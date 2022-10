Buchmesse 2022: Die linke Gleichschaltung erreicht den Literaturbetrieb

Die gestern zu Ende gegangene Frankfurter Buchmesse galt einst weltweit als ein Ort, an dem intellektuelle Vielfalt willkommen war, wo sich ein breites Spektrum an Verlagen und Autoren ungehindert präsentieren konnte. Seit jedoch auch diese deutsche deutsche Kulturinstitution dem Säurebad des kulturbolschewistischen und woke-queeren Zeitgeistes geraten ist, gerät sie von Jahr zu Jahr mehr zu einer Farce geworden. Das von Politik, Feuilleton und medialer Wächterszene eingeforderte und von den Organisatoren zunehmend praktizierte Verständnis von Vielfalt entspricht dem Nordkoreas. Die Buchmesse 2022 markiert dabei den Höhepunkt eines Dauer-Kotaus des Kulturbetriebs vor doktrinären, rein gesinnungsethischen Wahngebäuden, die der geistigen Freiheit den Garaus machen. Zuerst die Verleihung des Deutschen Buchpreises an einen bizarren Paradiesvogel der Queerszene, dessen künstlerischer Wert mit seiner „Sperma aus dem Arsch”-Literatur unterhalb von Schund rangiert und der den altehrwürdigen Rahmen der Verleihung für eine peinliche politische Selbstinszenierung mit hohem Fremdschäm-Faktor nutzte, womit er sogar „Welt”-Kolumnistinnen verzückte; dann die ebenfalls so durchschaubare Verleihung des Friedenspreises an einen ukrainischen Autor als Anti-Kriegs-Statement beweisen: Hier geht es nur noch um Virtue Signalling, kein Deut mehr um Kunst und literarische Qualität.

Am übelsten jedoch war auch dieses Jahr wieder der Umgang mit Abweichlern vom politisch akzeptierten Systemrahmen. Nachdem in den Jahren vor Corona bereits von gedungenen linksextremen „Aktivisten“ die Präsenz „rechter“ und „identitärer“ Verlage angefeindet und teilweise gewaltsam gestört wurde (respektive solcher Verlage, in denen lediglich politisch unliebsame wertkonservative Autoren publizieren), hatten nach der Corona-Zwangspause 2020 und der anschließenden Wiederaufnahme des Messebetriebs in Teilpräsenz letztes Jahr etliche dieser Verlage aus Sicherheitsgründen ihre Zelte abgebrochen, oder die Messe boykottiert – so etwa auch Antaios unter Leitung von Götz Kubitschek. Viele wollten sich auch nicht der demütigenden Entscheidung der Messeleitung fügen, sie in einen quasi separierten Hallenabschnitt mit Sackgassencharakter zu marginalisieren.

Kalte Säuberungen

Als Folge dieses Ostrazismus, dieser kalten Säuberung war die Zahl der „toxischen“, vulgo: unerwünschten Verlagsaussteller ohnehin schon weitgehend ausgedünnt. Nur noch zwei der als „rechts“ gebrandmarkten Verlage wagten sich dieses Jahr doch noch auf die Messe: Jener der „Jungen Freiheit” und der österreichische Karolinger-Verlag. Zur Einordnung: Zwei von 4.000 Ausstellern – die ansonsten deutlich höhere Zahl war „pandemiebedingt” reduziert worden; also ein halbes Promille. (Puristen zählten auch noch den Gerhard Hess Verlag aus dem baden-württembergischen Bad Schussenried mit, weil ihn ein früherer AfD-Bundestagsabgeordneter übernommen hat.)

Doch auch wegen dieser beiden letzten verbliebenen Vertreter einer dem linksideologischen Meinungsterror widerstehenden Geisteshaltung gab es erneut massiven „Widerstand“ und schrillsten Protest – in Übereinstimmung mit dem deutschen Phänomen, dass umso fanatischer und besessener über einen angeblichen Misstand gebrüllt wird, je seltener dieser in realiter anzutreffen ist – selbst wenn es sich dabei um reine Geistererscheinungen handelt. Zu diesem Klima der Hysterie trug dieses Jahr einmal mehr die linksradikale schwarze „Aktivistin“ Jasmina Kuhnke (Ex-„Quattromilf”) bei, die die Buchmesse bereits im Vorjahr lautstark boykottiert hatte und auch diesmal wieder verlauten ließ: „Liebe Buchmesse, solange Nazis mit euch, bei euch, für euch ausstellen dürfen – solange werde ich euch boykottieren!“ In die gleiche Kerbe schlug Eleonore Wiedenroth-Coulibaly, ihres Zeichens ebenfalls „Aktivistin“ und Mitbegründerin der „Initiative Schwarze Menschen in Deutschland” (ISD), die der Messe ebenfalls fernblieb, um gegen die Anwesenheit der beiden „rechten“ Verlagen zu protestieren.

