschaft hat den Menschen aus zahllosen Bindungen befreit. Sie hat ihm aber nicht immer sagen können, was an deren Stelle treten soll.

Botho Strauß schreibt aus diesem Widerspruch. Man darf manche seiner Bücher für überladen halten. Aber solche Einwände gehören in eine ästhetische Auseinandersetzung. Sie verlieren ihren literarischen Charakter, sobald sie als Vorstufe eines politischen Schuldspruchs dienen. Die eigentliche Provokation von Strauß besteht darin, dass er eine Erfahrung artikuliert, für die das moralische Vokabular der Gegenwart kaum noch eine Sprache besitzt: dass nicht alles, was überwunden wurde, deshalb wertlos war; dass nicht jede Befreiung einen Gewinn an innerer Freiheit bedeutet; dass eine Gemeinschaft mehr ist als die Summe rechtlich gleichgestellter Individuen. Man muss diese Einsichten nicht teilen, um ihren geistigen Rang zu erkennen.

Die Nationalliteratur und ihre falschen Gegensätze

Besonders deutlich wird Weidermanns Verfahren da, wo er Strauß‘ Überlegungen zur deutschen Nationalliteratur aufgreift. Strauß beklagt, dass mit der Einwanderung erneut die Forderung verbunden werde, von einer deutschen Nationalliteratur Abschied zu nehmen. Weidermann antwortet mit einer Reihe deutschsprachiger Schriftsteller mit Einwanderungsgeschichte: Terézia Mora, Saša Stanišić, Katja Petrowskaja, Herta Müller und andere. Das ist eine berechtigte Erinnerung an die Offenheit literarischer Traditionen. Die deutsche Literatur war immer auch eine Literatur der Grenzräume und der kulturellen Begegnung. Nur widerlegt das Strauß nicht. Denn die Existenz hervorragender Autoren mit Einwanderungsgeschichte beantwortet keineswegs die Frage, ob die Vorstellung einer deutschen Nationalliteratur noch legitim sein soll.

Denn wer ihre Werke dieser Literatur zurechnet, setzt ja bereits voraus, dass es eine solche Literatur gibt. Eine Nationalliteratur ist kein Abstammungsregister. Sie ist ein geschichtlich gewachsener Zusammenhang von Sprache, Formen und Erinnerungen. Das scheint Weidermann bewusst auszublenden. Die deutsche Literatur kann offen sein, ohne ihre geschichtliche Eigenart preiszugeben. Sie kann neue Stimmen aufnehmen, ohne ihre älteren Stimmen für erledigt zu erklären. Dass Strauß diese Kontinuität mit einer bisweilen pathetischen Beschwörung der Muttersprache verteidigt, mag mancher kritisieren. Doch wer darauf lediglich mit einer Liste erfolgreicher Gegenwartsautoren antwortet, verfehlt die eigentliche Frage – selbst wenn darunter eine Nobelpreisträgerin ist, die die Ehrung laut Jury übrigens dafür bekam, “Landschaften der Heimatlosigkeit” entworfen zu haben.

Thomas Mann als moralischer Gerichtsvollzieher

Weidermann ruft Thomas Mann auf. Dessen Entwicklung vom Autor der Betrachtungen eines Unpolitischen zum Verteidiger der Demokratie soll zeigen, welchen Weg ein großer Schriftsteller einzuschlagen habe. An Manns politischer Entwicklung ist nichts zu bestreiten. Aber gerade deshalb sollte man sie nicht zur allgemeinverbindlichen Musterbiographie erklären.

Manns Weg war das Ergebnis historischer Erfahrungen, keine Schablone. Wer Thomas Mann ernst nimmt, müsste auch den frühen Mann ernst nehmen: seine Verteidigung der deutschen Kultur, seine Skepsis gegenüber politischer Moralisierung. Diese Positionen waren historisch problematisch. Aber sie gehören zu den Spannungen seines Werks. Vor allem lässt sich aus Manns politischer Entscheidung keine Pflicht für Botho Strauß ableiten, eine vergleichbare Bekehrung öffentlich zu vollziehen. Die Verantwortung des Schriftstellers besteht nicht darin, die jeweils herrschenden moralischen Erwartungen zu bestätigen. Sie besteht darin, seiner Wahrnehmung und seiner Wahrheitssuche nicht untreu zu werden.

Der Leser als Belastungszeuge

Der aufschlussreichste Zug von Weidermanns Text liegt in seiner Behandlung der Leser. Strauß wird nicht nur für das kritisiert, was er geschrieben hat. Er wird auch mit dem konfrontiert, was bestimmte politische Kreise in ihm erkennen. Dass die Sezession ihren Namen aus dem Bocksgesang ableitete, erscheint als belastendes Indiz. Dass Vertreter der Neuen Rechten Strauß lesen, wird zum Anlass, von dem mittlerweile 81-Jährigen eine Erklärung zu verlangen. Damit kehrt sich das Verhältnis von Werk und Rezeption um: Nicht mehr der Text bestimmt, welche Deutungen sich rechtfertigen lassen; vielmehr entscheidet die gesellschaftliche Einordnung seiner Leser darüber, welche Bedeutung dem Text zugeschrieben werden darf.

