Brandenburger Verfassungsschutz-„Gutachten“: Nächste Etappe Richtung AfD-Verbot

Das nun vollständig veröffentlichte Brandenburger AfD-Verbots-“Gutachten” mit dem Vermerk zur Einstufung als “gesichert rechtsextremistisch” ist nix anderes als sprichwörtliche heiße Luft gepaart mit dem Wunsch, einen starken Gegner nicht durch politischen Argumenten, sondern mit Hilfe von “linken Richtern” zu bekämpfen. Es gibt in der Politik Momente, in denen die Fassade juristischer Sachlichkeit bröckelt und der darunterliegende politische Wille sichtbar wird. Dieses jüngste Gutachten zur Hochstufung der AfD Brandenburg ist ein solcher Moment. Auf dem Papier wirkt es wie ein seriöser Sicherheitsbericht, in der Praxis ist es vor allem ein sorgfältig arrangiertes Bündel politischer Auslegungen, rhetorischer Empfindlichkeiten und selektiv herausgegriffener Zitate. Es soll den Eindruck erwecken, hier liege eine juristisch unangreifbare Grundlage für die Einstufung als “gesichert rechtsextremisch” vor.

Wer den Text jedoch genau liest, erkennt schnell, dass die Beweislage dünn ist, die Argumentation wackelt und die Absicht deutlich im Vordergrund steht.

Das Gutachten räumt mehrfach ein, dass von der AfD verwendete Begriffe wie “Remigration”, “Altparteien” oder “System” nicht per se verfassungsfeindlich sind;

dennoch bilden genau diese Formulierungen einen wesentlichen Teil des angeblichen Beweismaterials. Übrig bleiben stark interpretierte Wahlkampfaussagen einzelner Funktionäre, die zwar scharf, polemisch oder grob sein mögen, aber in keiner Weise den Tatbestand einer aktiv kämpferischen Haltung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung erfüllen. Der juristische Weg von einer zugespitzten Metapher zur Verfassungsfeindlichkeit ist weit; in diesem Fall wird er nicht überzeugend gegangen.

Faires Gerichtsverfahren?

Wenn der Verfassungsschutz Sätze wie “Deutschland soll deutsch bleiben” oder Kritik an der Integrationspolitik als Belege anführt, zeigt das vor allem den Drang, politische Rhetorik in den Bereich der Sicherheitspolitik zu verschieben. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Aufgabe nicht darin bestand zu prüfen, ob eine Hochstufung tragfähig ist, sondern Belege zu suchen, die eine bereits getroffene Entscheidung im Nachhinein stützen. Eine solche Vorgehensweise würde in einem fairen Gerichtsverfahren auf erhebliche Zweifel stoßen. Vor Gericht müsste die Argumentation einer strengen Prüfung standhalten. Gerade der Vergleich mit der NPD ist aufschlussreich: Selbst bei einer deutlich radikaleren Programmatik und jahrzehntelanger Beobachtung konnte kein Parteiverbot durchgesetzt werden. Wie realistisch ist es da, mit einer Sammlung von Auslegungen und Wahlkampfzitaten eine gesamte Partei juristisch auszuschalten?

Das würde nur gelingen, wenn die entscheidenden Richter nicht nur juristisch, sondern auch politisch fest entschlossen wären, dieses Ziel zu verfolgen. Damit wird deutlich, warum das Gutachten weniger ein rechtlicher Schlusspunkt als vielmehr ein politischer Auftakt ist. Für den linken Teil des politischen Spektrums könnte das Szenario lauten:

Mit der aktuellen Beweislage wird es vor einem unvoreingenommenen Gericht kaum reichen, doch mit einer langfristigen Personalpolitik in Justiz und Sicherheitsapparat lässt sich die Ausgangslage verändern.

Politisch durchsetzen, was juristisch kaum erreichbar ist

Die Hochstufung wäre dann vor allem ein Signal an die Öffentlichkeit, eine vorbereitende Etikettierung, deren juristische Tragfähigkeit zweitrangig ist. In der politischen Debatte wirkt ein solcher Stempel durchaus – unabhängig davon, ob er in einem sauberen Verfahren Bestand hätte. Man muss die AfD nicht unterstützen, um zu erkennen, dass hier ein Instrument geschaffen wird, das bei schwammigen Kriterien und politischer Auslegung künftig gegen jede unliebsame Partei eingesetzt werden könnte.

Der Rechtsstaat lebt davon, auch den politisch Unbequemen zu schützen, solange keine klaren, gerichtsfesten Beweise für verfassungsfeindliche Bestrebungen vorliegen. Wer heute glaubt, mit interpretativen Gutachten einen Gegner auszuschalten, öffnet morgen die Möglichkeit, dass dieselbe Methode gegen ihn selbst angewandt wird. Was übrig bleibt, ist wenig Substanz, einige provokante Zitate, viel Interpretationsarbeit und der erkennbare Wille, politisch zu erreichen, was juristisch kaum erreichbar ist. In einem fairen Verfahren wird das nicht tragen, es sei denn, die Richterbank ist vorher passend besetzt. Genau darauf scheint man nun zu setzen.