Bürger Abdul und sein Staat

So, wir gehen jetzt anhand der Causa Abdul Rahman Toufic Ballout nochmal kurz durch, was man als ausharrender Staatsbürger für 52 Prozent Staatsquote vom fettesten Behördenapparat aller Zeiten im Rechtsstaat Deutschland so alles geboten bekommt. Ballout, Sohn libanesischer Migranten, kriegt bei seiner Geburt 2005 die deutsche Staatsbürgerschaft geschenkt. Im Grunde hätte man sich das ganze Passgedöns auch sparen können, denn die Menschen sind ja ohnehin, nach Stand der Wissenschaft, „alle gleich“; aber okay. Der kleine Abdul wächst nun als Deutscher heran. Er sammelt – so sind die deutschen Männer eben – jede Menge Aktenzeichen bei der Polizei, prügelt sich, klaut und landet regelmäßig vor Gericht. Mit der Zeit bietet das im doch noch irgendwie arabisch geprägtem Zuhause allerdings kaum noch Reputation. Abdul lässt sich einen Fusselbart stehen und betreibt als geschäftsführende Fachkraft für Veranstaltungssicherheit eine Agentur, die allerdings keinerlei Referenzen auflistet. Vielleicht waren die vom Abdul betreuten Events zu unsicher? Man weiß es nicht. Wahrscheinlicher ist die Annahme eines ein Lebens vom Sozialstaat und ein paar Pulvertütchen gegen Bares als Zubrot.

Abdul besucht nun fünfmal in der Woche einen Imam der “Religion des Friedens”, um dort Nachhilfe in Sachen Salafismus zu nehmen. Der inzwischen bekennende Sunnit interessiert sich nach Studium der globalen Sachlage dann speziell für den islamischen Gottesstaat. Sowas wird in Deutschland nicht ungern gesehen, denn um das Bereicherungsprojekt auf zwei Beinen und einem Gebetsteppich können sich nun noch mehr Kümmerer kümmern als ohnehin schon. Neben den Medizinern, die seine Opfer zusammenflicken, den Beamten der Polizei, die ihn ab und zu festnehmen, den Staatsanwälten, die sich „die Sachen ansehen“ und den Richtern, die anschließend kurz nach der Festnahme routiniert die Haftbefehlsausstellung ablehnen, sind das jetzt einige Vertreter des BKA, diverse Lagezentren, Geheimdienste und Terrorexperten. Alles in der Reihe. Man trifft sich und schreibt Aktennotizen. Schließlich will man sich nichts nachsagen lassen, wenn aus dem Abdul später doch kein Herzchirurg oder Professor für intersektionale Gleichstellung geworden sein sollte.

Zurück im Land der unbegrenzten Chancen

Die Routine verändert sich erst etwas, als Abdul zum ersten Mal in seinem Leben tatsächlich im Knast landet. Natürlich passiert das nicht in Deutschland, sondern im “Failed State” Libanon. Dorthin, ins Land seiner Eltern, ist Abdul Ballout nämlich inzwischen gereist, um von dort irgendwie in nordafrikanische Trainingslager der Gotteskrieger zu gelangen. Sowas sehen libanesische Behörden allerdings weniger gelassen als deutsche. Nun kann der deutsche Staat seinen Staatsbürger Klein-Abdul aber natürlich nicht so ohne weiteres hinter libanesischen Gardinen sitzen lassen; man weiß ja, ein Leben außerhalb des Modellprojekts Deutschland ist niemandem auf der Welt mehr zuzumuten… Menschenrechte und so. Und man weiß, wie schlecht es insbesondere gutgläubigen Terroristen geht, die im Nahen Osten, in Afghanistan oder in Ungarn im nichtoffenen Vollzug bei Wasser, Brot und erschwertem Zugang für grüne Sozialbeauftragte ihr Dasein fristen müssen. Um es mit Igor Levit zu sagen: “Grüße geh’n raus, liebe Maja!”.

