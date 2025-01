Brüsseler Spitzen: Die EU (alias Eliten-Union) stellt sich über Recht und Gesetz

Jetzt fallen alle Masken: Soeben wurde die halbseidene Ursula von der Leyen über Recht und Ordnung gestellt. Gesetze gelten nur noch für das dumme Wahlvieh. Was ist geschehen? “Pfizergate: Brüsseler Gericht weist Klage gegen von der Leyen zurück”, hieß es bereits am 27. Juni 2024 auf allen Nachrichtenkanälen. Erschreckend aufschlussreich waren Verhandlungsgegenstand und der brisante Schlagabtausch vor einem monströsen Etwas, was man auf keinen Fall “Justiz“ oder “Gericht” nennen sollte. In diesem brisanten Fall fürchtete der Kläger die totalitäre Aggression eines inzwischen kaum noch getarnten neofeudalen Gebildes namens EU. Der Kläger Frédéric Baldan hatte vor allem vorgetragen, dass ihm und anderen Klägern in genannter Strafsache “Vergeltungsmaßnahmen” – wie in totalitären Staatsgebilden üblich – drohen könnten angesichts der (höchst fragwürdigen) Wiederwahl Ursula von der Leyens.

Baldan wollte die EU-Whistleblower-Richtlinie gerichtlich geltend machen, um sich bei seinem weiteren juristischen und publizistischen Kampf gegen “Urschel von der Merkel” abzusichern – da aus seiner Sicht die andere, dunkle Gegenseite zu allem fähig ist. Doch ein – mutmaßlich ferngesteuertes – Brüsseler Gericht wies nun die Klage gegen Ursula von der Leyens Wiederernennung als EU-Kommissionschefin brüsk ab. “Eliten-Uschi” wurde vom Kläger – noch weit darüber hinaus – immerhin des vorsätzlichen Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit ihren obskuren Verhandlungen über einen Impfstoffvertrag mit der Pharma-Krake Pfizer beschuldigt.

Kläger von EU-freundlichen oder -hörigen Richtern vorgeführt

Auch die Europäische Volkspartei (EVP), welche die Europawahlen gewann, sollte vor dem französischsprachigen Brüsseler Gericht (erste Instanz, Eilverfahren) erscheinen. Die Arroganz der Macht: Keiner kam zum Termin, vermutlich war alles vorher schon im Hinterzimmer geregelt. Der Kläger wurde vorgeführt. Der Versuch, die Spitzenkandidatin für die Kommissionspräsidentschaft abzusetzen, wurde von der pseudojuristischen Eliten-Security weggeschossen. Das Gericht hörte sich – als reine Show – immerhin pro forma die Argumente des Klägers an. Der Belgier Frédéric Baldan, spezialisiert auf die Beziehungen zwischen der EU und China, hatte Strafanzeige gegen von der Leyen bei einem Untersuchungsrichter in Lüttich eingereicht. “Er beschuldigte sie des Amtsmissbrauchs, der Vernichtung öffentlicher Dokumente und der Korruption im Zusammenhang mit den Verhandlungen über einen Impfstoffvertrag, die sie per Textnachricht mit dem CEO von Pfizer geführt hatte”, fasst “Euractiv“ den Sachverhalt kurz und bündig zusammen.

500 Personen, politische Parteien und die EU-Mitgliedstaaten, Ungarn und Polen schlossen sich der Klage an. Die Staats- und Regierungschefs der EU wurden aufgefordert, von der Leyen (!) und ihre Kommissare (!!) zum Rücktritt (!!!) zu zwingen. Doch vor dem per Eilantrag vorgezogenen Brüsseler Gericht scheiterte das ambitionierte Eilverfahren. Der tiefe Brüsseler Sumpf organisierte “helfende Hände”, und danach bestätigte das Europäische Parlament bekanntlich mit absoluter Mehrheit die zweite Amtszeit. Baldan sprach vorher offen aus, dass ihm und den anderen Klägern in der Strafsache Vergeltungsmaßnahmen drohten, sollte von der Leyen wiedergewählt werden. Das kam nicht von ungefähr: Wiederholt gab Baldan gegenüber der internationalen Presse zu Protokoll, dass seine EU-Akkreditierung als Lobbyist wenige Stunden nach einer Pressekonferenz zu Pfizer-Gate”, die er zusammen mit der inzwischen verstorbenen Europaabgeordneten Michèle Rivasi gegeben hatte, entzogen worden war. Der belgische Richter lehnte Baldans Antrag jedoch skrupellos ab – weil dieser nicht nachgewiesen habe, dass “die Gefahr eines ernsthaften Schadens oder schwerwiegender Unannehmlichkeiten besteht, die eine sofortige Entscheidung rechtfertigen“, so “Euractiv” unter Berufung auf die französische Nachrichtenagentur AFP. Also: Eiskaltes Unrecht!

