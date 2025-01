Brandmauerschaden im linksgrünen Milieu: Heult doch!

Dass der Bundestag gestern mit knapper Mehrheit – und vor allem mit den Stimmen der AfD – den “Fünf-Punkte-Plan” von CDU-Chef Friedrich Merz annahm (eine unverbindliche Entschließung zur vorgeblichen “Verschärfung” der Migrationspolitik, die in Wahrheit nur eine Rückkehr zu geltendem Recht beinhaltet), hat umgehend zur erwartbaren Hysterie der Linken geführt, die abermals ihre demokratiefeindliche Fratze offenbarten. Sowohl die grünsozialistische Einheitspartei SED 2.0., die sogenannte und überwiegend staatsfinanzierte “Zivilgesellschaft”, die linken Propagandamedien als auch die von letzteren vielfach unrettbar verhetzten und gasgelighteten, “Tagesschau”-sedierten Deutschen folgten damit der großen autosuggestiven Selbsttäuschung, der sie seit Jahren erlegen sind – und reden sich ernsthaft ein, hier sei so etwas wie ein “Dammbruch”, eine “historische Zäsur” eingetreten, indem eine “rechtsextreme” oder “faschistische” Partei gemeinsam mit einer der sogenannten “demokratischen Parteien” für einen Antrag gestimmt hat.

Hieran ist so ziemlich alles abwegig, verlogen und sachlich falsch, was sich nur denken lässt. Die AfD ist eine auf dem Boden des Grundgesetz stehende, nicht verbotene Partei – und das wird sie auch nach dem erwartbaren Scheitern des absurden, für heutigen Donnerstag angesetzten Antrags zum AfD-Verbotsantrags bleiben. Sie steht inhaltlich ausnahmslos für Positionen steht, die von der Vor-Merkel-CDU, größtenteils der FDP und teils sogar der SPD ebenfalls geteilt wurden. Sie ist nicht “rechtsextrem” und keine “Nazi-Partei”, sondern wird nur aus Machtverlustängsten ihrer Rivalen als solche gelabelt, dies übrigens unter zynischer Inkaufnahme einer bodenlosen unverzeihlichen Verharmlosung der wahren Greuel, für die von Faschismus, NS-Staat und Rechtsextremismus standen und stehen. Alles, was als Scheinbelege für eine angeblich rechtsextreme oder nazistische Gesinnung ins Feld geführt wird, sind projektive Hineininterpretierungen und wahnhaft dekontextualisierte Zuschreibungen. Außerdem steht die AfD für ein Fünftel, laut Umfragen sogar ein Viertel der Deutschen – und deren bisherige faktische Aussperrung von jeder politischen Teilhabe im Parlament durch den Boykott der Anderen stellt das mit antidemokratischste und asozialste Taktieren gegen die Opposition seit 1933 (oder wahlweise auch 1989) dar.

Zwang zum Kompromiss missachtet

Am schlimmsten aber ist die Tatsache, dass inzwischen Inhalte und Sachthemen gänzlich hinter dem krampfhaften und totalen Parteidenken zurücktreten. Ein parlamentarischer Vorschlag kann also substanziell noch so sinnvoll sein – wenn die “Falschen“ dafür stimmen, müssen die selbsternannten Musterdemokraten dagegen sein. Das ist das exakte Gegenteil von allem, wofür das Grundgesetz steht, und hebelt die gesamte Architektur des repräsentativen Verhältniswahlrechts aus, das im Gegensatz zum ungleich machtstabileren Alles-oder-Nichts-Mehrheitswahlrecht konstruktive Mehrheiten nach inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit dem Zwang zum Kompromiss zwingend vorsieht. Dass es so weit gekommen ist in diesem Land, zeigt, dass die demokratische Kultur in Deutschland an einem Tiefpunkt angelangt ist und das liegt garantiert nicht an der AfD.

Die Radikalisierung einer narzisstischen dekadenten Spaßgesellschaft, die sich in ihrer kollektiven Haltungsnabelschau suhlt und der es gar nicht theatralisch genug sein kann, konnte man bereits bei dem abstoßenden Happening der Selbstgerechten am Wochenende in Berlin sehen, wo die Haltungsmitläufer grinsend und feixend ihre Kultur der Vielfalt und offenen Grenzen abfeierten, währen die Toten von Aschaffenburg noch nicht unter der Erde waren. Derselbe widerwärtige Gesinnungsmob war auch gestern in so abstoßenden wie verstörenden Ausformungen bundesweit auf den Straßen, um ihren an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbietenden “Protest” gegen einen völlig banalen, politisch zudem völlig unverbindlichen und wirkungslosen Abstimmungsakt im Bundestag zu zelebrieren.

