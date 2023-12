Bringt uns Künstliche Intelligenz die nächste wahre “Zeitenwende”?

Seit einer bald zwei Jahre alten Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz ist die „Zeitenwende“ ein überstrapaziertes Wort. Derzeit ist es wieder einmal in aller Munde. Jedermann bezieht sich auf dieses Scholz-Zitat. Selbst der ehemalige Kanzlerkandidat Peer Steinbrück empfiehlt neu, der Ampel eine Agenda 2030, nachdem die Scholz’sche „Zeitenwende“ nicht richtig vermittelt worden sei. Im Jahre 2022 wurde der Begriff „Zeitenwende“ gar zum “Wort des Jahres” gekürt. Was aber hat es eigentlich denn nun genau mit dieser ominösen „Zeitenwende“ auf sich? Wikipedia definiert den Begriff „Zeitenwende“ lapidar als “den Übergang/die Wende von einem für wesentlich erachteten Zeitabschnitt (Ära, Epoche, Jahrtausend, Säkulum) zum nächsten.“ Demzufolge kann die Abkehr der politischen Strategie gegenüber Russland – weg vom Prinzip „Handel durch Wandel“ hin zur militärischen Eskalation – durchaus als Zeitenwende betrachtet werden. Zumindest als „Mini-Zeitenwende“.

Der Ordinarius für Betriebswirtschaft der Handelshochschule St. Gallen (HSSG), Professor Dr. Weinholz-Stünzi, definiert diesen Begriff jedoch weitaus breiter. Als Zeitenwenden betrachtete er in der frühmenschlichen Zeit etwa die Entdeckung der Bronze und des Eisens sowie die Erfindung des Rades oder andere große kulturelle Epochenbrüche. In der nachchristlichen Zeit fanden – gemäß seiner Definition – nur drei Ereignisse statt, die seiner Ansicht nach den Begriff der Zeitenwende verdienten. Dies waren:

Die Erfindung des Buchdrucks von Johannes Gutenberg im Jahre 1440 zu Mainz;

die Entwicklung der Dampfmaschine durch James Watt im Jahre 1769;

die Erfindung des Internets im Jahre 1969 (Arpanet) durch Professor Leonard Kleinrock sowie des World Wide Web (HTML) im Jahre 1989 durch Tim Berners-Lee.

Epochale Umbrüche

Ausschlaggebend für diese Klassifizierung waren für Weinholz-Stünzi die sozialen, politischen und teilweise auch militärischen Verwerfungen, die diese Entdeckungen und Entwicklungen verursachten. So wurde mit der Erfindung des Buchdruckes wurde das Wissen „sozialisiert“; das heißt, dass mit dieser Erfindung das Wissen sich zum Allgemeingut entwickeln konnte. Der mittelalterliche Dreiklang Adel, Klerus und gemeines Volk wurde erstmals in Frage gestellt, da das Lesen und Schreiben zuvor eigentlich nur dem Klerus und teilweise dem Adel vorbehalten gewesen war. Die Folge die Infragestellung von Privilegien waren Reformation bis hin zum 30-jährigen Krieg, die Aufklärung und schlussendlich die Französische Revolution.

Mit der Erfindung der Dampfmaschine begann das industrielle Zeitalter. Fabriken entstanden und auch die damit verbundenen gesellschaftlichen und teilweise auch blutigen Kämpfe um Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte usw. Letztendlich ist diese Erfindung auch mitverantwortlich für die Entstehung des Kommunismus mit den bestens bekannten Folgen. Die Erfindung des Internets respektive des World Wide Web wiederum zeichnet verantwortlich für komplette Veränderung unseres gesellschaftlichen und sozialen Lebens. Die Folgen dieser Erfindung können wir heute täglich erleben: Eine Welt ohne Smartphone, ohne jederzeitige, permanente Erreichbarkeit ist für viele von uns undenkbar geworden. Auch die heute permanent angesprochene Digitalisierung, die hier bei uns dermaßen im Argen liegt, ist auf die Entwicklung dieser Technologien zurückzuführen.

