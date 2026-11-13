Brauchen wir noch einen Grüßaugust (oder Grüß-Augustine)?

Eigentlich könnte ich mir diesen Kommentar sparen. Bisher taugte das Kasperletheater um die Bundespräsidentenwahl wenigstens als Belustigung der Menge; diesmal allerdings gerät die ganze Show eher zur Beisetzungsfeier einer sterbenden Republik. Geburtsfehler oder genetische Defekte zeigen sich manchmal erst weit später als zum Zeitpunkt der Geburt. Die Schaffung des Postens des Bundespräsidenten durch den Parlamentarischen Rat im Jahr 1949 ist solch ein Geburtsfehler. Nach zwei katastrophal vergeigten Kriegen mit Millionen von Kriegstoten und anderweitig Ermordeten war sogar im Deutschen Volk die Erkenntnis gereift, dass es so nicht bleiben kann. Irgendwie müsste es doch zu vermeiden werden, daß das eigene Land immer nur als Beute einer kriminellen Politikermafia zum Fraße dient? Es müsse nur jemand sein, der so intelligent, so unbescholten, so unabhängig, so vertrauenswürdig, so beliebt, so photogen wäre, daß er sich sozusagen als letztes Bollwerk gegen die Ausbeutung der Untertanen durch politische Parteien und ihrer buckelnden Gefolgschaft stellen könne.

Mit einem Wort: Er müsse nicht weniger als ein Heiliger – und das schon zu Lebzeiten – sein. Sie haben es sicher schon erraten: einen solchen Menschen gibt es nicht. Gäbe es ihn so würde er in der Politik niemals ein Bein auf den Boden kriegen. Und dem sündigen Volk sind Heilige eher verdächtigt solange der Laden, die eigenen Geschäfte nebst den großen und kleinen Spitzbübereien einigermaßen ungestört laufen. Deshalb hat man dem präsidialen Bundes-Heiligen vorsichtshalber jede Machtausübung strikt untersagt. So verfiel man schließlich auf den Gedanken, wenigstens den Harmlosesten und Pflegeleichtesten, den mit der schönsten Handschrift, manchmal auch jemanden, dessen Ehrgeiz den wirklichen Machthabern im Land zu gefährlich wurde, zum Bundespräsidenten zu küren und ganz nebenbei dem niederen Volk etwas zum Gaffen und den Regenbogenblättchen etwas zum Maulzerreißen zu bieten.

Wie dämlich muss ein Volk sein?

Meistens klappte das ganz gut; wenn auch nicht immer: Gustav Heinemann etwa ließ sich ganz gewiß nicht von Parteischranzen vorführen und war gänzlich unempfänglich für das verlogene Schauspiel, welches die übrigen bundesdeutschen Verfassungsorgane üblicherweise mit ihren Bundespräsidenten inszenieren. „Lieben Sie ihr Land?“ wurde er einmal von einem devoten Reporter gefragt. „Ich liebe meine Frau,“ war seine trockene Antwort. Der schlimmste aber war Richard von Weizsäcker. Hochintelligent, viel zu schlau um sich im politischen Tagesgeschäft verschleißen und von Helmut Kohl herumkommandieren zu lassen, überzeugend und von blendender Rhetorik hat er die Chuzpe besessen, seinem, dem deutschen, Volk dessen abgrundtiefe Dämlichkeit in aller Öffentlichkeit vor Augen zu führen mit den Worten: „Der 8. Mai 1945 darf nicht vom 30. Januar 1933 – dem Tag der Machtübergabe an Hitler – getrennt werden.“

Mit anderen Worten: Wie dämlich muß ein Volk sein, welches seinen Führern stets in blindem Gehorsam bis zur bittersten denkbaren Niederlage in den Untergang folgt? Für diese Rede am 8. Mai 1985 wurde er zurecht gefeiert. Wobei den wenigsten professionellen Jubelkadern klar war, dass von Weizsäcker sie soeben als eine gewohnheitsmäßig zum Selbstmord veranlagte, willenlose Herde gebrandmarkt hatte. Es ist, als hätte von Weizsäcker es vorhergesehen: dieses unverbesserliche Volk wird es bald nicht mehr geben. Es hat sich – die letzte Wahl in Berlin hat es überdeutlich gezeigt, – selbst abgeschafft (um einen der wenigen Seher unserer Zeit, die Rede ist von Thilo Sarrazin, zu zitieren). Die Frage ist jetzt nur noch, ob wir mit immer höheren Steuern und sinkendem Lebensstandard dieses in der ursprünglichen Absicht nicht zu verwirklichende und zudem äußerst kostspielige Amt des Bundespräsidenten weiter finanzieren wollen. Die letzten beiden ihrer Zunft, Frank Walter Steinmeier und Joachim Gauck, waren so bedeutungslos, daß ihre Namen in späteren Geschichtsbüchern nicht einmal mehr im Stichwortverzeichnis zu finden sein werden. Ein ebenso überflüssiger wie verschwenderischer Beamtenapparat, eine sittenwidrig opulente Altersversorgung auf Lebenszeit und peinlich sinnentleerte Phrasendrescherei zum Jahreswechsel – das ist das letzte, was dieser Staat in seinem Endstadium noch braucht.

Aigner: Die übliche Parteikarrieristin

Die herrschende Politmafia hat das richtig erkannt und mit Ilse Aigner aus ihrer Sicht absolut richtige Präsidentschaftskandidatin ausgewählt: Eine übliche Parteikarrieristin, weitgehend erfolglose, auf den unschädlichen Posten eines Parlamentspräsidenten abgeschobene Ex-Ministerin, die von dem die Gefahr für seinen eigenen Posten durchaus witternden Markus Söder dem durchs Kanzleramt irrlichternden Friedrich Merz als künftige Bundespräsidentin befohlen wurde. Aigner fehlt so ziemlich alles, was den Vätern des Grundgesetzes bei der Schaffung des Bundespräsidentenamtes vorgeschwebt hatte. Die durch übermäßigen Gebrauch abgenutzten, im rhetorischen Sperrmüll vor sich hinrottenden rhetorischen Allgemeinplätze von Gräben, die es zuzuschütten gilt, von Menschen, die sie davor bewahren will, unter die Räder zu kommen, vom Vereinen statt Spalten, wirken angesichts ihrer vor Verleumdung und Hetze nur so triefenden Rhetorik über die zuletzt so überzeugend bestätigten Coronakritiker wie blanker Hohn.

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Mit der inzwischen weitaus größten Partei Deutschlands, der AfD, und auf diese Weise auch mit den vielen Millionen Menschen, die dieser Partei ihre Stimme geben, will sie partout nichts zu tun haben, wie ihre schandbare Verweigerung eines Antrittsbesuchs bei der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag zeigt. Wäre der Stapellauf der Titanic 1911 so in die Hose gegangen wie der von Ilse Aigner, wären die weit über Tausend Reisenden nicht in den eisigen Fluten des Atlantik umgekommen. Dabei hätte sie das alles gar nicht nötig: Sie ist sicherlich nicht unintelligent, verfügt im Gegensatz zu vielen Politikern über eine abgeschlossene Berufsausbildung mit anschließender Berufserfahrung und wäre durchaus auch in der Politik die richtige Frau – sofern man sie auf den richtigen Posten setzt. Als Bürgermeisterin und Standesbeamtin in ihrem Geburtsort zum Beispiel, dem schönen kleinen oberbayerischen Örtchen Feldkirchen.