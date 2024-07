Bündnis Sahra Wagenknecht: Die große (Ent-)Täuschung

Als am 27. Juni dieses Jahres Ortszeit im US-amerikanischen Fernsehen eine Aufklärungssendung zum Thema „Demenz in der Politik“ lief (offiziell als “Debatte der Präsidentschaftskandidaten” bezeichnet) , konnte sich die Welt gar nicht genug ausschütten vor Lachen. Ganz besonders laut schütteten die Deutschen. Wie kann man sich nur in diesem Geisteszustand nochmals zur Wahl stellen? Ist das alles, was Amerika zu bieten hat? Wer regiert eigentlich die USA seit vier Jahren? Und überhaupt: Was für ein Unterschied herrscht doch zwischen uns Deutschen und unseren amerikanischen Zeitgenossen?!

Also, was diesen Unterschied betrifft: Daran habe ich nicht den geringste Zweifel. Während beispielsweise die USA trotz der altersbedingten Spätdemenz ihres Präsidenten von den Männern und Frauen im Hintergrund immerhin ganz anständig regiert werden, die US-Wirtschaft floriert und die Führungsrolle der USA in der westlichen Welt angesichts der katzbuckelnden Europäer noch nie so augenfällig war, hat die postpubertäre Frühdemenz des deutschen politischen Personals inzwischen pandemische Ausmaße angenommen und auch die Männer und Frauen im Hintergrund voll erfaßt – mit der Folge, dass die sonst übliche zerebrale Notbremse der mittleren Führungsebene sowie in der Justiz ebenfalls ihren Geist aufgegeben hat. Damit scheinen für Deutschland jetzt Hopfen wie auch Malz verloren. Die Wirtschaft liegt in den letzten Zügen, und die Führungsrolle Deutschlands in der EU fühlt sich an, als wenn ein Lahmer den Blinden führt.

Deutsche Form der Frühdemenz

Diese Sonderform der Frühdemenz, in der Virologie als dementia germanica praecox bekannt, zeichnet sich im Gegensatz zu ihrer amerikanischen Variante durch ihre außerordentliche Ansteckungsfähigkeit aus und wie in der Infektionsmedizin nicht selten, haben wir es derzeit mit einem erstaunlichen Wirtswechsel zu tun: Denn während die ursprünglich infizierte politische Klasse gerade eben wieder ihren Selbstbehauptungswillen zurückgewinnt, schlägt der Erreger derzeit voll auf den Gegenspieler unserer Politiker, den deutschen Wähler, durch. Ursprünglich waren nur die westlichen Bundesländer betroffen. Doch nunmehr erliegen auch immer mehr Angehörige der östlich der Elbe wohnenden Volksstämme dieser deutschen Ausprägung besagter hochinfektiösen Frühdemenz. Umfragen zufolge sind in Brandenburg, Thüringen und Sachsen bereits bis zu 20 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung betroffen.

Verzeihung, ich hätte Ihnen längst etwas über die Krankheit selbst erzählen sollen. Also: Der Erreger wurde, nach den ersten unvermeidlichen Fehlversuchen wie etwa der Maaßen-Partei, in den Geheimlabors der deutschen Altparteien gezüchtet – unter der wissenschaftlichen Leitung von Funktionären, die bei einem Wahlsieg der Partei, deren Name nicht angesprochen werden darf, bestenfalls in der Arbeitslosigkeit, schlimmstenfalls im Knast geendet wären. Das Perfide an dem neugezüchteten Erreger ist nun, dass er – und das unterscheidet ihn ganz wesentlich vom Coronavirus – auch ohne Impfung tief in die Erbsubstanz des Infizierten eingreift. Wie macht sich das bemerkbar?

Resistenz im Osten anfangs ausgeprägter

Nehmen wir an, dass die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in einem Land von Stunde zu Stunde desolater werden, die eigene Bevölkerung entweder erstochen, durch Migration an den Rand gedrängt oder durch Steuern ausschließlich für Einheimische komplett demoralisiert wird. Dann kommen bei intaktem politischen Immunsystem normalerweise die eingeborenen – Verzeihung – angeborenen, wahlkörpereigenen Abwehrmechanismen zum Einsatz. Das bedeutet: Einige verbliebene, nicht infizierte Intelligenzträger schließen sich angesichts der heraufdämmernden Gefahr für Volk und Vaterland zu einer neuen Partei zusammen, entwerfen ein wirkungsvolles Abwehr-, sprich Wahlprogramm, und scharen immer weitere Nichtinfizierte gleichsam als Schutzwall um sich, um einer weiteren Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten.

