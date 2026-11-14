Bürgergeld für alle: Wie Deutschland zum Sozialamt für die Welt wurde

Laut einem aktuellen Bericht der “Welt“, der sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion stützt, gingen im Jahr 2025 knapp 60 Prozent – genau 59,4 Prozent – des Bürgergeldes für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern an Haushalte, in denen der Leistungsbezieher keinen deutschen Pass besaß. Eine wahrhaft glänzende Idee der internationalen Völkerverständigung auf Kosten des deutschen Steuerzahlers! Noch vor 16 Jahren, im Juni 2010, schien die Welt in den Sozialämtern in Ordnung: Damals gingen 70,6 Prozent der Gelder an rein deutsche Bedarfsgemeinschaften und nur 29,4 Prozent an ausländische Leistungsbezieher. Doch dank einer konsequenten Umverteilungspolitik hat man dieses lästige historische Ungleichgewicht in Rekordzeit korrigiert und praktisch umgedreht.

Heute dominieren die nicht-deutschen Bedarfsgemeinschaften mit fast 60 Prozent das Feld – man will ja schließlich international konkurrenzfähig bleiben. Von den insgesamt 5,3 Millionen Regelleistungsberechtigten (allerdings laut einer statistisch geschönten Zählmethode, siehe unten) im Jahr 2025 besaßen rund 2,5 Millionen, genau 47,3 Prozent, keinen deutschen Pass, wohingegen 2,80 Millionen, also 52,7 Prozent, Deutsche waren. Das Ganze ließ sich der Staat im Vorjahr schlanke 46,6 Milliarden Euro kosten. 2025 zeigte sich eine bemerkenswerte Randnotiz.

Ukrainer sind die Spitzenreiter

Immerhin sank der Anteil ausländischer Haushalte mit Kindern im Vergleich zum Vorjahr 2024 (60,5 Prozent) um sagenhafte 1,1 Prozentpunkte. Der pure Wahnsinn! Wenn dieses atemberaubende Tempo jetzt beibehalten wird, ist das Verhältnis von 2010 in schlappen 28 Jahren wiederhergestellt – immer vorausgesetzt, die weltweite Migrationsbewegung hält sich an diesen strengen Zeitplan. Besonders beeindruckend zeigt sich die staatliche Großzügigkeit bei den Familien mit minderjährigen Kindern, an die im Jahr 2025 stolze 20,54 Milliarden Euro ausgeschüttet wurden. Davon flossen 12,20 Milliarden Euro an nichtdeutsche und 8,34 Milliarden Euro an deutsche Empfänger.

Den Löwenanteil unter den ausländischen Empfängern sicherten sich Staatsangehörige aus der Ukraine (3,44 Milliarden Euro), Syrien (2,20 Milliarden Euro) und Afghanistan (1,06 Milliarden Euro). Dass allein diese drei Herkunftsländer rund 55 Prozent der Zahlungen an ausländische Familien beanspruchen, liegt zweifellos an der dort seit Jahren beispielhaft stabilen und friedlichen Sicherheitslage, die eine Heimkehr absolut undenkbar macht…

Kreative Lösungen

Wer angesichts dieser Zahlen Schnappatmung bekommt, darf sich jedoch über zwei klassische Berliner Lösungsansätze freuen. Zum einen über eine überaus clevere methodische Feinarbeit: Das Bundesarbeitsministerium wies vorsorglich darauf hin, dass die Fragen der AfD aus statistischen Gründen gar nicht auf Ebene der „Bedarfsgemeinschaften“, sondern auf „Personenebene“ beantwortet wurden. Wenn die Realität also nicht ganz ins Raster passt, passt man einfach die Zählebene an. Zum anderen das kreative Rebranding: Seit dem 1. Juli 2026 gibt es das „Bürgergeld“ offiziell ja gar nicht mehr – es wurde kurzerhand durch das „Grundsicherungsgeld“ ersetzt. Damit sind sämtliche Probleme des Bürgergeldes rein formal auf einen Schlag gelöst, und die Statistik kann wieder ganz frisch bei null anfangen. Man muss Probleme schließlich nur umbenennen, um sie verschwinden zu lassen.

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Soll ich an dieser Stelle auch noch was zu den Kindergeld-Zahlungen schreiben? Ach nein, besser, ich lasse es. Sonst wird der Frust nur noch größer. Apropos: Wenn die Regierung behauptet, dass das Geld für das eigene Volk fehlt, – ich hätte da eine Idee …