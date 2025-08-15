Brandenburg, Soufi-Siavash et al.: Das Streitgespräch

„Hate Speech, Rechtspopulismus, Verschwörungstheorien, Verfassungsschutz!“. Auf diese Begriffe wäre man sofort gestoßen, hätte man vor zwei, drei Jahren das Stichwort “Apolut” bei Google eingegeben. Nun findet man sie erst nach einigem Scrollen weiter unten. Es geht dabei um das Nachfolgeformat des Journalisten Kayvan Soufi-Siavash, der vielen noch aus der Coronazeit als rhetorisch beschlagener, hier und da leicht überhitzter Querdenker Ken Jebsen mit seinem Format “KenFM” bekannt sein dürfte. Allein die Nennung seines Namens in sozialen Netzwerken führte damals zu sofortigen Orwell’schen Sperrungen.

In seinem Nachfolgeformat “Apolut” finden sich nun fünf interessante, weil allesamt ähnlich wortgewandte Charaktere zu einem „Streitgespräch“ zusammen, das einen ausgesprochen lebendigen Gegenentwurf zum erstarrten öffentlich-rechtlichen Haltungsfernsehen bietet. Zuvor wird wohlweislich angekündigt, was folgt: Es fliegen die Fetzen. Es handelt sich um nichts weniger als um die verbale Simulation eines Straßenkampfes zwischen muslimischen Migranten und empörten Deutschen, von dem Letztere wissen, dass sie ihn verlieren, und die Erstgenannten wissen, dass sie ihn jederzeit gewinnen würden. Die schon länger hier lebenden weißen Autochthonen werden vertreten durch Paul Brandenburg, einem Arzt und Podcaster, der durch seine messerscharfen unversöhnlichen Zuspitzungen gesellschaftlicher Probleme bekannt ist.

“Wahre Ursachen weiter oben beleuchten”

Bemerkenswert ist das intellektuelle Niveau der Auseinandersetzung, das sich nicht unbedingt in der Diktion oder der (mitunter scheiternden) Streitkultur zeigt, aber doch beim Herausarbeiten eines wichtigen Kernthemas. Paul Brandenburg beharrt auf einem zahlenmässig belegbaren Notfall, gegen den man bei Strafe des zivilisatorischen Selbstmordes durch konsequente Remigration krimineller muslimischer Migranten mitsamt ihrer Dunstkreise vorgehen müsse. Der Rest der Runde hält entgegen, dass dieses Vorgehen eine übersehene Opfergemeinschaft von Muslimen und Deutschen „auf nicht zielführende Weise“ spaltet und man stattdessen die „wahren Ursachen weiter oben“ beleuchten müsse. Die Muslime seien als missbrauchte Opfer nur „die Waffe“, dahinter stünden die eigentlichen „Täter“. Die „Täter“ befinden sich interessanterweise allesamt in für den deutschen Normalbürger kaum zu erreichenden historischen Dimensionen. Sie reichen zurück bis „ins neunzehnte Jahrhundert“, erstrecken sich über die „vom Westen geführten Kriege“ über das „englische Königshaus“, „die Banken“ bis hin zu „Herrn Thiel“ mit seinen Unternehmensgründungen.

Kurzum: Es geht um den im Netz immer wieder diskutierten, „geheimen Plan supranationaler Kräfte“, die sattsam diskutierten Mysterien um 911, die seltsamen Vorgeschichten europäischer Terroranschläge bis hin zu Gaza und dem globalen Überwachungsstaat. Die „Juden“ und „Freimaurer“ werden weitgehend umtanzt, schwirren aber unausgesprochen durch den Raum. Deutlich wird, dass sich in der muslimischen Gemeinde die Erzählung von der historischen Schuld des Westens mit den ewigen Schattenmännern als geeignete Universalerklärung für jeden einzelnen Gesetzesbruch herumgesprochen hat.

Paradox wie logisch: Das Merkel’sche Idiom

Der große, geheime Plan hat noch einen weiteren, unbestreitbaren Vorteil. Er verschiebt die Möglichkeit jeglicher Reaktionen soweit ins Abstrakte und Unerreichbare, dass konkrete Politik mit konkreten Maßnahmen nahezu zwingend scheitern muss. Mit anderen Worten: Widerstand ist sinnlos! Die Kritik an den Zuständen auf deutschen Straßen und Plätzen ist zwar nicht ganz falsch, soviel wird zugestanden, aber sie endet sozusagen systemisch in den falschen Forderungen an die zu Unrecht Beschuldigten. Eine Wurzel die Jahrhunderte zurückliegt und nun Massenmigration und Kriminalität im aufgeklärten Westen auslöst, lässt sich naturgemäß nicht mehr ausreißen.

Die muslimische Fraktion reklamiert als Lösung für die von Brandenburg wütend aufgezeigten veränderten Volksproportionen, die Gruppenvergewaltigungen, Terror und Mord nun vor allem die „Menschlichkeit“ und die „Anerkennung des Guten“, das bekanntermaßen allen Menschen innewohne. Das Merkelsche Idiom ist so logisch wie paradox. Brandenburg lehnt den “Glauben an das Gute” als Politikansatz denn auch folgerichtig ab. Immerhin: Wer zwei Stunden Geduld aufbringt, findet hier reichlich Stoff zum Nachdenken.