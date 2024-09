Brückeneinsturz in Dresden

Spektakuläre Bilder: Einhundert Meter Carolabrücke liegen in der Elbe. Chaos und Entsetzen im erwachenden Dresden. Für die “Weiße Flotte” und alle übrigen Schiffe, Straßenbahnen sowie Individualverkehr ist erstmal Feierabend. Auch der beidseitig verlaufende Elberadweg ist an dieser Stelle bis auf Weiteres unterbrochen. Die konkreten Auswirkungen des Crashs auf den Berufsverkehr im ohnehin mit Baustellen förmlich zugepflasterten Straßennetz sind kaum zu übersehen. Wie immer, wenn irgendwo eine Brücke zu Bruch geht, sprechen wir nicht über Wochen und Monate, sondern über Jahre, die bis zur Wiederherstellung halbwegs vernünftiger Verkehrsabläufe vergehen. Und schon geht’s rund im Netz: Das Qualitäts-TV der ARD sortiert die exotische Hauptstadt im Osten gleich mal nach Nordrhein-Westfalen; andere wissen von einem Terroranschlag, wieder andere haben herausgefunden, dass die neuen Straßenbahnen viel zu schwer sind. Daher nun mein Beitrag zur Versachlichung der Debatte.

Zuallererst: Am nächsten dran sind alle, die in dem Ereignis ein weiteres Sinnbild der in allen erdenklichen Sphären bröckelnden deutschen Substanz erkennen. Denn genau darum geht es wohl auch hier mit hoher Wahrscheinlichkeit. Zunächst ein paar Daten zu dieser verkehrstechnisch wichtigsten der vier innenstadtnahen Dresdner Brücken: Die an gleicher Stelle bereits 1892 errichtete, 340 Meter lange Vorgängerrücke, ein Schmuckstück der Bogenbrückenbaukunst, war einen Tag vor Ende des Zweiten Weltkrieges von der SS gesprengt worden; 1952 widerfuhr den verbliebenen Resten dasselbe Schicksal. Die beiden noch verbliebenen Mittelpfeiler im Fluss wurden schließlich 1960 in Vorbereitung des Neubaus abgerissen.

Statisches Wagnis

Ab 1967 wurde dann vom „VEB Brückenbau“ in vierjähriger Bauzeit die neue, 32 Meter breite, bereits zur Entstehungszeit ob ihrer auf das Notwendigste reduzierten Gestaltung stark kritisierte Brücke aus Spannbetonelementen errichtet. Sie erhielt 1971 zunächst den Namen Dr.-Rudolf-Friedrichs-Brücke und erst später ihren ursprünglichen Namen zurück. Die Bauart der Brücke war zur Entstehungszeit durchaus ein statisches Wagnis, da mit Spannbetonträgern dieser Dimension kaum Erfahrungen vorlagen. Die riskante Konstruktion wurde in der Fachpresse als technische Meisterleistung gefeiert und vor zwei Jahren erst ob ihrer baugeschichtlichen und technischen Bedeutung unter Denkmalschutz gestellt. Die Wahl der Konstruktion könnte sich im Rückblick nun als Fehlentscheidung erwiesen haben. Da nur ein Pfeiler im Fluss eingesetzt werden sollte, mussten oberhalb des schiffbaren Teils der Elbe schließlich 120 Meter bis zum Widerlager überbrückt werden. Ein „Spannbeton-Rekord“ in der DDR, auch wenn man heute in China bei Stützweiten oberhalb von 500 Meter angekommen ist.

Die Konstruktion der Carolabrücke besteht – wichtig fürs weitere Verständnis – aus drei parallel verlaufenden, also weitgehend voneinander unabhängigen Spannbetonhohlkörpern, sogenannten Gerberträgern. Es handelt sich also genaugenommen um drei einzelne, lose miteinander verbundene Brücken. Einer dieser Träger, der der Altstadt zugewandte, ist nun in unbelastetem Zustand und – soweit bisher bekannt – auch ohne ein erkennbares, unmittelbares, externes Ereignis, etwa eine sogenannte „dynamische Lasteintragung“ (beispielsweise durch ein Schiff bei zu hohem Pegelstand), in der Nacht zusammengebrochen. Es handelt sich um den Teil, auf dem nicht die Autofahrbahnen, sondern Straßenbahngleise und Gehweg verlaufen. Was genau hat aber nun zum Einsturz geführt? Ein Statiker wäre wahrscheinlich am ehesten auskunftsfähig; als Architekt bin ich jedoch mit statischen Kenntnissen zumindest soweit ausgestattet, dass ich mir eine erste Einschätzung zutraue. Diese will ich kurz darlegen.

