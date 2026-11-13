Brandanschlag auf Reichelts Auto: Der Linksfaschismus marschiert

Der linksextreme Brandanschlag auf das Auto von „Nius“-Chefredakteur Julian Reichelt heute morgen in Berlin ist ein abermaliger Beweis für den Antifa-Terror, von dem dieses Land seit Jahren heimgesucht wird, ohne dass er von den Regierungen in Bund und Ländern, geschweige denn von den Mainstream-Medien, in seinem ganzen Ausmaß benannt oder gar bekämpft würde. Stattdessen wird unablässig von der angeblich so großen Gefahr von „rechts“ gefaselt – obwohl noch nie das Auto eines linken Journalisten angezündet wurde und es auch sonst keine rechten Anschläge auf Stromleitungen und Bahnverbindungen gibt, ebenso wenig wie eine rechte Terrororganisation, wie es die linke Antifa de facto ist. „Wenn man so aufwacht, ist man einfach unter Schock – über die Zustände, die in diesem Land herrschen“, sagte Reichelt, der zusehen musste, wie sein Auto komplett ausbrannte. Es sei für ihn vollkommen klar, dass es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt habe.

Der Täter müsse beobachtet haben, welches Auto er fahre und ihn vermutlich über mehrere Tage hinweg verfolgt haben, wo er normalerweise parke. Es sei „der klassische Antifa-Trick“ angewandt worden: „Brandbeschleuniger auf den Reifen.“ Nicht einmal ein Kindersitz auf dem Frontsitz habe die Täter von ihrer perfiden Tat abhalten können. Reichelt sprach von einem „ganz eindeutig motivierten politischen Anschlag“ und einem „Einschüchterungsversuch gegen neue freie Medien“. Auch die Polizei geht von Brandstiftung aus. „Das hier ist das Antlitz des Linksextremismus, der in dieser Stadt, in Berlin, demnächst im Roten Rathaus sitzen wird“, so Reichelt weiter, der versprach: „Niemals werden wir uns einschüchtern lassen. Wir werden mit unserer Berichterstattung weitermachen“. Die Chefredakteure der alternativen Medien erklärten sich mit Reichelt solidarisch und brandmarkten die feige Attacke als Angriff auf die Pressefreiheit.

Günthers Hetze trägt Früchte

Politiker wie unter anderem Alice Weidel, Wolfgang Kubicki, der CDU-Abgeordnete Paul Zimiack oder der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel verurteilten den Anschlag. Auch ein paar ÖRR-Jounalisten rangen sich ein paar kritische Worte ab. All das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die etablierten Parteien und Medien alles dafür getan haben, um zu diesem Hassklima beizutragen: Die CDU unternimmt entgegen früherer Absichtserklärungen nicht nur rein gar nichts gegen den gigantischen linken NGO-Moloch, der Brutstätte und Rückzugsraum für solche Terroristen ist, sondern sie fördert ihn im Gegenteil weiter mit Rekordsummen an Steuergeld im Jahr. CDU-Ministerpräsident und “Privatperson“ Daniel Günther darf getrost als geistiger Mitbrandstifter bezeichnet werden, denn er war es, der Anfang des Jahres „Nius“ und andere freie Medien, die nicht auf Regierungskurs sind, als „Feinde der Demokratie“ bezeichnet, kritische Medien delegitimiert und zu ihrer Bekämpfung bis hin zu einem Verbot aufgerufen hat. Hofberichterstatter der sogenannten “Public-Value”- oder Legacy-Medien weigern sich, „Nius“ und andere freie Medien auch nur als „Kollegen“ anzusehen und sprechen von „Hetzportalen“ und ähnlichem – eine bewusste Ausgrenzung und Verächtlichmachung, die den geistigen Nährboden für solche Anschläge wie den von heute Nacht bereitet.

Die wenig subtile Hetze der “Guten” wurde dann auch gleich wieder vom „Stern“ eindrucksvoll bestätigt, der in einem später gelöschten Tweet vermeldete: „Julian Reichelts Portal ‚Nius‘ ist aufgrund der dort vertretenen Positionen umstritten. Jetzt gab es einen Brandanschlag auf das Auto des ehemaligen „Bild“-Chefredakteurs.“ Ohne den Zusatz „umstritten“ kommt dieses Milieu einfach nicht aus, wobei dieses Attribut bei einer solchen Nachricht noch überflüssiger ist als ohnehin schon. Immer schwankt bei dieser pejorativen Begriffswahl die versteckte Legitimation derartiger Untaten mit – als müsse man eben nun mal damit rechnen, dass einem das Auto abgefackelt wird, wenn man vom politisch-medialen Kartell als „umstritten“ gebrandmarkte Meinungen vertritt.

Auch Auto von Marburger AfD-Politiker zerstört

Auch die linksextreme Publizistin Veronika Kracher – Name ist Programm – teilte auf dem linken Hassbiotop “Blusky” mit: „Und seien wir ehrlich: die geistige Brandstiftung, die Reichelt täglich begeht, ist auch signifikant gefährlicher als die an seinem Auto“. Diese zynische Gewaltrelativierung kommt von einer Hetzerin, die ihr Gift unter anderem für das „Edelweiss-Netzwerk“, verspritzt, das im März 2026 eine Kampagne gegen „Nius“ und Reichelt persönlich gestartet hatte. Bereits 2019 hatte Kracher nach einen brutalen Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz, der nach dem Verlassen eines Kinos mit seiner Frau von linken Angreifern krankenhausreif geschlagen wurde, die rohe Gewalt gerechtfertigt und gefordert, gegen vermeintliche „Nazis“ mit „ALLEN Mitteln“ vorzugehen. Die zunehmend an späte Weimarer Verhältnisse erinnernde Eskalation, die fast ausnahmslos von linker Seite betrieben wird, zeigt, wo hier die eigentlichen Faschisten sind.

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Dazu passt dann auch die aktuelle Meldung, dass das Auto des Marburger AfD-Politikers Tobias Sommavilla Ziel in der Nacht zum Freitag ebenfalls Ziel eines Anschlags wurde: Unbekannte zerstachen ihm sämtliche Reifen, schlugen mehrere Scheiben ein und verunreinigten den Innenraum mit Buttersäure. „Wir verurteilen diesen feigen Angriff aufs Schärfste… das ist schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass es einen Anschlag auf das Auto eines AfD-Politikers aus Marburg gab“, erklärte der hessische AfD-Co-Landessprecher Robert Lambrou. All das ist die allmählich aufgehende Saat des Hasses, die die Altparteien und -medien über Jahre gesät haben. Und es bleibt nicht bei Sachbeschädigung: Wo die Autos brennen, brennen irgendwann auch Menschen.