Anfangs war diese Resistenzlage bei den ostdeutschen Volksstämmen, außer in den Sumpfgebieten Berlins, ziemlich ausgeprägt. Der dort ansässige Menschenschlag hatte schließlich 40 Jahre Kommunismus, Lug, Trug und Selbstschussanlagen überstanden. Doch das Virus der deutschen Frühdemenz schläft nicht. Seine Strategie zur Umgehung dieser Immunschranke ist ebenso raffiniert wie einfach. Und so geht das vor sich: Man stelle eine neue Partei aus dem Personal einer abgetakelten alten Partei zusammen. Die neue Partei der bekennenden Altkommunistin Sahra Wagenknecht rekrutiert sich ja tatsächlich aus frustrierten Mitgliedern der Linkspartei und der deutschen Antifa-Szene. Dieses neue alte Gebräu aus SED-Nostalgie und sozialistischer Gerechtigkeitshomöopathie würde aber vom körpereigenen Immunsystem der Infizierten allzuschnell schnell erkannt werden.

Immerwährende Sonnenschein

Deshalb – und dies ist nun der geniale Trick der Sahra Wagenknecht – umgibt man das Ganze mit einer Virushülle: Angetan mit feschem Kostüm, geschmackvollem Make-up und anheimelnder Stimme, also dem diametralen Gegenteil einer Saskia Esken, finden sich als Hauptbestandteile dieser Hülle nur attraktive und gänzlich unverdächtige Erregerbestandteile: Frieden und Gerechtigkeit, solange dieser Wunsch nicht von den Blauen kommt; Demokratie für alle, außer für die, die falsch gewählt haben; immerwährender Sonnenschein, aber ohne Sonnenbrand; ausreichend Niederschläge, aber ohne Starkregen; Reichtum für alle, solange sich noch jemand findet, der blöd genug ist, dafür zu arbeiten und auch noch die Steuern zu bezahlen. Dagegen kann man eigentlich nichts haben. Oder?

Löst sich diese Virushülle angesichts einer möglichen Regierungsbeteiligung allerdings auf, dann erscheint die ganze Erbsubstanz des Virus in ihrer vollen Pracht: Dann kommt plötzlich das eigentliche, das übliche, das eine und einzige Virus-Programm zum Vorschein: Nämlich die Selbstreplikation, die Vermehrung seiner selbst unter Inkaufnahme der Zerstörung der Wirtszelle. Tod des Patienten ist also eingeschlossen, aber dann ist es leider wieder mal zu spät.

Kein Kraut gewachsen

Und so erklärt sich auch die kürzlich in Magdeburg ans Licht gekommene Anbiederung der Sahra Wagenknecht an die Altparteien: Michael Kretschmer darf in Sachsen weiter Ministerpräsident spielen, wenn im Gegenzug die CDU in Thüringen die Ultralinke Katja Wolf zur Regierungschefin wählt. Ein Kuhhandel und Wählerbetrug, der selbst dem abgebrühtesten politischen Eunuchen die Schamesröte ins Gesicht treiben muss. Ruchloser als je zuvor – und das will in Deutschland schon was heißen – geht es wieder einmal nur um Teilhabe an der Macht, Versorgungsposten und Ministerämter.

Gegen dieses Virus ist leider kein Kraut gewachsen. Da kapituliert selbst das aufmerksamste wählereigene immunologische Abwehrsystem, wie ein kürzlich durchgeführtes aufschlußreiches Experiment zeigte: Da hat man doch einem wurmstichigen, antiken, randvoll mit mottenzerfressenen Klamotten aus dem letzten Jahrhundert gefüllten Kleiderschrank zur Aufhübschung das Portrait einer adretten Blondine sowie das Bild eines Playboys, komplett mit Ganzkörper-Tätowierung und Ferrari, aufgeklebt und in einen fingierten Wahlkampf geschickt. Und, was soll ich Ihnen sagen: Das baufällige Möbelstück erreichte auf Anhieb die absolute Mehrheit!