Abdul wird also umgehend ins Land der unbegrenzten Chancen zurückgeholt, was in der demokratischen Republik Libanon für erkennbare Erleichterung sorgt. Er landet erneut vor Gericht – einem deutschen diesmal, in gleicher Sache: dem Amtsgericht „Streichelzoo“ nämlich, im gleichnamigen Berliner Bezirk Tiergarten nämlich, das regelmäßig mit seinen Urteilen für bundesweite Aufmerksamkeit sorgt. Hier wurden 2024 und 2025 Aktivisten der „Letzten Generation“ vom Verdacht der Sachbeschädigung und Nötigung befreit, hier erhielt 2025 „El Hotzo“ seinen Persilschein für seine öffentlich zelebrierte Attentatsbegeisterung, und hier durfte auch ein Neuköllner Todesraser nach Fahrerflucht 2026 seine knallharte Bewährungsstrafe entgegennehmen. Tenor: Wir nehmen das jetzt mal in die Hände – was wissen libanesische Richter schon über den richtigen Umgang mit verirrten Hoffnungsträgern!?

Examinierte Robenträger mit doppelter Augenbinde

Hier, im Geltungsbereich „Unserer Demokratie™„, steht also nun der IS-Terrorfan Ballout vor einem (Achtung!) Jugendschöffengericht. Dessen Vorsitzender stellt mit jugendlicher Begeisterung auch sogleich fest, dass der Abdul ja gar kein richtiger Gefährder ist, sondern ein frommer Mann; einer, der – so ist es wortwörtlich in der lobenden Urteilsbegründung zu lesen – „fünfmal am Tag betet“. Sieh an, wer hätte das bei einem radikalen Salafisten vermutet? Vom IS hat sich der Abdul beim Befragen dann auch noch “distanziert”. Ja, Mensch – was will man denn mehr? Für den examinierten Robenträger mit der doppelten Augenbinde sind das alles jedenfalls untrügliche Zeichen für eine regelrecht beglückende Sozialprognose. Im Mai dieses Jahres verurteilt der Jugendrichter mit seinen schafsäugigen Schöfflein an der Seite den kleinen 21-jährigen Racker dann auch erstmal nach Jugendstrafrecht. Allerdings nicht, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, zu drei Jahren Knast, sondern zu einem Jahr und 10 Monaten. Schließlich handelt es sich nach Auffassung der Justizbeamten doch um einen „prägbaren jungen Menschen“ mit lediglich etwas Nachholbedarf. Macht Sinn… andernfalls hätte man ihn ja auch als einen so richtig gefährlichen Mann behandeln müssen.

Die sanktionierte Ordnungswidrigkeit lautet übrigens “Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat”. Guckst Du! Ab jetzt sind noch mehr Vertreter der deutschen Behörden involviert: BKA, Beschattungsteams, Abhörspezialisten, Kamerassistenten, Lagezentren, Gutachter. Sie können so richtig loslegen, denn die vom Jugendrichter verhängte Haft ist natürlich nicht sofort anzutreten, sondern wird erst nochmal für sechs Monate zurückgestellt; “Vorbewährung” heißt das juristische Kabinettstück. Nach einem halben Jahr soll also dann nochmal in aller Ruhe nachgesehen werden, wie sich die Sache so entwickelt hat. Und siehe da: Sie entwickelt sich. Und zwar exakt so, wie vom Delinquenten selbst, dem BKA und eigentlich allen Beteiligten einhellig prognostiziert (andernfalls würde der Abdul ja nicht Abdul heißen, sondern Marcel Fratzscher): Mit Lieferwagen und Machete wird Abdul am Abend des 25. Juli im Tiergarten beim CSD, bei den „Queers for Palestine und Lebanon“, tätig. Zurück bleiben eine zermalmte Frau und 29 weitere schwerverletzte Opfer zurück.

Akte geschlossen

Das ist aber noch nicht alles. Mit von der Partie bei Abduls Ausflug auf den CSD war als Beifahrer ein bereits seit 2024 ausreisepflichtiger Kumpel aus dem Iran. Dieser wird – es wiederholt sich – routiniert festgenommen und sogleich mit einer günstigen Sozialprognose wieder entlassen. Anschließend verschwindet er von der Bildfläche und aus den Schlagzeilen. Klar, er war ja auch ausreisepflichtig… da will man erstmal nicht im Weg stehen! Vielleicht hätte man ihm für seine Remigration zu den Revolutionsgarden in den Iran wenigstens noch einen Lieferwagen mieten können? Aber das liegt ja nun nicht mehr im Zuständigkeitsbereich. Um hier keine verunsicherten Fragen aufkommen zu lassen: Dass diese grandiosen Vorgänge kein Zufall sind, ist daran zu erkennen, dass einige Tage zuvor eine weitere an einem Terroranschlag Beteiligte – die AMG-Fahrerin von Stade nämlich – nach dem dortigen Sechsfachmord ebenso schnell entlassen wurde, gleichfalls unmittelbar danach verschwand und auf wundersame Weise fortan medial ebenso konsequent geghostet wurde wie der Terrorbeifahrer vom CSD. Immerhin wurde ihr damit ein Ende erspart, das ihren schießfreudigen türkischen Beifahrer eine Woche später im Knast ereilte: Nachdem dort (nach gutachterlicher Einschätzung aller nötigen Maßnahmen) die Kameras abgeschaltet und nächtliche Kontrollgänge “vergessen” wurden, konnte gleich am nächsten Morgen vom herbeizitierten Amtsarzt keine nennenswerte Körpertemperatur mehr gemessen werden konnte. Täter erhängt, Akte geschlossen.