Die eigentliche neue Zeitenwende: Künstliche Intelligenz

Wenn wir uns nun der Terminologie von Weinhold-Stünzi anschließen, kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass wir uns wiederum in einer Zeitenwende gemäß seiner Definition befinden, obwohl wir uns dessen noch gar nicht so richtig bewusst sind: Zurzeit ist die künstliche Intelligenz in aller Munde. Chat-GPT hat uns den Mund wässrig gemacht. Bildungsverantwortliche fragen sich, wie sie Aufsätze von Schülern bewerten sollen, wenn sie möglicherweise von einem Chatbot geschrieben wurden. Diese ganze Entwicklung ähnelt verblüffend der Erfindung des World Wide Web: 1969 bis 1989 war das Internet den Elfenbeintürmen der Universitäten vorbehalten. Erst mit der Einführung des World Wide Web begann dessen sagenhafter Siegeszug.

Die künstliche Intelligenz wiederum ist bei uns seit Ende der 1980er Jahre bereits bekannt und im Einsatz – allerdings auch nur in den akademischen Elfenbeintürmen. Die in dieser Zeit entwickelten Anwendungen wurden meist als reine Expertensysteme bezeichnet, basierend auf den Programmiersprachen LISP und INTERLISP, und begannen bereits Aspekte der neuronalen Netzwerkarchitektur zu implementieren. Mit Chat-GPT hat Open-AI nun den Elfenbeinturm verlassen und die Tür zur allgemeinen Verbreitung weit aufgestoßen. Die Reaktion der Tech-Giganten Google und Microsoft ließ nicht lange auf sich warten; bald schon präsentierten diese ebenfalls ihre entsprechenden Bots. Aber welche weitere Entwicklung ist nun zu erwarten?

Weiterentwicklung durch Selbstlernfähigkeiten

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird diese analog zum Aufstieg des Internets erfolgen: Die großen Player stellen wie damals wiederum ihre Frameworks zu günstigen Bedingungen zur Verfügung (damals JAVA, C++ und weitere) und sorgen damit für eine atemberaubende Roll-Out-Geschwindigkeit. Allerdings dürfte das in der Internetentwicklung anfänglich benötigte Codieren bereits wegfallen, da das die Bots ja bereits weitestgehend übernehmen. Somit liegt das Schwergewicht der Entwickler auf einem möglichst fundierten Branchenwissen, das damit benötigt wird. Es ist zu erwarten, dass der Markt in kürzester Zeit mit Anwendungen überschwemmt wird.

Aber was unterscheidet den nun KI-Anwendungen von klassischen, herkömmlichen Computer- und Internetanwendungen? Die wichtigsten Hauptunterschiede liegen darin begründet, dass KI-Systeme sich durch ihre Selbstlernfähigkeiten permanent weiterentwickeln, sowie in ihren Fähigkeiten, sich problemlos in nach- oder seitengelagerte Prozesse problemlos einbinden zu lassen. Die Kommunikation mit Sensorik und Robotik gehört heute bereits zur DNA der künstlichen Intelligenz. So wird beispielsweise der heute noch hochgejubelte Beruf des CNC-Programmierers (Computerized Numerical Control) der Vergangenheit angehören, da dessen Aufgaben von KI-basierenden Systemen problemlos übernommen werden kann. Grundsätzlich sind jedoch alle beruflichen Tätigkeiten gefährdet, die mittels verfügbarem Wissen, Robotik und Sensorik ausgeführt werden können. Ausschlaggebend für die Einführung ist alleine der Preis: Sobald der ausführende Roboter wirtschaftlicher ist als der äquivalente Mensch, wird er am Markt eingeführt.