Nicht mehr ernstzunehmen

Dabei geht es nun immer doller, immer schriller, immer bekloppter zu: Vor der CDU-Parteizentrale in Berlin kamen rund 1.000 Personen zusammen, die nicht nur ein Verbot der AfD, sondern auch gleich noch der CDU (!) forderten. An die Adresse von Merz gerichtet, skandierten sie, er solle “abhauen” und warfen ihm das vor, was die AfD (übrigens nicht minder verkürzt und vorschnell) zeitgleich bejubelte: „Die Brandmauer ist heute gefallen!“ Auch wenn die reale Relevanz dieser Unterstützung eines Antrags durch eine “Zufallsmehrheit”, von der Mex am liebsten schon wieder abrücken würde, minimal ist (und der entsprechende Antrag von der verlogenen CDU sowieso bei der AfD abgeschrieben wurde): Für Linke ist dieses parallele Abstimmungsverhalten eine schlechte Nachricht, während sie für den vernünftigen Teil des Landes eine Befreiung darstellt – auch wenn es, wie gesagt, eben noch lange keinen wirklichen Grund zur Freude gibt, weil die Union eine Koalition mit der AfD weiterhin kategorisch ausschließt und nun erst recht alles tun wird, um, die SPD und die Grünen wieder zu besänftigen, damit diese als Koalitionspartner nicht wegfallen.

Zumindest erklärte Merz, er könne es nicht länger mit seinem Gewissen vereinbaren, dass “diese Migrationspolitik immer mehr Opfer fordert”.

Dass es überhaupt zu diesem Blutzoll kam, liegt dabei maßgeblich an ihm: Das, was gestern als für Scholz in keinster Weise verpflichtende Entschließung verabschiedet wurde, wie auch das für morgen geplante Zustrombegrenzungsgesetz (mit ungewissem parlamentarischen Ausgang), hätte Merz schon vor vielen Jahren und erst recht in den letzten drei Monaten, seit dem Ampel-Bruch, haben können – doch er war es gewesen, der schon jede Debatte im Plenum darüber verhindert und jede Kehrtwende in der Migrationspolitik trotz bestehender Mehrheiten sabotiert hat. Deshalb ist Merz auch seit gestern angezählt und nicht mehr ernstzunehmen – von keiner Seite: Die AfD verlacht ihn zu Recht, in den eigenen Reihen hat er jede Autorität verspielt und bei seinem Wunschkoalitionspartnern von links ist er unten durch.

Macht- und Pfründeerhalt als Selbstzweck

Bereits im Bundestag hatten sich SPD und Grüne gestern mit Angriffen auf die CDU überschlagen und sich dabei nicht entblödet, ihm vorzuwerfen, dass der Unions-Antrag nur deshalb Erfolg gehabt habe, weil die AfD ihn unterstützte. Dass sie damit bestätigten, dass sie selbst zu keinerlei Änderung der Migrationspolitik bereit sind, obwohl die überwältigende Mehrheit der Menschen ein Ende dieses Wahnsinns herbeisehnt, fiel ihnen schon gar nicht mehr auf. Ihr einziges verbliebenes politisches Kapital ist der Kampf gegen die AfD – und sie denken nur noch in Parteienkategorien. Macht- und Pfründeerhalt als Selbstzweck.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich behauptete, die Union habe sich „aus der politischen Mitte verabschiedet“. Man dürfe „nicht so einfach zur Tagesordnung“ übergehen: „Die SPD-Bundestagsfraktion ist empört über die Leichtfertigkeit, über die Wahrheitswidrigkeit und über die Rechtsbeugung“, schwadronierte er. Ausgerechnet Karl Lauterbach faselte von einem „schweren Schaden für unsere Demokratie“. Arbeitsminister Hubertus Heil schrieb auf Twitter: „Seit 1949 war immer klar: Demokraten verschaffen sich keine Mehrheiten im Bundestag mit Rechtsradikalen. Friedrich Merz hat diesen Konsens der demokratischen Mitte heute aufgekündigt.“ Die Grünen sanken natürlich noch tiefer: Ihr abgeordneter Sven Kindler sprach von einem „schwarzen Tag für die Demokratie in Deutschland“ und warf CDU, CSU und FDP vor, „wissentlich eine Mehrheit mit Nazis gesucht und gefunden“ zu haben. Darüber sei er „wütend, traurig, entsetzt“. Zudem kritisierte er, dass dies ausgerechnet an einem Tag geschehen sei, „wo der Bundestag noch ein paar Stunden vorher den Opfern des Nationalsozialismus gedacht hat“. Dieses Vorgehen sei „verantwortungslos und geschichtsvergessen“. Dies trifft jedoch allein auf Kindlers widerliche Instrumentalisierung des Holocaust für innenpolitische Zwecke zu, die die Linke seit eh und je betreibt.

