Das BSW am Ende: Ist Wagenknecht noch zu retten?

Gert Ewen Ungar kam am 17. Januar 2025 hier, Rainer Rupp am 14. Januar 2025 hier zu dem Ergebnis, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht im Niedergang begriffen sei. im vorliegenden Beitrag sollen die dort vorgetragenen Argumente kurz analysiert werden, dies insbesondere vor dem Hintergrund neuer mehrerer Parteigründungen ab 1990 und eigener Beobachtungen.

Für Promis, die ein gewisses Alter überschritten haben, liegt in den Schubladen der Redaktionen vieler Zeitungen bereits ein Nachruf bereit. Dort wird auf wichtige Stationen im Leben der Verblichenen eingegangen. Die 1946 als SED gegründete Partei Die Linke und die 1948 gegründete FDP haben bereits ein stolzes Alter erreicht. Die Partei BSW ist eigentlich zu jung für das Ende – aber ihr Ableben erscheint durchaus möglich; die Kindersterblichkeit bei deutschen Parteigründungen ist hoch. Wie könnte der Nachruf aussehen auf ein kurzes Leben aussehen?

Mehr als neun Monate zwischen Zeugung und Geburt des BSW

Zwischen Zeugung und Geburt lagen beim BSW mehr als neun Monate. 15 Monate nach dem Beginn der Corona-Proteste stellte Oskar Lafontaine, damals noch Abgeordneter der Linken, fest, dass die “…sogenannten Experten Arm in Arm mit der Pharmaindustrie den Teufel an die Wand malen, um möglichst viele Leute mit den Impfstoffen mit ‚bedingter Marktzulassung‘ zu impfen und den nächsten Lockdown vorzubereiten.“ (zitiert hier aus einem Facebook-Post Oskar Lafontaine vom 8. Juli 2021). Zu dieser urlinken Erkenntnis waren die als “Verschwörungstheoretiker” diffamierten Maßnahmenkritiker gleichwohl bereits im Mai 2020 gelangt, als die Gentechnik-Impfstoffe zwar von Pfizer und Biontech noch entwickelt, von Bill Gates jedoch schon massiv beworben wurden.

Lafontaines Frau Sahra Wagenknecht hat die Lifestyle-Linken, die Linkssein auch als sexuelle Orientierung ansehen und längst nicht mehr nach den Interessen der Werktätigen fragten, ebenfalls erst im gleichen Jahr durchschaut. Beide waren immer Politiker gewesen, die in alle Richtungen, also kreuz und quer denken konnten; die Zeitverzögerung war dann wohl Taktik. Sie warteten ab und fühlten zunächst vor, sie sich mit ihrem Corona-Protest nicht vielleicht ins Abseits begeben könnten. Anschließend traten sie dann aber nur als Einzelkämpfer auf und schlossen sich nicht der bereits gut organisierten Protestbewegung an (die beide gerne mit offenen Armen aufgenommen hätte). Ein solches Verhalten hätten Linke vor 50 Jahren noch als unsolidarisch bezeichnet.

Frühere missglückte Parteigründungen

Nach der Wahlniederlage der Linken von 2021 arbeite Sahra Wagenknecht dann an einer Abspaltung, was unweigerlich zum Niedergang der Rest-Linken und zu einer Weiterentwicklung als Polit-Sekte führen musste. Ihr Mann war schon vor der Wahl aus der Partei ausgetreten. Alternativ hätte die Partei aus ihrer Wahlniederlage Lehren ziehen, sich wieder auf ihre Kern-Anhängerschaft besinnen und die Wagenknecht-Positionen übernehmen können. Dann wäre viele Lifestyle-Linke aus der Partei ausgetreten, und diese Richtung hatte längst eine Mehrheit innerhalb der Mitgliederschaft.

Es gab nach 1990 einige Versuche zur Neugründung von Parteien. NPD, DVU und Republikaner (keine wirklichen Neugründungen) hatten bei Landtagswahlen Erfolge, wurden aber als Rechts-Parteien vom Establishment ausgegrenzt. In Hamburg zog 1993 die STATT-Partei mit 5,6 Prozent ins Landesparlament ein. 2001 erhielt die Partei Rechtsstaatlicher Offensive (PRO), besser bekannt als “Schill-Partei” (nach dem von “Bild”medial aufgebauten „Richter Gnadenlos“ Ronald Schill) aus dem Stand 19,4 Prozent. Beide Parteien beteiligten sich nach der Wahl an Landesregierungen – und scheiterten bereits bei der nächsten Wahl wieder an der 5-Prozent-Hürde. 2011 erreichte die Piratenpartei bei Landtagswahlen in Berlin 8,9 Prozent, 2012 im Saarland 7,4 Prozent, in Schleswig-Holstein 8,2 Prozent und in Nordrhein-Westfalen 7,8 Prozent.

