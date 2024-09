Bringen soziale Medien wirklich keine Veränderung?

Erst dieser Tage war wieder sinngemäß zu lesen, dass in den sozialen Medien keine Schlacht gewonnen werden könne, sich also durch die dortigen Debatten und Veröffentlichungen gesellschaftlich und politisch letztlich rein gar nichts ändern ließen. Meine Antwort darauf:

Gäbe es kein Social Media und ausschließlich die kontrollierte Öffentlichkeit der Mainstream- und Regierungsmedien, dann würde – jedenfalls in Deutschland – absolut gar nichts passieren! Oder was meint ihr wohl, wieso die “politischen Kreise” besagte sozialen Medien an die ganz kurze Leine zu legen versuchen und am liebsten verbieten würden? Wäre der Einfluss, der sich mit diesen Medien erzielen ließe, wirklich vernachlässigbar – wieso hat dann ein Elon Musk 44 Milliarden Dollar für Twitter hingeblättert? Oder glaubt ihr, dass viele Jungwähler bei der Europawahl und jetzt in Sachsen und Thüringen deshalb umgeschwenkt sind, weil sie Maischberger oder Lanz schauen?

Nein: Bewusstseinsbildung ist ein langwieriger Prozess, an dem man beharrlich dranbleiben muss; unsere Medienkonzerne und Verlagshäuser wissen das und hatten damit Erfolg: Seit nunmehr fast 10 Jahren tragen sie die immer gleiche Botschaft in unsere Wohnzimmer.

Keine Vielfalt in der Meinung

Egal ob Covid, Ukraine, Migration, Klima oder auch die persönliche Lebensführung: Es gibt von interessierter Seite stets nur eine erwünschte, “richtige” und damit legitimie Meinung. Wir haben zu funktionieren und sie nicht in Frage zu stellen. Die ansonsten mittlerweile bei jeder Gelegenheit so oft und gerne propagierte “Vielfalt” gilt bei der Meinungsbildung offenbar nicht – da geht’s zunehmend in Richtung Gleichschaltung. Ergo finden gegenteilige und kritische Meinungen in den Mainstreammedien gar nicht statt, es sei denn, man will sie vorführen, moralisch verächtlich machen, von oben herab disqualifizieren, ausgegrenzten oder fast mitleidig belächeln.

Nicht umsonst galt in der Geschichte eine wachsende Tendenz hin zu regierungsnahen oder staatlichen, von Regierungsseite gesteuerten Medien als erstes und gesichertes Anzeichen für einen drohenden Demokratieverlust. Kein Wunder: die zugänglichen Informationen bestimmen schließlich “die Denke” der Menschen. Natürlich soll das Denken zu einem konstruktiven Handeln bewegen; aber ohne freies und vor allem eigenständiges Denken kommt gar nichts!