Linke außer Rand und Band

Die Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge verlangte von Merz die Zusage, „dass er in Zukunft so etwas nicht wiederholt“ – als würde sie einen Schuljungen maßregeln wollen. Robert Habeck verbreitete in seiner Rede die neuerliche Lüge, die Unionsvorschläge zur Migration würden „das Europarecht zerstören“ und hetzte (in übrigens lupenreinen NS-Tiervergleichen), die AfD sei keine “Natter”, wie Merz zuvor behauptet habe, sondern „eine Giftschlange“. Auch die Linke schämte sich nicht, den Holocaust heranzuziehen, um Merz zu attackieren. Die Abgeordnete Heidi Reichinnek eskalierte völlig; so wie sie gestern im Plenum hat seit Josef Goebbels niemand mehr in einem deutschen Parlament herumgebrüllt. Sie warf Merz nicht nur vor, zwei Tage, nachdem man den Opfern von Auschwitz gedacht hätte, „mit denen zusammenarbeiten, die diese Ideologie weitertragen würden“, sondern drohte auch, man werde dafür sorgen, dass „das hier ein Ende hat“ und forderte, die Menschen sollten anfangen „Widerstand“ zu leisten und sich “gegen den Faschismus“ zu wehren. „Auf die Barrikaden“, schrie Reichinnek, die offenbar endgültig den Verstand verloren hat.

Das BSW hat es auch gestern wieder geschafft, sich als Alternative zum Alt-Parteienstaat zu disqualifizieren, als seine zehn Abgeordneten sich bei der Abstimmung enthielten – obwohl Sahra Wagenknecht den Migrationswahnsinn immer wieder kritisiert hatte. Nicht wenige prophezeien ein baldiges Ende des BSW – und nennen die verhängnisvolle Entscheidung ein Todesurteil. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel brachte es in ihrer Rede auf den Punkt, als sie an all diejenigen appellierte, die sich selbst konstruktiven Selbstverständlichkeiten wie dem bewussten Antrag verschließen, welcher lediglich die Wiederherstellung der Rechtsordnung einfordert: „Je länger Sie sich dagegen sträuben, die notwendigen Gesetze gemeinsam zu beschließen, desto größer wird der Schaden. Sie schaden damit nicht der AfD und auch nicht mir, Sie schaden damit dem ganzen Land und seinen Bürgern – jedem Kind, das deswegen noch sterben muss, jedem unschuldigen Menschen, der deswegen noch verletzt oder ermordet wird.“

Wie es jetzt weitergeht?

Es ist wie zu allen Zeiten und überall: Wenn ihre kulturelle Hegemonie erodiert, verfallen Linke buchstäblich dem Wahnsinn. In Deutschland bedeutet dies: Sie können nichts anderes mehr, als sich mit immer irreren und geschichtsvergesseneren Nazi-Vergleichen zu überbieten, die eine unerträgliche Bagatellisierung des NS-Regimes darstellen. Dabei sind sie es, die sich immer offensichtlicher wie die eigentlichen Nazis gebärden. Diese öffentliche Kernschmelze der linksgrünen Kartellparteien und ihrer medialen Kettenhunde zeigt inzwischen auch noch dem Letzten auf, dass die von Trump in den USA losgetretene Zeitwende auch Deutschland erreicht hat. Dieses Lager hatte seine Chance, und es hat ausgespielt. Noch kontrollieren sie ihren tiefen Linksstaat, doch dessen Tage sind gezählt.

Alles, was nun noch von Interesse sein wird, ist, wie es in den nächsten vier Wochen weitergeht: Lassen sie sich ihrem Frust und Gezeter zum Trotz doch noch auf eine Koalition mit Merz ein – oder verweigern sie sich ihm, auf die Gefahr hin, dass dieser tatsächlich eher die Brandmauer abräumt, statt seine Kanzlerschaft von SPD und Grünen abhängig zu machen? Für diesen Fall allerdings stehen bereits Wüst und Günther in der Startlöchern für eine bereits vorbereitete Palastrevolution.