Unglaubliche Dummdreistigkeit

Nun folgte der zweite Versuch, diesmal mit einer inhaltlichen Klage vor einer Lütticher Anklagekammer. Die Feudalherren der EU jedoch senkten erneut den Daumen, respektive ließen ihr Personal erneut zuschlagen: Die Klage eines belgischen Lobbyisten gegen die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, (wurde) für unzulässig erklärt, wie die Nachrichtenagentur “Belga” unter Berufung auf das Nachrichtenportal “L-Post.” meldete. Der von den Medien stets auch als Lobbyist gekennzeichnete Frédéric Baldan hatte eine umfassende und fundierte Strafanzeige gegen von der Leyen wegen Machtmissbrauchs, Vernichtung öffentlicher Dokumente, Interessenkonflikts und Korruption erstattet. Er beschuldigte von der Leyen darin, unter anderem, sich geweigert zu haben, den SMS-Verkehr zwischen ihr und Pfizer-Chef Bourla während der Verhandlungen über den Corona-Impfstoff-Megavertrag freizugeben. Bei diesem Vertrag, so berichteten alternative Medien unter anderem aus Österreich, ging es um den Kauf von 1,8 Milliarden Impfdosen gegen Covid-19 im Wert von über 35 Milliarden Euro.

Die Anklagekammer in Lüttich entschied daraufhin nun in unglaublicher Dummdreistigkeit, dass die Klage von Baldan unzulässig sei, weil dieser “kein persönliches Interesse an der Erhebung der Klage” gehabt habe. Welche ein Vorwand! Das Arschgesicht der Macht. Nix Rechtsstaat, null unabhängige Justiz – dafür aber hoheitliche Bonzokratie und korrupte Elitenwillkür. Das Brüsseler Monstrum zeigt uns überdeutlich, was diese Figuren am Ende mit uns allen vorhaben: Die totale Entmündigung aller europäischen Bürger die Errichtung einer “Demokratur”.

Frédéric Baldan, eifriger und fleißiger Aktivist für Grundrechte

Und wer ist Frédéric Baldan nun eigentlich? Der ehemalige europäische Wirtschaftsberater, der China-EU-Geschäfte beriet und betreute, ist der Erstkläger im Strafverfahren gegen Ursula von der Leyen und gilt als fleißiger Aktivist für Grundrechte. Als Autor schrieb er das Enthüllungsbuch “Ursula Gates” über von der Leyen. Der von ihm initiierte Rechtsstreit wurde von über 150 Medien in mehr als 30 Ländern aufgegriffen und das zog fast 3.000 andere Opfer aus ganz Europa an – sowohl Kläger als auch Angeklagte einschließlich der genannten EU-Mitgliedsstaaten, politischer Parteien, darunter auch Seeleute und Eltern, die ihre Kinder durch schwerwiegende Nebenwirkungen verloren hatten. Sie alle sind Teil seines Netzwerks. In einem Hintergrundgespräch habe Baldan seinen “langen Kampf und seine Recherchen im Lobby-Netzwerk Brüssels. Als er Von der Leyen in einem der Korridore des Gebäudes getroffen hat, sah er nur in ‚leere Augen‘. Persönlich hält er sie für eine Marionette, die Anordnungen ausführt”, berichtet diese Netzquelle.

Leere Augen – das trifft es gut. “A puppet on a string”, schon von Haus aus – und weit entfernt vom einfachen Volk. Aus der Albrecht-Dynastie und in den alten mächtigen Adel der von der Leyens eingeheiratet, steht Ursula, geborene Albrecht, als Kommissionspräsidentin für jene Kreise, die einfach sind und nie gewählt wurden. Für die keine Gesetze gelten und immer auch Menschenfeinde sind. Sie haben viel zu viel Macht. Die EU ist nur noch ein totalitäres Fossil. Wird Trump womöglich auch diesen Haufen schreddern? Man wird ja noch träumen dürfen.