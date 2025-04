Brandneue Naturpower-Energiequelle: Heilnatura KraftKombi, entwickelt von Professor Stefan Hockertz

Heilnatura, der Hersteller von hochwertigen Nahrungsergänzungs- und Heilprodukten auf rein natürlicher Basis in bester Bio-Qualität, freut sich, das Resultat seiner gemeinsamen Forschungskooperation mit Professor Stefan W. Hockertz vorzustellen: Das brandneue Präparat Prof. Hockertz KraftKombi! Hockertz, weltweit renommierter Pharmakologe und Toxikologe, war unter anderem Direktor des Instituts für Experimentelle und Klinische Toxikologie am Universitätskrankenhaus Eppendorf und hatte sich während der Corona-Zeit als Maßnahmenkritiker einen Namen gemacht.

Das nun von ihm mitentwickelte Präparat Prof. Hockertz KraftKombi vereint drei essenzielle Nährstoffe, die allesamt eine Schlüsselrolle in unserem Energiestoffwechsel spielen: Zunächst Vitamin B1 (Thiamin), das den Energiestoffwechsel aktiv unterstützt und die die Funktion des zentralen Nervensystems fördert. Sodann das Coenzym Q10, ein starkes Antioxidans, das die Zellen wirksam schützt und beteiligt an der ATP-Produktion, also der wichtigsten Energiequelle unseres Körpers.

Hochpotente Wirkstoff-Kombination

Und drittens die aktive Vitamin-B3-Form NADH, die die Zellregeneration fördert, nachweislich gegen oxidativen Stress wirkt und die Mitochondrien in den Zellen bei der Energiegewinnung unterstützt. Und viertens schließlich Natrium, das als essenzieller Mineralstoff für die Regulation des Flüssigkeitshaushaltes im Körper gilt.