Literatur wird rückwirkend kontaminiert. Sie trägt die politische Farbe derjenigen, die sich auf sie berufen. Das widerspricht auf fatale Weise jener Offenheit, die der Literatur seit jeher ihre besondere Stellung verschafft hat. Ein bedeutendes Werk erschöpft sich nicht in der Absicht seines Autors. Es kann Leser gewinnen, deren Überzeugungen der Autor ablehnt. Die Frage, ob Strauß‘ Kulturkritik autoritäre Deutungen begünstigt, ist keineswegs illegitim. Sie verlangt jedoch eine genaue Lektüre. Weidermann ersetzt diese Arbeit an entscheidenden Stellen durch die Feststellung politischer Nähe. Das ist intellektuell bequem und unredlich zugleich.

Die Pflicht zum Bekenntnis

Hinter der Forderung nach politischer Erklärung steht eine tiefere Veränderung. Die moderne Öffentlichkeit verlangt von Künstlern zunehmend nicht nur Werke, sondern Bekenntnisse. Sie sollen sich positionieren, distanzieren, Haltung zeigen. Ihr Schweigen wird nicht mehr als Zurückhaltung verstanden, sondern als politisch auslegbare Handlung. Diese Erwartung ist besonders merkwürdig, wenn sie an einen Autor gerichtet wird, dessen Werk von Entfremdung, Sprachskepsis und der Unmöglichkeit eindeutiger Zugehörigkeit handelt. Strauß‘ Figuren entziehen sich den gesellschaftlichen Rollen. Man kann diese Haltung für narzisstisch halten. Aber sie gehört zum Zentrum seiner Poetik.

Weidermann bewundert die Einsamkeit des Erzählers. Nur endet seine Bewunderung dort, wo diese Distanz politisch unbequem wird. Der Dichter darf außerhalb stehen, solange er nicht außerhalb des akzeptierten Meinungshorizonts steht. Seine Unabhängigkeit wird geschätzt, bis sie tatsächlich unabhängig wird. Das ist der innere Widerspruch: Weidermann liebt an Strauß gerade jene Fremdheit, die er ihm politisch nicht zugestehen will.

Die politische Vereinnahmung der Ästhetik

Zwischen Kritik und Bekenntniszwang verläuft eine entscheidende Grenze. Kritik fragt, was ein Text bedeutet. Bekenntniszwang fragt, auf welcher Seite sein Autor heute steht. Kritik kann widersprechen und gedankliche Schwächen aufdecken. Bekenntniszwang verlangt die symbolische Unterwerfung unter eine moralische Ordnung. Die erste Haltung nimmt den Autor ernst. Die zweite möchte ihn verwalten. In diesem Sinne ist Weidermanns Essay selbst ein Dokument jener kulturellen Verengung, die Strauß seit Jahrzehnten beschäftigt.

Die Öffentlichkeit duldet den Außenseiter als ästhetische Figur, aber sie misstraut ihm als geistiger Realität. Sie preist die Vielstimmigkeit und erwartet doch, dass die entscheidenden politischen Fragen mit einer Stimme beantwortet werden. Das bedeutet nicht, dass jede konservative Kulturkritik recht hätte. Gerade deshalb wäre es wichtig, einen Schriftsteller wie Strauß nicht zum geistigen Eigentum irgendeines Lagers zu erklären. Sein Werk ist dafür zu widersprüchlich und zu wenig auf politische Eindeutigkeit angelegt.

Der helle Zauber und die dunkle Wahrheit

Am Ende stellt Weidermann dem Dichter einen Begriff von Literatur entgegen, der auf Verantwortung, Zukunft und einen “helleren Zauber” zielt. Diese Formulierung enthält eine unausgesprochene Voraussetzung: dass sich das Verantwortliche und Helle bereits hinreichend bestimmen lasse und dass die Literatur daran gemessen werden könne. Gerade große Literatur hat diese Gewissheit immer wieder ge-, und ver-, ja zerstört. Sie hat die Abgründe unter den moralischen Selbstbeschreibungen ihrer Zeit sichtbar gemacht. Sie hat Erfahrungen artikuliert, die politisch unerwünscht oder sprachlich kaum zugänglich waren. Ihre Wahrheit lag häufig dort, wo das öffentliche Bewusstsein lieber nicht hinsah.

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Botho Strauß gehört zu den Autoren, die solche Zumutungen nicht vermeiden. Seine Bücher können anstrengend und dunkel sein. Aber ihre Bedeutung hängt nicht davon ab, ob sie den politischen Erwartungen des Feuilletons entsprechen. Sie hängt daran, ob ihre Sprache Erfahrungen erschließt, die ohne sie stumm blieben. Weidermann hat recht, wenn er Strauß beim Wort nehmen will. Er müsste dann allerdings bereit sein, diese Worte auch dort gelten zu lassen, wo sie seiner politischen Weltsicht widersprechen. Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung: dass ein Schriftsteller weder ein politisches Gütesiegel noch eine moralische Entlastungsbescheinigung benötigt, um bedeutend zu sein. Seine Bücher stehen nicht vor Gericht. Und die Literatur verliert ihre Freiheit nicht erst dann, wenn man sie verbietet. Sie verliert sie bereits dort, wo man ihre Größe davon abhängig macht, dass sie die richtigen Bekenntnisse ablegt. Der Dichter schuldet uns sein Werk. Nicht seinen Gehorsam.