Lehrreiche und warnende Beispiele gab es zuhauf

Diese Wahlerfolge von weitgehenden Mitte-Parteien war Ausdruck eines Wunsches der Wähler nach einer Erneuerung des verkrusteten Parteiensystems. Indem sich STATT und PRO aber sofort für Regierungsbeteiligungen hergaben, ließen sie sich in der Wahrnehmung ihrer Wähler korrumpieren. Die Piratenpartei zog mit ihren Erfolgen viele skurrile Personen an, die dann auch in die Vorstände gewählt wurden. Ihren Computer- und Internet-Themen wurden dann von den Normalbürgern auch nicht als die zentralen Fragen der Gesellschaft wahrgenommen, weshalb die Partei ihren Vertrauensvorschuss wieder verspielte. 2013 wurde die AfD – zunächst als “Professoren-Projekt” – gegründet. Wie bei der Piratenpartei sorgten Massen neuer Mitglieder für eine Verschiebung der Inhalte. Nacheinander traten später drei Parteivorsitzende aus der Partei aus.

Es gab also durchaus Erfahrungen, die Sahra Wagenknecht nicht wiederholen wollte. Sie plante wie Ronald Schill mit der Schill-Partei eine One-Man-Show (generisches Maskulinum: “Man” in der Bedeutung von Mensch, nicht Mann!). Die Erfahrungen der Piratenpartei lehrten sie, dass ein schnelles Wachstum der Mitgliederschaft ohne mitwachsende Strukturen zum Zusammenbruch führen kann. Also wurde die neue Partei nach dem Muster stattdessen einer leninistischen Kader-Partei aufgebaut, und es wurden nur handverlesene und politisch zuverlässige Mitglieder aufgenommen.

Wer besoffen ist, sollte keine Partei lenken

Sahra Wagenknecht hat aber nicht berücksichtigt, dass mit der sofortigen Regierungsbeteiligung bei der STATT- und Schill-Partei in Hamburg auch das Vertrauen der Wähler verloren ging. An ihren prompten starken Ergebnisse bei der EU-Wahl und drei Landtagswahlen 2024 hat sich die Partei berauscht. Wer besoffen ist, sollte aber weder mit dem Auto fahren noch eine Partei lenken; man könnte sonst die Karre an die Wand fahren. Und so geschah es auch: Die Hamburger Erfahrungen ignorierend nahmen die Landespolitiker insbesondere in Thüringen die Ministersessel ins Visier und missachteten damit den mit dem Wahlergebnis ausgedrückten Wählerwillen. Man muss Frau Wagenknecht zugute halten, dass dabei nicht sie, sondern die thüringischen BSW-Abgeordneten besoffen waren. Den Wählern ist das aber egal.

Die Wähler insgesamt wollten die etablierten Parteien abwählen, was durch die starken Ergebnisse der AfD zum Ausdruck kam. Die BSW-Wähler im Besonderen wollten diesen Willen zum Wechsel ausdrücken, ohne die AfD wählen zu müssen. Aber auch sie erwarteten, dass die Ergebnisse einer demokratischen Wahl respektiert werden und dass man mit der AfD fair umgeht. Dieses Wahlversprechen des BSW wurde gebrochen. Vor diesem Hintergrund war es ein Sündenfall, dass das BSW in Thüringen und Sachsen CDU-Ministerpräsidenten ins Amt brachte und in Thüringen im Schulterschluss mit den gerade abgewählten etablierten Parteien der AfD den ihr zustehenden Posten des Landtagspräsidenten verweigerte. Damit begann der Niedergang des BSW. Es stirbt also nicht wie FDP und Linke an der Schwindsucht, sondern an den üblichen Kinderkrankheiten.