So wie nun die Akte Ballout natürlich auch. Auf einem bei “Nius“ öffentlich geteiltem Video ist der Schlussakt in einer Kleingartenanlage sogar nachzuverfolgen: SEK-Beamte in Vollausrüstung schreien, es fallen vier einzelne Schüsse – doch dem Bundesinnenminister Dobrindt wird offenbar nur der erste davon gemeldet. Das reicht ja auch, denn der soll ja bereits tödlich gewesen sein, wie Dobrindt abends beim Interview bekanntgibt. Auf dem Video wird nach dem vierten Schuss jedenfalls erstmal vom Einsatzkommando in Richtung des Toten gefordert: “Hände auf den Rücken!” Vermutlich hat der Verblichene Folge geleistet, denn nochmal muss nicht geschossen werden. Im “Nius“-Video eines Gartennachbarn ist hinter der Hecke kurz ein glatzköpfiger, mitten im Geschehen kniender Herr ohne jegliche Schutzausrüstung zu sehen. Man darf rätseln, welcher Behörde der wohl angehört hat.

Ein Elefant namens Mücke

In der Causa Ballout müssen auch noch ein paar andere Akten geschlossen werden. Unter anderem die eines gewissen Thomas Mücke, Chef der mit 40 Millionen Euro Steuergeld ausgestatteten “Deradikalisierungs”-NGO namens “Violence Prevention Network” (VPN), wieder so eine zivilgesellschaftliche Gründung aus dem unerschöpflichen linken Klingbeil-Fundus. Herr Mücke, so eine Art Karl Lauterbach der Sozialarbeit, hatte als Fachkraft für Willkommenskultur die Eingliederung des Abdul B. schon lange im Portfolio und seine Arbeit ja auch bereits mit zwei dahinplätschernden Gesprächen begonnen, bevor die Sache durch die äußeren Umstände nun vorzeitig beendet wurde. Ein verblüffend ähnliches Projekt hatte Mücke auch schon 2020 absolviert, als er den Rehabilitanten Abdullah A. in die Gesellschaft zurückführte: Dieser “Kunde” war damals – wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewaltttat im Umfeld des IS ebenfalls nach Jugenstrafrecht – zu drei Jahren Haft verurteilt worden und gerade fünf Tage aus dem Knast entlassen, als er mit einem Messer im Dresdner Stadtzentrum ein schwules Pärchen anfiel. Einer der beiden Schwerverletzten überlebte Abdullah A.’s Kehlschnitt nicht.

An die ganz schweren Fälle, wie den 74-jährigen rechten Grundordnungsgefährder und Musketenputschprinzen Reuß, der seit knapp vier Jahren mit seiner Cordhose und einigen Mitstreitern in Untersuchungshaft schmort, lässt man Herrn Mücke noch nicht ran; Hoffnung auf eine Wiedereingliederung besteht ja hier ohnehin nicht. Nicht, dass der Sozialexperte am Ende aus einem rechten Elefanten noch eine strafrechtliche Mücke macht! Dem Prinzen wird ja so viel vorgeworfen, dass die Behörden auch nach vier Jahren noch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ans Jugendstrafrecht ist man ja hier – Alhamdulillah! – nicht mehr gebunden. Und man weiß ja: In der Urlaubszeit geht das alles nicht so schnell (der Fachkräftemangel!) und die Kräfte des Justizwesens sind schließlich ja auch draußen in der Jugendarbeit gebunden. Aber vielleicht fallen ja auch hier mal wieder die Kameras und die Kontrollgänge aus…