Auf einmal: Bremens SPD-Innenminister klagt über zunehmende Nafri-Bereicherung

Die Gewalteskalation infolge der Massenmigration hat inzwischen derartige Ausmaße erreicht, dass man selbst in der linken Hochburg Bremen nicht um das Eingeständnis der Realität herumkommt – zumindest teilweise jedenfalls: Bevor er in seinen Urlaub entschwand, räumte der dortige SPD-Innensenator Ulrich Mäurer noch ein, die Raubüberfälle „von jungen Männern aus Nordafrika“ stiegen aktuell massiv an, und zwar so sehr, dass man „völlig überfordert“ sei – genau so, „wie die Mehrzahl der Städte und Kommunen völlig überfordert ist mit der Aufnahme so vieler Menschen… Viele Probleme gab es schon vorher, sie haben sich durch die massive Zuwanderung aber verschärft“, so Mäurer. Damit nicht genug, listete er auf, dass die Migration zu einer Krise auf dem Wohnungsmarkt geführt habe. Es gebe erhebliche Schwierigkeiten im Kita-Bereich, in den Schulen, bei Ausbildung und Arbeit – und all das bringe „enorme finanzielle Belastungen“ mit sich. Und nun verzeichne man auch noch „seit Sommer 2023… einen massiven Anstieg von Raubüberfällen, den wir eindeutig zuordnen können.“

Die Mehrzahl dieser Taten gehe auf das Konto von jungen Männern aus Nordafrika, so Mäurer. Er sprach sich sogar für die Einrichtung von Asylzentren an den deutschen Grenzen, für Abschiebungen, auch nach Syrien und Afghanistan aus und kündigte sogar die Schaffung einer zentralen Abschiebebehörde an. „Wenn man die Probleme nicht löst“, so Blitzmerker Mäurer weiter, „muss man sich nicht wundern, dass sich immer mehr Menschen von unserem demokratischen Gemeinwesen abwenden“, so sein Fazit. So richtig und überfällig diese Ausführungen auch sind, so verlogen sind sie jedoch zugleich auch: Denn Mäurer, der seit 16 Jahren (!) im Amt ist, gehört einer rot-grün-roten Regierung an, die gerade erst vor anderthalb Jahren einen Koalitionsvertrag vereinbart hat, der der Migration weiterhin Tür und Tor öffnete.

Eigene Soko “Junge Räuber” gegründet

Dabei waren deren katastrophale Auswirkungen natürlich auch damals schon längst bekannt. Die Bremer Polizei beschäftigt sogar eine eigene Sonderkommission unter dem Namen „Junge Räuber“, die in nicht weniger als 1.000 Ermittlungsverfahren 350 Tatverdächtige ausfindig machte – wenn es auch, wenig überraschend, nur 66 Haftbefehle gab. Auch gehörte Maurer zu den linken Politikern, die jahrelang die öffentliche Bekanntgabe der Täterherkunft durch Polizei und Behörden hintertrieben; jetzt, da Grüne und eben auch die SPD schamlos AfD-Themen wildern, nennt er plötzlich selbst Ross und Reiter.

Mäurers Darstellung der schieren Fakten blieb natürlich nicht unwidersprochen. Beim linken Koalitionspartner löste sie umgehend die üblichen Pawlowschen Reflexe aus. In einem Brief an die Mitglieder des Koalitionsausschusses warfen Sofia Leonidakis und Nelson Janßen, die Vorsitzenden der Linksfraktion in der Bürgerschaft, Mäurer vor, die „vereinbarte Linie einer humanitären Migrations- und Flüchtlingspolitik“ zu untergraben. Dessen Äußerungen seien „weder vom Text noch vom Geist des Koalitionsvertrags gedeckt“. Daraufhin setzte auch in der SPD sofort eine Relativierung von Mäurers Diagnose ein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte mahnte: „Was wir nicht gebrauchen können, ist ein rhetorisches Anheizen der Debatte, weil das kein einziges Problem löst, sondern nur das gesellschaftliche Klima vergiftet. Das hilft niemandem weiter.“ Allerdings sei es „im Kern“ so, „dass Bremen und Bremerhaven wie fast alle Städte in Deutschland bei der Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen vor sehr großen Herausforderungen stehen und dass zur Bewältigung dieser Herausforderungen eine konsequentere Steuerung und Verteilung von Zuwanderung notwendig ist.“ Was hier gutmenschlich verklausuliert daherkommt, heißt auf Deutsch dies: Wir sind am Limit, wir haben uns den letzten Abschaum hergeholt und wollen, dass sie andere uns möglichst abnehmen.

Das übliche wolkige Geschwurbel

Bremens Schulsenatorin Sascha Aulepp rang sich zwar das Eingeständnis ab, dass Organisation und Finanzierung von Schulplätzen in Zeiten steigender Kinderzahlen „anspruchsvoll“ seien; eine “Überforderungsdebatte auf dem Rücken der zugewanderten Kinder und Jugendlichen“ zu führen werde der Sache jedoch „absolut nicht gerecht“. Und Sozialsenatorin Claudia Schilling faselte, die aktuellen Anstrengungen zur Integration von Zuwandern würden sich mit Blick auf den absehbaren Mangel an Arbeitskräften “lohnen”. Daher sehe man „die Zuwanderung nicht nur als eine humanitäre Verpflichtung und als Herausforderung an, sondern auch als Chance für die wirtschaftliche und soziale Zukunft unseres Bundeslandes“. Dies ist natürlich ausgemachter Blödsinn, da Integration de facto so gut wie nicht stattfindet, von den Migranten selbst weder begehrt noch von den linken vielfaltsbesoffenen Behörden auch gar nicht verlangt wird – nd schon gar nicht im ultralinken Bremen. Auch Michael Labetzke, der innenpolitische Sprecher der Grünen, gab zu, es sei kein Geheimnis, dass sich Bremen mit der Aufnahme zu vieler unbegleiteter Minderjähriger “übernommen” habe. Auch er sieht das Hauptproblem natürlich allein darin, dass die Migranten in ihrer „Ankommensphase“ nicht ausreichend betreut würden. Dann könne es eben passieren, „dass die Situation aus dem Ruder läuft“. Heißt: Egal wie kriminell und asozial Menschen hier ihre (rechtswidrige) Duldung und das Gastrecht mit Füßen treten: Schuld sind wieder mal wir Deutschen, die zu wenig für die Schutzsuchenden getan haben.

Es ist immer dieselbe Litanei: Kaum wird – hier sogar von einem SPD-Mann – einmal in aller Deutlichkeit das Offensichtliche ausgesprochen, setzen sogleich die üblichen Verdrängungsmechanismen und Empörungsreflexe der Pawlow’schen Hunde ein. Selbstverständlich ist die muslimische Massenzuwanderung ist eine einzige Katastrophe – in jeder Hinsicht. Und selbstverständlich sind bestimmte Volksgruppen in den Kriminalstatistiken weit überrepräsentiert. Kein rhetorisches Manöver kann darüber noch hinwegtäuschen. Dennoch werden weder in Bremen noch anderswo wirksame Gegenmaßnahmen eingeleitet – da die Kartellparteien weder den Willen noch die Kraft haben, den monströsen Irrweg, den dieses Land vor neun Jahren nahm, endlich zu korrigieren.