Kritik am Aufbau des BSW

Rainer Rupp nennt in seinem Artikel, der unter der Überschrift “Chancen des BSW auf Einzug in den Bundestag schmelzen dahin” steht und dessen Quelle in Österreich nicht genannt werden darf, mehrere Ursachen für den Niedergang. Er schreibt, Zitat:

Verzicht auf Mitgliederpartei: Das BSW verfolgt das Modell einer Partei ohne nennenswerte Mitgliederbasis. Dies wird als bewusste Entscheidung dargestellt, um interne Konflikte zu vermeiden und Macht in den Händen weniger zu konzentrieren. (…) Zentrale Machtkonzentration: Die Regelungen zur Aufnahme neuer Mitglieder sind extrem zentralisiert und erlauben kaum Einfluss von der Basis. (…) Einschränkung demokratischer Mitwirkung: Das BSW wird als elitär und distanziert von seiner Basis kritisiert, was die Legitimation der Partei infrage stellt. (…) Fehlender Einbezug enttäuschter Bürger: Trotz des Potenzials, Wähler aus anderen Parteien zu gewinnen, schließt das BSW durch restriktive Aufnahmepolitik viele interessierte Aktivisten und Unterstützer aus.

Fatales Geltungsbedürfnis

Rupp kommt zu der Einschätzung, diese Maßnahmen des BSW würden “als Ausdruck eines autoritären und antidemokratischen Stils interpretiert, der die Legitimität der Partei und ihre Attraktivität für potenzielle Unterstützer” mindere.

In Gert Ewen Ungarn eingangs zitiertem Beitrag unter dem Titel „Wählergunst schwindet: Die Selbstentleibung des BSW“, erschienen auf der gleichen (in Österreich verbotenen) Website heißt es „All das zeigt eins. Nein, das BSW ist keine Alternative. Es biedert sich dem Mainstream an, akzeptiert brav und konform die aufgezeigten roten Linien. Zudem spielt es genau die gleichen parteipolitischen Spielchen, die die Politik in Deutschland so überaus trostlos machen. Es geht nicht um Inhalte. Es geht um Parteitaktik und um Posten.“ Diesen Analysen decken sich mit meinen obigen Gedanken eines “Nachrufs”: Die Konstruktion der Kader-Partei hätte allenfalls und nur für eine kurze Zeit nach der Gründung beibehalten werden dürfen. Innerhalb von etwa drei Monaten hätte die Gründung der Landesverbände zügig erfolgen müssen. Dann hätte man die Bundes- und Landesvorstände ebenso zügig mit seriösen Kandidaten besetzen können. Der Versuch, das Entstehen neuer Mehrheiten dauerhaft auszuschließen, war aber fatal. Das persönliche Geltungsbedürfnis von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine taten ihr Übriges.

Spanische “Nachdenkseiten”-Gesprächskreise

Die Albrecht Müller, einstiger Redenschreiber Willy Brands und Freund von Oskar Lafontaine, herausgegebene Website „Nachdenkseiten” hat inzwischen die Rolle einer BSW-Parteizeitung übergenommen. Auf dieser Seite werden auch Kontaktadressen genannt, die lokale Gesprächskreise der Leser organisieren können. Dort finden sich viele potentielle Wähler des BSW. Eine Partei, die ihre schlechten Umfragewerte verbessern will, sollte eigentlich in diesen Gesprächskreisen ihr Erscheinungsbild in der Anhängerschaft erforschen. Das Gegenteil scheint jedoch der Fall zu sein; Initiativen werden abgeblockt. Anfang 2024 haben Auslandsdeutsche aus Festland-Spanien (Baskenland, Costa Brava, Costa Blanca, Golf von Almeria, Costga del Sol) innerhalb dieser Struktur miteinander kommuniziert und wirklich “nachgedacht” statt nachgeplappert (siehe hier).

Ein Teil der Baby-Boom-Generation der Geburtsjahrgänge 1955 bis 1970 ist bereits im Ruhestand. In der Friedensbewegung der frühen 1980er Jahre waren viele von ihnen politisch aktiv. Die Auslandsdeutschen in Spanien sind im Regelfall Rentner, die in ihrem Leben dank einer guten Ausbildung gut verdient haben und nicht auf die Grundsicherung oder andere Sozialleistungen angewiesen sind. Sie gehören aber nicht zu den Millionären aus Marbella. Auf den Inseln – Balearen und Kanaren – betragen die Immobilienpreise teilweise das Dreifache wie in Touristenorten auf dem Festland; hier versammelt sich ebenfalls der wohlhabendere Teil der Auslandsdeutschen. Die Rentner auf dem Festland wollten oftmals ihr zu groß gewordenes Haus den Kindern überlassen und einfach nur zu günstigen Preisen dort leben, wo andere Urlaub machen.

