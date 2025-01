Brauchen die Deutschen eine Revolution?

Nachdem die von mir in meinem vorausgegangenen Kommentar gestellte Frage, ob die Deutschen einen Führer bräuchten, bei einigen Zeitgenossen offenbar akute Kreislaufprobleme verursacht hatte, möchte ich nicht verfehlen, Sie heute dem ultimativen kardio-zerebralen Stresstest zu unterwerfen. Wenn Sie also diesen Kommentar bis zum Ende lesen können, ohne bei den ersten beiden Silben des Wortes “Revolution” nach einer Hausdurchsuchung durch die Bamberger Staatsanwaltschaft zu rufen, dann haben Sie die intellektuelle Reifeprüfung praktisch schon in der Tasche.

Also, bitte sehr: Braucht Deutschland eine Revolution? Nun stellen wir uns mal ganz dumm: Das Wort Revolution kommt vom Lateinischen “revolvere”, und das heißt zurückrollen, zurückdrehen. Und “zurück” heißt (bitte lachen Sie mich nicht aus, ich gehe hier – das heutige Berliner und Bremer Bildungssystem vor Augen – ganz langsam vor!), dahin, wo man früher einmal war. Und drehen bedeutet eine aktive Handlung und nicht einfach zu warten, bis irgendwas von selber passiert.Eine genaue Definition dessen, was Revolution in der Geschichte oder der Politik eigentlich bedeutet, existiert nicht: Ganz sicher aber bedeutet es etwas Bedeutendes, etwas Schnelles, etwas gegen die herrschende Ordnung Gerichtetes.

Was Revolution eigentlich bedeutet

Das sind alles Eigenschaften, die dem physikalischen Trägheitsgrundsatz widersprechen, – vor allem in Deutschland. Solange Heizkörper und Zigaretten glühen und die Zipfelmütze auch in Regenbogenfarben zu haben ist, besteht kein Bedarf für Revolution. Erst wenn die Heizung nicht mehr zu bezahlen ist, das Ersparte sich in Sozialbeiträgen auflöst, wenn man statt Frühshoppen beim Unterwirt die Taurus-Marschflugkörper des Friedrich Merz durch den Frühjahrsmatsch in die vordersten Schützengräben schleppen soll, spätestens wenn einem statt eines deftigen Schweinebraten mit Semmelknödel eine ekelerregende vegane Schnitzelimitation vorgesetzt wird, um sozialkassenbelastendes Übergewicht zu vermeiden: Dann ist Schluß mit lustig.

Ernst beiseite: Wenn man derzeit ins Volk hineinhört, so stellt sich nun tatsächlich die Frage nach einer Revolution; erst recht, seitdem die CDU unter Friedrich Merz beschlossen hat, nach der Wahl lieber ein Bündnis mit Gelb, Rot oder Grün – den Totengräbern des deutschen Wohlstandes – einzugehen als mit „denen da“, womit ein stetig größer werdender Volksanteil gemeint ist. Die Antwort zuerst einmal vorneweg: Nein, die Deutschen brauchen keine Revolution. Wie schon erwähnt, bedeutet Revolution unzweifelhaft nicht nur ein Verändern der herrschenden Zustände und auch ein Verändern der herrschenden Ordnung, sondern mehr noch: Revolution ist ohne Abschaffung der herrschenden Ordnung selbst gar nicht denkbar. Sonst, liebe Frau Faeser, wär‘s ja keine Revolution… nicht wahr?

Und genau deshalb brauchen wir keine Revolution: Die Revolution hat nämlich bereits längst stattgefunden. Erinnern Sie sich noch? Bis zum Amtsantritt der Angela Merkel hatten wir eine herrschende Ordnung. Gemeint ist unsere bundesrepublikanische Verfassung (nicht die der DDR, sondern die des Grundgesetzes) – auch freiheitlich-demokratische Grundordnung genannt. Kein schlechtes Werk alles in allem. Und wenn man sich Artikel 3, Absatz 1 ansieht, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien – ist es auch ungleich besser als die US-amerikanische Verfassung, die missverständlich behauptet: All men are created equal, Alle Menschen sind gleich beschaffen. Gottseidank sind sie es nicht.

