Bürgergeld: Das Rundum-Sorglos-Paket für die ganze Welt

Wie nicht anders zu erwarten, hat sich die Union ihre Zustimmung zum Bürgergeld der Ampel mit ein paar faden Zugeständnissen abkaufen lassen: Die von der Regierung vorgesehene sechsmonatige „Vertrauenszeit“, während der Bürgergeldbezieher keine Sanktionen befürchten mussten, wenn sie die Zusammenarbeit mit den Behörden verweigern, wurde gestrichen. Wenn Arbeitslose sich nicht für eine Stelle bewerben, obwohl dies mit dem Jobcenter vereinbart war, können, nicht müssen (!), sofort Leistungskürzungen anhand eines Stufenmodells vorgenommen werden. Das von der Ampel vorgesehene Schonvermögen wurde von 60.000 auf 40.000 Euro für die erste Person einer Bedarfsgemeinschaft und auf 15.000 (statt der geplanten 30.000) Euro für jede weitere Person gesenkt – was immer noch ein absurdes Unding ist in Anbetracht des Umstandes, dass es hier um die Berechtigung zum Bezug einkommensersetzender Sozialleistungen geht.

Die Karenzzeit, während der Leistungsbezieher dieses Schonvermögen nicht aufbrauchen müssen, wurde von zwei Jahren auf ein Jahr reduziert – auch dies nur eine kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem nicht beseitigt, dass sich hier auch real nicht auf Stütze angewiesene Personen üppig aus den sozialen Töpfen „bedienen” können. Die Altersvorsorge bleibt davon unberührt. Natürlich haderten mit diesen von der Union quasi als „Schadensbegrenzung“ durchgesetzten Einschränkungen jene Anhänger der Regierungspolitik, die in ihrer Sozialromantik von einem pervers grundfalschen Menschenbild ausgehen. So bedauerte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann, dass man auf die Vertrauenszeit habe verzichten müssen. Es sei jedoch weiterhin Kern der Reform, Menschen nicht in „irgendeine Tätigkeit“ zu bringen, sondern zu „qualifizieren” und „dauerhaft in Arbeit” zu bringen, sagte sie weiter. Hier scheint der ursozialistische Grundirrtum durch, Menschen seien altruistisch, solidarisch und zu allererst auf ökonomischen Gemein-, nicht Eigennutz aus – obwohl nichts der Wirklichkeit und der Natur ferner liegt.

Erleichterung in der Ampel

Insgeheim dürfte die Ampel jedoch erleichtert sein, wie gering der Widerstand der Service-Opposition war, die sich ihr Veto für vergleichsweise unbedeutende Nachbesserungen abkaufen ließ, statt diesen weiteren Schritt Deutschlands in eine leistungsfeindliche Umverteilungsgesellschaft zu vollziehen. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sprach denn auch zufrieden von einem „tragfähigen Kompromiss im Sinne der Sache“. Mit dem üblichen FDP-Opportunismus behauptete Parlamentsgeschäftsführer Johannes Vogel, es sei gelungen, „ein gutes Gesetz noch besser zu machen“. Damit unterscheidet er sich radikal von den Ansichten seines Parteivizes Wolfgang Kubicki; dieser hatte in aller Schärfe kritisiert: „Wir als FDP verteidigen derzeit das Bürgergeld – obwohl mir das komplett gegen den Strich geht: Wir schaffen den Anreiz ab, voll arbeiten zu gehen, wenn wir beim Bürgergeld hohe Zuverdienstmöglichkeiten zulassen! Die Menschen verlieren doch den Glauben an den gerechten Sozialstaat, wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt.“ ubickis „dissenting vote” in allen Ehren – aber dass die Liberalen überhaupt einem solchen Machwerk zustimmten, zeigt, wie wenig diese Partei noch ernst zu nehmen ist. Es bleibt zu hoffen, dass sie nach den nächsten Wahlen in der finalen Bedeutungslosigkeit versinken möge, auf ewig verrufen als ultimative Verräterin am deutschen Restliberalismus.

Auf Unionsseite rühmte man sich unbegründeterweise der vermeintlichen „Verhandlungserfolge”: Friedrich Merz meinte, mit dem Verzicht auf die Vertrauenszeit sei der „Kern des Bürgergelds”, wie die Koalition es geplant hatte, komplett gestrichen worden. Wie er zu diesem Schluss kommt, wo das von Fehlanreizen nur so strotzende Grundmodell doch völlig unverändert bleibt, ist Merz‘ Geheimnis. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt tönte: „Wir haben schwere Systemfehler im Hartz-IV-Update beseitigen können“. Die Erhöhung des Regelsatzes für Alleinstehende um 53 Euro auf 502 Euro hatte die Union von Anfang an mitgetragen. Eben! Deshalb setzte die Union hier nur Kosmetik und Nebensächliches durch.

Geringschätzung und Verhöhnung von Arbeit

Dem Inkrafttreten des Bürgergeldes zum Jahreswechsel dürfte damit nichts mehr im Wege stehen. Die – nicht nur von Kubicki geäußerte – Kritik, dass die Hartz IV-Reform die falschen oder überhaupt keine Anreize setze, um einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, bleibt jedoch unvermindert im Raum und weil die Bezieher von Bürgergeld, wie ursprünglich geplant, Heiz-und Wohnkostenzuschüsse erhalten werden, gibt es schlichtweg keinen sachlichen Grund mehr, eine relativ schlecht bezahlte und eventuell körperlich anstrengende Arbeit anzunehmen, mit der man nur noch unwesentlich mehr oder sogar weniger Geld zur Verfügung habe, als wenn man direkt Bürgergeld beantragte – mit Ausnahme einer ethischen Motivation zu arbeiten, die heutzutage jedoch bei immer weniger Zeitgenossen eine Rolle spielt, in Zeiten von Trash-TV, Kokettieren mit Mittellosigkeit und der Salonfähigkeit von Nichtstun.

Zwar hatten Befürworter wie Gegner der Reform Modellrechnungen vorgelegt, die entweder nachweisen sollten, dass Arbeit sich dennoch lohne (weil auch Geringverdiener Zusatzleistungen wie Kinder- oder Wohngeld erhielten und damit über die Bürgergeldbeträge kämen), oder dass im Bürgergeld de facto zumindestens die Vorstufe zu einem bedingungslosen Grundeinkommen angelegt sei. Was aber auch Anhänger dieses neuen sozialpolitischen Undings nicht widerlegen konnten, ist die Tatsache, dass selbst die wenigen, die mit Arbeit (noch) bessergestellt sind als durch Bürgergeld, nur noch für die Differenz zwischen letzterem und ihrem Einkommen arbeiten gehen – und dass dies eine staatliche Geringschätzung und Verhöhnung von Arbeit bedeutet. Unstrittig ist indes, dass die Sozialleistungen in Deutschland nun insgesamt die höchsten in Europa sind – und dass vor allem mit dem Bürgergeld ein zusätzlicher Anreiz für eine weitere Massenmigration geschaffen wird. Anstatt hier endlich entschieden gegenzusteuern, hat die Union für ein paar unbedeutende „Korrekturen” diese Fehlentwicklung beschleunigt und – wie es von ihr nicht anders zu erwarten war – den nächsten Sargnagel Deutschlands mit eingeschlagen.