Enttäuschte Links-Veteranen

Diese Gruppe der Nicht-Millionäre war in den frühen 1980er Jahren hauptsächlich noch Studenten, und die Hochschulen waren damals überwiegend links. Sie kamen, anders als die 68er, auch nicht aus gutem Hause, sondern sie profitierten von der Öffnung der Hochschulen für die geburtenstarken Jahrgänge, für die es nicht genug Lehrstellen gab. Sie waren keine Arbeiter, blieben aber bodenständig und fühlten sich von einer eher nostalgischen Arbeiterbewegung angezogen. Mit der heutigen Orientierung der Lifestyle-Linken an Randgruppen können diese Alt-Linken wenig anfangen. Aus dieser Teilgruppe kann der Verfasser über die Stimmung aus einer potentiellen BSW-Anhängerschaft berichten.

Diese Teil-Zielgruppe des BSW fand sich in konzentrierter Form in den spanischen Gruppen. Sie verband vor der EU-Wahl große Hoffnungen mit dem BSW, wollte aber dessen Reaktion auf den absehbaren Wahlerfolg abwarten. Viele hielten die Idee, das BSW könnte sich nach den Landtagswahlen im September der CDU als Mehrheitsbeschaffer andienen, für unvorstellbar. Mit dem Erfolg der AfD wurde zwar gerechnet, doch dieser wurde nicht als demokratische Katastrophe angesehen. Eine Koalition zwischen AfD und BSW hielt man für unvorstellbar, aber die Gesprächspartner erwarteten einen normalen Umgang des BSW mit der AfD. Zu den Möglichkeiten einer Regierungsbildung gab es unterschiedliche Ideen. Nur eine Koalition mit der Ampel-Union hielt man für ausgeschlossen.

Weitere BSW-Zielgruppen

Dieser Diskussionsstand veranlasste den Verfasser damals auch, die Idee einer von AfD und BSW gestützten Expertenregierung vorzuschlagen (dieser Vorschlag wurde auch an das BSW weitergeleitet, blieb aber ohne jede Reaktion). Nach den Wahlen in Thüringen und Sachsen sahen diese “Links-Veteranen” ihre Hoffnungen bitter enttäuscht – mit dem Resultat, dass die Mehrheit von ihnen an der Bundestagswahl im Februar 2025 nicht teilnehmen wird. Wegen der verkürzten Fristen und der langen Postlaufzeiten in Spanien wäre die Stimmabgabe per Briefwahl ohnehin schwer durchführbar. Der Verfasser glaubt jedoch, dass dieses Stimmungsbild auch auf zahlreiche dieser Veteranen in Deutschland übertragbar ist: Sie wählen gar nicht mehr oder jedenfalls nicht das BSW.

Die wichtigste Zielgruppe des BSW im Osten ist das Wählerpotential der Linken, soweit sich dieses von den weltfremden Vorstellungen der Parteiführung abgestoßen fühlt. Nach 1990 hatte sich die PDS mit ihren vielen aus der SED übernommenen Mitgliedern das Image der “Kümmerer”-Partei aufgebaut, die in der Gesellschaft fest verankert war und sich der Alltagsprobleme der Bürger annahm. Diese Rolle hat inzwischen die AfD übernommen. Trotzdem reichte das Potential vor den September-Wahlen 2024 für das BSW noch aus. Doch auch diese Zielgruppe wünschte sich einen normalen Umgang mit der AfD – und nicht, dass das BSW den CDU-Ministerpräsidenten wieder auf den Chefsessel verhilft. Ein großer Teil dieser bisherigen BSW-Wähler könnte im Februar 2025 nun zähneknirschend AfD wählen.

Ist der Tod des BSW unausweichlich?

Die dritte Zielgruppe sind solche Wechselwähler, die sich 2011 und 2012 für die Piratenpartei entschieden haben. Ein großer Teil von ihnen dürfte nach 2013 die AfD gewählt haben. Es ist aber mit Sicherheit ein Rest bei den Parteien der Ampel-Union geblieben oder zu den Nichtwählern gegangen. Auch diese Gruppe dürfte von der BSW-Fixierung auf die Ministersessel abgestoßen worden sein. Es war das erklärte Ziel des BSW, in der Wählerschaft der AfD zu wildern und neben den Ost-Linken diese Gruppe für sich zu gewinnen. Die Umfragewerte zeigen, dass dieser Plan misslungen ist.