Allein die Definition der menschlichen Grundrechte: Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit, Gewaltenteilung und freie, geheime und gleiche Wahlen… das war schon etwas, auf das man nach der nationalsozialistischen Diktatur einen neuen Staat gründen konnte; wenn es auch schon lange vor dem Amtsantritt Merkels genug Spitzbuben gab, die dachten, sie stünden über dem Gesetz (zum Andenken an manche von diesen hat man – typisch deutscher Treppenwitz – später den einen oder anderen Flughafen nach ihnen benannt). Über alles gesehen traute sich dann aber doch keiner, diese Grundordnung mit einem Federstrich zu beseitigen. Dazu gab es damals auch in den politischen Parteien noch zu viele mit Geist, Bildung und Verstand, die aufgepasst hätten.

2015 wurde das Grundgesetz für unbegrenzte Zeit außer Kraft gesetzt

Am Abend des 4. September 2015 war dann alles vorbei: Im Alleingang, ohne jede demokratische Legitimation, entschied Angela Merkel, den Schutz der deutschen Grenzen und somit des deutschen Volkes insgesamt, von einer Stunde auf die andere aufzuheben. Dieses war der erste Streich und alle anderen folgten gleich: Als nächstes wurden die Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Presse aufgehoben: Die Medien wurden angewiesen, kritische Stimmen zu unterdrücken. Über versuchte Vergewaltigungen durch asylsuchende Ärzte, Ingenieure, Physiker und andere Fachkräfte wie in der Silvesternacht 2015 auf dem Kölner Domplatz wurde etwa erst dann berichtet, als sich die Klagen der Opfer nicht mehr totschweigen ließen. Andersdenkende wurden öffentlich als “Querdenker” und “Verschwörungstheoretiker” verunglimpft, während ähnliche auf Politiker angewandte Beurteilungen unter eklatantem Bruch der Verfassung mit willkürlich angeordneten Hausdurchsuchungen geahndet wurden.

as war aber nur ein Vorgeschmack auf das Instrumentarium, welches Angela Merkel – die ehemalige FdJ Sekretärin, die sich bis heute weigert, ihre Stasi-Akte öffentlich zu machen – auf die Deutschen während der Corona-Diktatur losließ. Eine ähnlich unverfrorene Liquidation der verfassungsmässig garantierten bürgerlichen Rechte der Deutschen hat es in jüngster Vergangenheit nur noch während der Herrschaft der Nazis und, in weitgehender Fortsetzung derselben, während der kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland gegeben.

Die Corona-Diktatur war in Wirklichkeit ein Staatsstreich und eine Revolution

Heute wissen wir dank der gegen den erbitterten Widerstand der damals herrschenden Klasse ans Tageslicht gekommenen RKI-Protokolle, daß die meisten dieser Grundrechtsliquidationen nicht fachlich, nicht medizinisch, nicht epidemiologisch begründet waren; sie wurden von einer politischen Mafia, garniert mit einigen subventionsbedürftigen professoralen Pseudowissenschaftlern und überflüssigen, selbsternannten Ethikexperten, wider besseres Wissen aus rein machtpolitischen Gründen – man könnte auch sagen: aus niederen Beweggründen – durchgesetzt. Die Gewaltenteilung, eines der Kernstücke der deutschen Verfassung, wurde dem Sinne nach aufgehoben: Gerichtspräsidenten wie Stephan Habarth wurden, nachdem sie sich auf Ihren Parteipöstchen bewährt hatten, direkt aus diesen ins Amt befördert und konnten so über die von ihnen selbst ausgeheckten Gesetze entscheiden; Richter, die die Bürger vor den schlimmsten Auswüchsen des Coronaregimes bewahren wollten, wurden auf Geheiß der Politik einfach abgesetzt und verurteilt; Angeklagte, die um die todbringende Impfungen wußten, wurden zum Gaudium der Staatsmedien in Fußfesseln vor eine Bochumer Landrichterin geschleppt .