Wenn sich Linksradikale „nicht sicher“ fühlen

Wie Kuhnke offenbarte auch Wiedenroth-Coulibaly ihre freiheitsfeindliche, intolerante und dem Wesen nach faschistoide Gesinnung: Sie hält es für „falsch”, dass die Buchmesse immer wieder auf die Meinungs- und Publikationsfreiheit verweist – weil letztere, wie in jeder Gesinnungsdiktatur, nur für die Meinungen gelten, die sich innerhalb des sich stetig verengenden Overton-Fenster des staatlich geduldeten Denk- und Sagbaren bewegen. „Die Buchmesse hat keine Statements direkt zum Boykott herausgegeben und nicht einmal versucht, vorab gegen rechte Aussteller zu klagen. Wahrscheinlich wäre das dann auch vor Gericht abgeschmettert worden, aber dann würden sie in der Öffentlichkeit zumindest zeigen, wo sie sich positionieren“, so Wiedenroth-Coulibaly.

Auch die deutsche „Fridays-for-Future”-Labertasche Luisa Neubauer stimmte in den Chor der konzertierten Entrüstung ein und behauptete: „Ich bin auf dieser Buchmesse auch nicht sicher.“ Der Grund dafür: Natürlich ebenfalls die Präsenz der beiden „rechten“ Verlage. Todesmutig erschien Neubauer gleichwohl trotzdem, um ihr neues Buch zu bewerben,

das sie gemeinsam mit ihrer Großmutter verfasste und indem frech der Eindruck erweckt wird, die Familie Reemtsma habe sich in einer Art inneren Widerstand zum NS-Regime befunden. Trotz solcher haarsträubender Verirrungen konnte Neubauer die Messe anscheinend lebend und unbeschadet verlassen. Vielleicht waren Dieter Stein und sein JF-Team grade anderweitig beschäftigt…?

Weit gediehene Projektion

Auch in den „seriösen“ und „Leitmedien” wurde aufgrund der Anwesenheit zweier Verlage eifrig das Zerrbild gezeichnet, die Buchmesse sei quasi ein Aufmarschgebiet für Neonazis, wo man seines Lebens nicht mehr sicher sei. Nur zum besseren Verständnis: Nicht die beiden Verlage jammern hier über angeblich mangelnde Sicherheit (obwohl jene einem echten linken Scherbengericht und ständigem Pro-Antifa-Targeting der Medien ausgesetzt sind und ihre Mitarbeiter im Lichte der Ereignisse 2017 und 2018 als einzige Anlass zur Angst vor Übergriffen haben müssten!)… sondern verlogene Wohlstandsgören und Popstars der Klima- und Rassismuspsychose. Man kann es sich nicht ausdenken.

Wie weit diese Projektion inzwischen gediehen ist, zeigt das Verhalten der Buchmesse. Diese hatte – in mittlerweile permanenter Angst vor Shitstorms, Boykottaufrufen oder linkspublizistischen „Besagungen“ und Bezichtigungen der Untätigkeit gegen den „rechten” Dauerdämon – dieses Jahr sogar eigene Maßnahmen ergriffen, damit die Besucher der rechten Hölle nicht völlig hilflos ausgeliefert waren: Allen Ernstes wurde ein eigenes „Awareness-Team” eingerichtet und ein „Code of Conduct“ eingeführt, der die Regeln für ein „respektvolles Miteinander“ bestimmt. Kathrin Grün, die Sprecherin der Buchmesse, erklärte dazu: „Wir stellen einfach fest, dass der Ton, in dem diskutiert und debattiert wird, zunehmend rauer wird“. Wenn sich jemand bei einer Begegnung auf der Messe diskriminiert, beleidigt oder gedemütigt fühle, sei das neue „Awareness-Team” aus Antidiskriminierungberatern und -beraterinnen erster Ansprechpartner. Dieses verfügte über einen eigenen Stand mit Telefon- und E-Mail-Bereitschaft und veranstaltete auch regelmäßige Rundgänge.