Dem BSW fehlen die Inhalte, in denen es sich von den Parteien der Ampel-Union unterscheidet. Dass es das Gesundheitsministerium in Thüringen der SPD (!) überlassen hat zeigt, dass die Partei keine Corona-Aufarbeitung wollte. Spektakuläre Enthüllungen, die eine Regierungskrise auslösen würden, sind nicht möglich. Auch dass die parteilose Britta Müller aus Brandenburg, die vom BSW dort als Gesundheitsministerin nominiert wurde, die echten Corona-„Leichen aus dem Keller“ holt, ist nicht zu erwarten. Mit diesem Totalversagen hat das BSW alle Corona-Maßnahmen-Gegner vergrault.

Völlig unglaubwürdig geworden

Am 20. Dezember 2024 meldeten die deutschen Medien, Sahra Wagenknecht habe sich von Wladimir Putin distanziert und ihn einen Verbrecher genannt. Wie will das BSW aber einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine erreichen, wenn man den Verhandlungspartner vorher beleidigt? Auch beim Thema Frieden – eigentlich ein BSW-Kernthema mit relativem Alleinstellungswert – ist die Partei damit unglaubwürdig geworden. Mit dieser faktischen Aufgabe des Kernthemas reiht sich das BSW nahtlos in all die gescheiterten Projekte von einst ein.

Man soll niemals nie sagen – aber es bedarf schon eines großen Knalls, um wieder auf das BSW aufmerksam zu machen. Sollte Donald Trump in der Zeit zwischen bis zum 23. Februar den Austritt der USA aus der NATO erklären und es daraufhin die bisherigen Anhänger der politischen Kräfte, die Russland forsch mit einem Ultimatum oder Bodentruppen drohen, mit der Angst zu tun bekommen, könnten die Karten noch einmal neu gemischt werden; davon würde aber ebenfalls eher die AfD profitieren, die nach Washington und nach Moskau intakte, funktionierende Gesprächskanäle hat. Elon Musks Aussage, nur die AfD könne Deutschland retten, bekäme damit eine völlig neue Bedeutung. Aber vielleicht könnten von ehemaligen Linken und SPD-Anhängern ja noch ein paar Krümel abfallen, die dem BSW gerade so reichen könnten.

Unwahrscheinlicher Kurswechsel

Eine weitere Möglichkeit eines großen Knalls wäre, wenn das BSW meine Initiative aufgreifen würde; zum Hintergrund: Die Parteien der Ampelunion hatten am 19. Dezember 2024 die Verfassung geändert und dabei zwei nach Artikel 79, Absatz 3 Grundgesetz eigentlich unantastbare Verfassungsgrundsätze berührt. In meinem Beitrag hatte ich aufgezeigt, dass die Gewaltenteilung bereits vorher ausgehöhlt war. Würden sich die BSW-Vorsitzenden mit den AfD-Vorsitzenden und ein paar Promis aus dem Corona-Maßnahmen-Widerstand als Erstunterzeichner auf einen gemeinsamen Aufruf zur (Wieder-)Herstellung der Gewaltenteilung verständigen, könnte das dadurch erzeugte Aufsehen dem BSW doch noch die nötigen Wählerstimmen verschaffen. Damit würde gegenüber der Ampelunion von Anbiederung auf Angriff umgeschaltet, gegenüber der AfD würde endlich ein unter zivilisierten Menschen üblicher Umgangston angeschlagen und die Corona-Opposition würde anerkannt. Diese Tabubrüche hätten das Potential, die abgewanderten BSW-Wähler mit der Partei wieder zu versöhnen.

Doch auch dieser Kurswechsel ist unwahrscheinlich: Sahra Wagenknecht ist wie ihr Ehemann eine Egozentrikerin, die eine Bewegung anführen will, statt sich in eine einzureihen. Sie müsste zudem ihr spalterisches Verhalten während der Corona-Hysterie und das Verhalten ihrer Partei nach der Thüringen-Wahl selbstkritisch reflektieren und über ihren eigenen Schatten springen – und dazu ist sie charakterlich schlichtweg nicht in der Lage. Eine andere Entwicklung, die das BSW noch zur eigenen Rettung für sich nutzen könnte, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Man soll aber niemals nie sagen.