Die Exekutive wurde durch karriereselige Polizeipräsidenten, gewaltaffine Polizeiführer und als Innensenatoren auftretende ehemalige SED-Protagonisten von der Leine gelassen, um ebenso hemmungs- wie grundlos auf harmlose Demonstranten einzuprügeln und den Rest von der Straße zu spülen. Gemerkt hat‘s nur der Folterbeauftragte der UN. Bei wem da noch Selbstbestimmtheit übrig blieb, dem wurde von Polizeihundertschaften im Auftrag höriger Staatsanwälte die Tür eingetreten. Zur allgemeinen Ergötzung wurden vorab die unvermeidlichen Schmeißfliegen informiert; die waren dann mit Scheinwerfer, Mikrophon und Kamera immer rechtzeitig zur Stelle, um der medialen Hinrichtung beizuwohnen und das Ganze in der deutschen “Tagesschau” den Gaffern genüßlich zur Einschüchterung zu präsentieren.

Das Grundgesetz ist tot

Die Legislative – das Parlament – hatte sich ohne den geringsten Widerstand selbst entmachtet und alle Entscheidungsgewalt einigen wenigen Parteiführern von zweifelhafter Kompetenz überantwortet. Wer sich noch wehrte, wurde zum Nazi befördert. Parlamentarische Kontrolle gab es nicht; nur nachträgliches Abnicken. Die Regierenden auf nationaler und europäischer Ebene sehen sich heute zunehmend mit diversen Korruptions- und Schmiergeldvorwürfen aus jener Zeit konfrontiert und haben sich in der Hoffnung auf Selbstamnestie )auf Landesebene zum Beispiel in Gestalt schwarz-grüner oder schwarz-roter Regierungen) erst mal in politisch Ämter geflüchtet.

Und weil das alles während des Corona-Regimes so reibungslos funktioniert hat, hat man die Verfassung auch danach nicht mehr wirklich in ihr Recht eingesetzt: Verfassungswidriger Wahlbetrug, verfassungswidrige Behinderung politischer Gegner, verfassungswidrige Verweigerung freier politischer Tätigkeit, verfassungswidrige Beschneidung bürgerlicher Basisrechte, verfassungswidriges Gewährenlassen von Terror und Gewalt, dem Geist der Verfassung zuwiderlaufende willkürliche Kündigung von Bankkonten unbescholtener Bürger, verfassungswidrige Verletzung der Unverletzlichkeit der Wohnung aus nichtigem Anlass, verfassungswidriger Missbrauch des obersten Staatsamtes der Republik zur Diffamierung eines Großteils von deutschen Bürgern… das alles geschieht inzwischen flächendeckend.

Niemand und nichts wird vergessen werden!

Und es geschieht natürlich aus purer Sorge: Nein, nicht aus Sorge um die Demokratie, sondern aus Sorge darüber, dass die Machenschaften der Vergangenheit im Falle eines Machtwechsel ans Licht kommen kommen und geahndet würden. Dann würde sich möglicherweise manche Richterin, die sich damals an Fußfesseln delektiert hatte, genötigt sehen, diese während eines Abenteuerurlaubs selber anzuziehen, und so mancher Staatsanwalt würde sich dann möglicherweise als Kellner in der Gerichtskantine wiederfinden. Dann würden Verfassungsschutzpräsidenten, die sich allzu eifrig im Dienste der Partei mißbrauchen ließen, in der Poststelle ihrer Behörde Briefmarken stempeln; manch gewaltbegeisterter Polizeiführer wieder Streifendienst vor der ausländischen Botschaft schieben und der eine oder andere Bankvorstand den Platz mit seiner Sekretärin tauschen. Dann würden in manchen Ämtern die Reißwölfe wieder Überstunden machen und Lastwagen das noch verbliebene Belastungsmaterial zu retten versuchen. Erinnern Sie sich an 1989? gerade mal 35 Jahre ist es her… hier vor Ihrer Haustür. Hier in Deutschland.