Prophylaktische Antidiskriminierung

Man wüsste zu gerne, ob auch die beiden „rechten“ Verlage – denen wohl als einzige auf der Messe beleidigende, wenn nicht gewalttätige Begegnungen drohten – beim „Awareness-Team” willkommen waren? Akinola Famson vom Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit aus Berlin (BDB e.V.). sagte dazu: „Unseren Erfahrungen nach stärkt allein unsere Sichtbarkeit und das Dasein das Sicherheitsgefühl der Menschen“. Die öffentlich-rechtliche „Hessenschau” veröffentlichte sicherheitshalber gleich die Telefonnummer des Teams – vermutlich für Besucher, die sich bereits vor dem Messebesuch durch die Anwesenheit von politisch unzuverlässigen Verlagen diskriminiert fühlten. Wiedenroth-Coulibaly waren übrigens selbst diese Präventivmaßnahmen der Messe noch lange nicht genug: Das „Awareness-Team” zeige zwar, dass die Buchmesse wohlwollend gegenüber „People of Color” und „schwarzen Autoren und Autorinnen” sei, dennoch „ducke“ man sich in der Öffentlichkeit weg. „Wenn der Raum schon so gestaltet ist, dass wieder alles möglich ist, dann ist das Awareness-Team wie eine Feigenblatt-Funktion“, moserte sie.

Also hätte man die Nestbeschmutzer des linksbunten Einheitsliteraturbetriebs am besten gleich ganz wegcanceln sollen? Genau darum geht es diesen Bedenkenträgern mit ihrer Unkultur der Intoleranz. Sie wissen sich dabei in bester politischer Gesellschaft. Seit Jahren erhebt sich Protest dagegen, dass auch nicht-linke Publikationen in Frankfurt dargestellt werden dürfen. Die grüne Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Nachname ist Programm) forderte bereits den Rücktritt von Buchmesse-Direktor Jürgen Boos, der seit langem versucht, sich dem linken Einheitsterror zu widersetzen. Die Grünen in Frankfurt lehnen dies zwar noch ab, der Druck auf Boos wird jedoch stetig größer. „Ich kann keine Veranstaltung als diskriminierungssensibel bezeichnen, die rechtsradikale Menschen duldet. Das kann ich einfach nicht nach Hanau, nicht nach Halle, nicht nach George Floyd“, schwadronierte Mahn weiter, die bereits 2021 die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an die Autorin Tsitsi Dangarembga unterbrochen hatte, weil es nicht genug sei, dass der Preis zwar an eine schwarze Frau verliehen werde, schwarze Autorinnen aber angeblich auf der Buchmesse nicht willkommen gewesen seien.

Mit rationalem Verstand nicht mehr zu bewältigen

Daran habe sich auch in diesem Jahr nichts geändert, behauptet Mahn. Es würden weiter hin „ganz klar“ die Rahmenbedingungen fehlen, „dass sich alle Menschen willkommen fühlen und dass alle Menschen auch mit einem guten Gefühl auf der Messe sein können.“ Also damit sich die, sich als „alle Menschen“ bezeichnen, willkommen fühlen, müssen alle anderen weichen. Oder sind sie womöglich schon gar keine Menschen mehr? Es hat den Anschein. Die Buchmesse müsse jedenfalls gegen die Aggressoren für Diskriminierung vorgehen und nicht nur mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und Unterstützung für Betroffene reagieren, forderte Mahn weiter.

Das so gemalte Zerrbild des Deutschlands von 2022 ist mit dem rationalen Verstand nicht mehr zu bewältigen. Es wird die Fiktion eines von Rechtsradikalen dominierten Landes kreiert, in dem man seines Lebens nicht mehr sicher sein könne. Das genaue Gegenteil ist wahr: In Wahrheit werden Medien und Kultur nahezu vollständig von Linken und Linksradikalen dominiert, die das Land in ein Irrenhaus verwandeln. Dabei behaupten sie auch noch, ihnen würden überall Gefahren drohen, obwohl nur sie es sind, die jeden bedrohen und einschüchtern, der auch nur ein Jota von ihrer irren Ideologie abweicht oder sich gar weigert, sich ihr klaglos zu unterwerfen. Die Täter gerieren sich als Opfer, die Unterdrücker als Unterdrückte. Man könne über diesen Irrsinn lachen, wenn er nicht so dramatische Folgen hätte. Denn dabei bleiben sämtliche Freiheiten in diesem Land auf der Strecke. Linke reklamieren sie allein für sich und sprechen sie ihren Gegnern rundweg ab. Deutschland ist in eine Schieflage geraten, die zunehmend an die letzten Jahre der Weimarer Republik erinnert.