Materialermüdung wahrscheinlich

Externe Impacts hatten wir also bereits ausgeschlossen. Auf den ersten Blick naheliegend, aber aus meiner Sicht ebenfalls auszuschließen ist, dass die derzeit laufenden Umbauten und Sanierungen ursächlich waren. Zwar waren die sogenannten Brückenkappen erweitert und Fahrbahndecken mit nichtmetallisch bewehrtem Beton erneuert worden, allerdings – soweit man sehen kann – nicht an den jetzt zerstörten Stellen und nicht mit Zusatzlasten, die eine mit hohen Sicherheitskoeffizienten berechnete Brücke zum Einsturz bringen würden. Die Ursache muss daher eine andere sein.

Es gibt zwei anhand der Fotos (siehe unten) klar erkennbare Bruchstellen. Eine liegt ziemlich genau in der Mitte des längsten Abschnittes in Nähe der gelenkigen Verbindung, die andere unmittelbar am Pfeiler. Es wäre von erheblichem Interesse zu wissen, welche von beiden zuerst versagt hat. In beiden Fällen ist allerdings ist eine Materialermüdung in Form von feuchtebedingten chemischen Reaktionen in den Trägern selbst beziehungsweise in deren Auflagern auf dem Pfeiler anzunehmen. Materialermüdung heißt in diesem Fall, dass der Beton durch Witterungseinflüsse, permanente Schwingungen und natürliche Alterung rissig wird. Durch diese Risse hindurch dringt Feuchtigkeit ein, verbindet sich mit Auswaschungen zu Chlorid und dringt bis zu den Stahleinlagen vor. Das Ergebnis ist Korrosion, die immer – auch bei korrosionsgeschütztem Stahl – auftritt. Korrodierter Stahl in rissigem Betongefüge versagt irgendwann seinen Dienst.

Unangenehme Fragen zum Bauzustand

Begünstigend könnte zudem gewirkt haben, dass durch den Wetterumschwung der letzten Tage eine erhebliche Abkühlung der Konstruktion zu einer thermischen Längenverkürzung der Spannstähle geführt hat. Dies wiederum führt zu einer erheblichen Zunahme der inhärenten Zugspannung. In einer bereits angegriffenen Konstruktion könnte dies zum Abriss der Stahlstäbe von den Ummantelungen oder Widerlagern führen. Dies wäre dann anzunehmen, wenn die mittige Bruchstelle der auslösende Faktor gewesen wäre. Sollte die Brücke am Pfeiler zuerst versagt haben, müsste man sich besonders die stahlbewehrte Auflagerkonstruktion ansehen. Hier könnten korrodierte Stähle möglicherweise zu einem plötzlichen Absacken des Brückenauflagers unter Druck und anschließend zum Schwingen und Versagen der gelenkig aufgebauten Gesamtkonstruktion geführt haben.

In beiden genannten Fällen wie auch bei jeder anderen gutachterlichen Feststellung werden sich die beteiligten Brückeninspektoren jedenfalls unangenehmen Fragen zu ihren Bauzustandsanalysen stellen müssen. Es gibt allerdings noch eine weitere mögliche Ursache: Im betreffenden Brückenabschnitt verläuft eine relativ groß dimensionierte Fernwärmeleitung. Prinzipiell wäre es auch möglich, dass sich durch undichte Leitungen ein hohes Zusatzgewicht aus Heißwasser gebildet hat und so die Brücke hat einstürzen lassen. Es würde dann darauf ankommen, zu ermitteln, ob die Leitung durch den Einsturz zerrissen wurde – oder umgekehrt die geborstene Leitung zum Einsturz führte. In den Nachrichten der alarmierten Feuerwehr hat man zunächst Ersteres angenommen.

Was auch immer nun konkreter Auslöser war – so oder so ist das warnende Sinnbild eindeutig: Das Bröckeln von Substanz führt irgendwann quasi über Nacht zum plötzlichen Zusammenbruch der Gesamtkonstruktion. Das Vertrauen nach dem Motto „Es wird schon noch ‘ne Weile halten“ ist verdammt gefährlich. Das gilt nicht nur für Dresdner Brücken.