Grenzen der KI

Wenn es nun im Roll-Out nur nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien ginge, würden wir uns in vermutlich spätestens zehn Jahren über den angekündigten unbefristeten Streik der GDL-Gewerkschaft köstlich amüsieren – denn einer der am einfachsten mit KI zu ersetzende Berufe wäre heute schon derjenige des Lokomotivführers. Da die Bahnen jedoch meist im Besitz der jeweiligen Regierungen sind, dürfte dies ein Wunschtraum bleiben. Schließlich bedurfte es in England der geballten Macht der eisernen Lady, Margret Thatcher, um die Eisenbahnergewerkschaft nach langem unerbittlich geführtem Arbeitskampf zu überzeugen, dass auf einer elektrischen Lokomotive der Heizer überflüssig sei.

Wo aber liegen denn nun die von Weinhold-Stünzi angesprochenen sozialen und politischen Verwerfungen, die bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz zu erwarten sind? Diese Frage kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantwortet werden. Sicher jedoch ist, dass eine ganze Reihe von Berufsbildern, wie wir sie heute kennen, verschwinden werden – so die bereits angesprochenen Berufe des Lokomotivführers sowie des CNC-Programmierers. Auch der klassische Programmierer, wie wir ihn heute in der Softwareentwicklung kennen, wird irgendwann ausgedient haben. Jedoch lässt sich diese Frage mit den Grenzen der künstlichen Intelligenz relativ gut beantworten: Zum einen kann die künstliche Intelligenz Muster erkennen, zum anderen zapft sie immer und ausschließlich vorhandenes Wissen ab und verarbeitet es. Bestehend auf diesem Wissen sind sicherlich auch Kombinationen möglich, die der Kreativität ähnlich sein werden. Eigenschaften, über die die künstliche Intelligenz – auf absehbare Zeit zumindest – nicht verfügt, sind Kreativität, Originalität und irgendwelche empathische Fähigkeiten.

Ein Ausweg: Reformation der beruflichen und universitären Bildung

Dass diese Entwicklungen nun jedoch geräuschlos und ohne soziale und politische Verwerfungen über die Bühne gehen, glauben höchstens noch Illusionisten. Umso mehr wären hier die staatlichen Organe gefordert, um diese Verwerfungen so minimal wie möglich zu halten und die Betroffenen zu begleiten. Aber wie sollen sich die staatlichen Organe denn nun auf diese sich abzeichnenden Verwerfungen einstellen? Dazu bedarf es seitens dieser Stellen primär die Erkenntnis, dass diese Zeitenwende auf sie zukommen wird. Zudem bestehen durchaus proaktive Möglichkeiten, sich dieses Problems anzunehmen. Dies insbesondere in den Bereichen der Bildung und Wirtschaft. Keinesfalls darf der Staat sich diesem Trend hier verweigern oder ihn gar verschlafen, wie er es im Bereich der Digitalisierung sträflich lange praktiziert hat. Vielmehr wäre es angebracht, in diesen Bereichen eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Diese neuen KI-Technologien müssen schwergewichtig zum Schulstoff gehören – und zwar so früh wie möglich. Zudem müssten im Bereich der schulischen Bildung der Kreativität und der Entwicklung von empathischen Fähigkeiten eine Hauptrolle zugewiesen werden, um dieses menschliche “Alleinstellungsmerkmal” zu stärken und auszubauen. Auch die Reformation der beruflichen und universitären Bildung müsste unverzüglich an die Hand genommen werden. Leider jedoch ist staatlicherseits zu erwarten, dass KI-basierende neue Anwendungen lediglich dann hochwillkommen implementiert werden, wenn sie der Stärkung der staatlichen Macht dienen oder der Unterdrückung von missliebigen Meinungen; wenn sie also konkret etwa der Überwachung und Fahndung dienen (Gesichtserkennung, Ortungen) und damit zur Einschränkung von Bürgerrechten nutzbar sind. Der Autor würde sich nur allzu gerne vom Gegenteil überzeugen lassen – ist diesbezüglich jedoch verhalten pessimistisch.