Die bürgerlich-demokratische Grundordnung, die deutsche Verfassung zum Schutze der Deutschen vom 23. Mai 1949 vor amoklaufenden Politikern, ist für jedes Schulkind sichtbar. Längst ausgehebelt, sie existiert nur noch auf dem Papier. Sie ist, wie von dem Historiker Golo Mann seinerzeit gefordert, schon längst nicht mehr mit Leben erfüllt. Mit einem Wort: Sie ist tot.

Es war Revolution und keiner hat’s gemerkt?

Die Revolution hat also längst stattgefunden. Jetzt darf man natürlich auch die Frage stellen: Da war Revolution – und keiner hat’s gemerkt? Das verlangt nach einer differenzierteren Antwort: Im Osten, zur Zeit Honeckers, waren die Regierenden doof, aber die Regierten waren klug, denn sonst hätten sie nicht das, was sie schufen mit dem Wenigen, was sie noch hatten, geschaffen. Die haben es gemerkt. In der BRD waren die Regierenden schlau und viele der Regierten politisch nicht besonders helle. 20 Jahre lang haben die meisten von ihnen nicht gemerkt, welches Spiel mit ihnen getrieben wurde. Und die, die’s doch gemerkt haben, waren nicht selten Hasenfüße und haben außer Jammern und Wehklagen nichts wirklich Entscheidendes zuwege gebracht.

Wenn zum Beispiel all diejenigen, die gegen die Impfpflicht für die Angehörigen des Gesundheitswesen nach Bekanntwerden nicht nur große Reden geschwungen hätten, sondern einfach zu Hause geblieben wären: Lauterbach und Genossen wären mitsamt ihrer geistigen Missgeburt nach drei Tagen in der Versenkung verschwunden. So aber haben die meisten einfach mitgemacht, und haben die Mutigen, die sich gewehrt haben, im Regen stehen lassen. Typisch deutsch halt (wenn Sie nach einem Blick in die deutsche Geschichte wissen, was ich meine…)

Brauchen wir eine Gegenrevolution?

Nach allem bis hierher Geschilderten müßte unsere eingangs gestellte Frage also lauten: Brauchen wir ein eine Gegenrevolution? Ein neues revolvere, ein Zurückrollen in die Zeit vor Angela Merkel, Olaf Scholz und – Gott behüte – Friedrich Merz und Mario Voigt? Ein Zurückdrehen in eine Zeit, in der man die deutsche Verfassung und die freiheitlich demokratische Grundordnung noch mit Leben erfüllte und in der man, wenn’s auch mal nicht zu hundert Prozent gelang, doch wenigstens versuchte, es beim nächsten Mal besser zu machen?

Wenn ich Ihnen meine ehrliche Meinung dazu sagen darf: Eine Revolution – und sei es auch eine Gegenrevolution – hätte ich nicht so gern, weil sie, wenn sie erfolgreich sein soll, nie ohne Gewalt abgeht und weil noch jede Revolution bislang hinterher ihre eigenen Kinder gefressen hat. Wie aber wäre es, wenn wir stattdessen am 23. Februar, dem Tag der nächsten Wahl zum deutschen Bundestag, einfach mal mittels unseres Wahlzettels Brust zeigten und auf diese Weise, an der Urne, für die Wiedereinsetzung der Verfassung und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kämpften, anstatt in der nächsten Kneipe immer bloß eine kesse Lippe zu riskieren? Dann brauchen die Deutschen keine Revolution.