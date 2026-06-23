Brandmauer-Therapie: Die neue Spaltung „Unserer Demokratie“

Deutschland im Jahr 2026 ist ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Da uns die echte Mauer irgendwie abhandengekommen ist – es war wohl 1989 ein historischer Betriebsunfall –, haben wir uns einfach eine neue gebaut: Die Brandmauer. Sie besteht nicht aus schnödem Beton, sondern aus staatlich zertifiziertem reinstem Gutmenschentum, subventionierter Schnappatmung und der unerschütterlichen Gewissheit, dass die Resterampe der Berliner Republik das moralische Epizentrum des Universums darstellt.

Das Prinzip ist so genial wie demokratisch: Weil der Osten „falsch abgebogen” ist, baut diesmal der Westen einen neuen “antifaschistischen Schutzwall”. Man verweigert der lästigen blauen Opposition im ganzen Land Ausschussvorsitze, Vizepräsidentenposten und das demokratische Grundrecht, überhaupt mitzureden, und nennt das Ganze dann „wehrhafte Demokratie“. Es ist die politische Variante von: „Ich halte mir die Ohren zu, singe laut ‚Lalala‘ und wenn du trotzdem recht hast, bist du ein Nazi und Verfassungsfeind.“ Ein echter Klassiker des modernen Pluralismus.

Toleranz 2.0: Ich höre dir zu, solange du meine Meinung hast

Besonders faszinierend ist die totale Neudefinition von Werten, die wir früher mal im Sozialkundeunterricht gelernt haben. Toleranz bedeutete mal, die Meinung des politischen Gegners zu ertragen, sich mit ihr auseinanderzusetzen und sie im besten Fall mit besseren Argumenten zu zertrümmern. Heute ist Toleranz ein geschlossener Benutzerkreis. Der politische Gegner wird nicht mehr inhaltlich gestellt, er wird exkommuniziert.

Man redet nicht mit ihm, man redet über ihn – vorzugsweise in öffentlich-rechtlichen Talkshows, in denen fünf Leute, die sich zu 98 Prozent einig sind, darüber streiten, wer den anderen noch moralischer überbieten kann. “Diskutiert” wird nur noch mit vollumfänglich Gleichgesinnten. Wer heute fordert, man müsse dem politischen Gegner einfach mal zuhören und sei es nur, um seine Argumente zu widerlegen, gilt bereits als Steigbügelhalter des Untergangs. Dialog ist quasi eine neue Form des Verbrechens. Verteufelung ist die neue Staatsräson. Warum auch mühsam debattieren, wenn ein simples „Nazi!“ die Denkarbeit von drei Monaten ersetzt?

Das Buntland-Kartell auf Geisterfahrt

Während man im Osten dank historischer Vorempfindungen bei jeder Form von staatlich verordneter Einheitsmeinung sofort den Geruch von Kaffee-Mix in der Nase hat, feiert das westdeutsche Altparteien-Kartell seine Dauerparty auf dem noch trockenen Oberdeck der Titanic. Die Bilanz des alten Parteienkartells aus Rot-Grün-Gelb-Schwarz ist beeindruckend: Deutschland wurde erfolgreich deindustrialisiert. Wer braucht schon einen erfolgreichen Mittelstand, Chemiekonzerne und Autobauer, wenn man Lastenräder, Windmühlen und Last-Minute-Förderanträge für Solaranlagen hat? Die Infrastruktur liegt in Trümmern. Die Bahn kommt, fragt sich nur wann, wenn nicht heute, dann spätestens morgen. Die Brücken fallen nach einem kräftigen Regenschauer zusammen und Schlaglöcher werden liebevoll mit Hornveilchen bepflanzt.

Und: Wir haben endlich die teuerste Energie der Welt! Die Kernkraft haben wir erfolgreich abgewickelt, Öl und Gas sanktioniert und den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Aber dafür brennt das Licht der moralischen Überlegenheit Tag und Nacht. Und wenn die Wähler merken, dass die Hütte brennt? Dann ruft das Kartell nicht die Feuerwehr, sondern erklärt den Feuermelder zum rechtsextremen Verdachtsfall. Die Logik ist bestechend: Man kann das Land ruinieren, man muss danach nur die Brandmauer ein Stück höher ziehen, damit man das Elend vor der anderen Seite besser verbergen kann.

Der große Irrtum der Maurermeister

Das Problem mit Mauern – egal ob aus Beton oder aus moralischer Arroganz – ist ihre physikalisch wie historisch evidente Eigenschaft: Sie lösen keine Probleme, sondern konservieren sie nur. Die Brandmauer “schützt” nicht die Demokratie. Sie schützt das Establishment vor der Realität. Sie sorgt dafür, dass sich die politische Elite in ihrer Filterblase einmauert, während das Land draußen vor die Hunde geht.

Wer aber glaubt, man könne die Hälfte der Bevölkerung dauerhaft ignorieren, beschimpfen und von der Teilhabe ausschließen, ohne dass der Kessel irgendwann explodiert, hat aus der deutschen Geschichte absolut gar nichts gelernt. Am Ende wird diese Brandmauer genau das Schicksal ereilen, das alle deutschen Mauern ereilt: Sie wird krachend in sich zusammenfallen. Und wenn der Staub sich legt, werden diejenigen, die heute am lautesten „Ausgrenzung!“ geschrien haben, reichlich dumm und alleine im Trümmerfeld stehen. Demokratie stirbt nicht durch Debatten. Sie stirbt durch die Angst vor dem Bürger. Es wird Zeit, die Abrissbirne zu holen!