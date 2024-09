Bürgerverarschung, die x-te: Und wieder platzt ein “Migrationsgipfel”

Der mit reichlich Theaterdonner inszenierte “Migrationsgipfel” zwischen der Ampel-Regierung und der Union ist, wie nicht anders zu erwarten, krachend gescheitert. Kein Wunder: Es handelte sich um nichts anderes als einen durchschaubaren Ampel-Bluff, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen und vor den Brandenburg-Wahlen Aktionismus vorzuschützen. Nachdem Innenministerin Nancy Faeser am Montag dramatisch verkündet hatte, es werde nun Kontrollen an allen deutschen Außengrenzen geben und überhaupt werde die Ampel den „harten Kurs gegen die illegale Migration“ (den es in Wahrheit natürlich nicht gibt) fortsetzen, war 24 Stunden später nichts mehr davon übriggebliebene – weil Faeser sich weigerte, der Unionsforderung nachzukommen, Migranten aus sicheren Drittstaaten konsequent abzuweisen. Wenn weiterhin jeder nach Deutschland darf, der das Wort „Asyl“ über die Lippen bringt, werden Grenzkontrollen natürlich zur Farce.

Die Ampel wollte lediglich Migranten zurückweisen, bei denen direkt im EU-System „EURODAC“ angezeigt wird, was bedeutet, dass sie bereits in einem anderen Land registriert wurden. Dem hielt die Union entgegen, dass diese Staaten dann auf einen Eintrag in „EURODAC“ verzichten und die Migranten einfach nach Deutschland weiterziehen lassen würden. Zudem sollte die Prüfung auf deutschem Boden erfolgen und die Bundespolizei feststellen, ob Haft- oder Sicherungsplätze vorhanden sind. Eine Rückführung sollte erst nach Zustimmung der Länder erfolgen, in denen die Migranten bereits Asyl beantragt hatten. Dies hätte weiterhin einen ellenlangen Prüfungsaufwand bedeutet, obwohl die Zuwanderer aus sicheren Drittstaaten kamen. Eine effektive Bekämpfung der illegalen Migration wäre damit natürlich faktisch unmöglich gewesen.

Auch wenn die Union die Ursünde der Massenmigration verschuldet hat, ist sie inzwischen zumindest insofern pragmatischer geworden, als sie nicht mehr jede Propagandasauerei dieser unsäglichen Minusregierug mitspielt (selbst wenn auch dies nur Wahlkampfmotiven geschuldet sein sollte): Sie ließ diesen absurden “Gipfel” erneuter Faeser-Scholz-Baerbock’scher Volksverhöhnug, der mangels jeglicher konstruktiver Erfolgsorientierung keiner war, nach knapp zwei Stunden folgerichtig platzen. „Die Bundesregierung ist intern offensichtlich heillos zerstritten und kann sich nicht auf wirksame Maßnahmen einigen. Die Ampel kapituliert vor der Herausforderung der irregulären Migration. Die Bundesregierung ist handlungsunfähig und führungslos“, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt meinte, die Ampel sei „grün-blockiert“ und nicht zu wirksamen Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration in der Lage.

Traum von der Vernichtung Deutschlands

Diese Handlungsunfähigkeit sei eine Gefährdung der Ordnung und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland umnd die Verweigerung, wirksame Maßnahmen wie die umfassende Zurückweisung an den Grenzen umzusetzen, eine Kapitulation, hieß es weiter. Tatsächlich ist es eigentlich keine Kapitulation, sondern planmäßiger Vorsatz: Es ist ganz einfach der kaum verhohlene Wunsch von Faeser und ihren Regierungskonsorten, dass Deutschland von immer neuen Migrantenmassen überrannt wird, die dann schnellstmöglich eingebürgert werden sollen – um dem großen Ziel näherzukommen , dieses Land bis zur Unkenntlichkeit zu “verändern“ und den Antifa-linke Traum “Nie wieder Deutschland“ Wirklichkeit werden zu lassen. Einen ernsthaften Willen zu einer wirklichen Veränderung gab es nie – zumal die Vernichtung der kulturellen Identität Deutschlands nicht nur Faesers Hauptziel, sondern auch das Hauptziel der Grünen ist, die die Ampel komplett dominieren.

Auf Bundespolizei- und Behördenebene herrscht inzwischen nur noch Fassungslosigkeit vor. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, fand deutliche Worte gegen den politischen Sabotagekurs, sprach von einem beispiellosen Versagen und monierte, dass die Bundespolizei durch noch mehr bürokratische und administrative Schikanen von der Erfüllung ihrer eigentlichen Grenzschutzaufgaben immer weiter abgehalten werden. Und ein Beamter eines Ausländeramtes schilderte, dass Faesers unsägliches „Chancen-Aufenthaltsrecht“ es de facto unmöglich mache, Abschiebungen durchzuführen: Denn die Voraussetzung für dessen Beantragung sei, dass Asylsuchende nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurden – was aber erst ab einem Strafmaß von 90 Tagessätzen greift. Selbst Migranten, gegen die bereits ein Abschiebeverfahren läuft, erhalten dadurch eine Bleibeperspektive. Außerdem, so der Beamte weiter, dürften Familien nicht getrennt werden, „insbesondere nicht Kinder von ihren Eltern“. Somit könnten jugendliche Intensivtäter nicht abgeschoben werden – weil die Eltern hierbleiben dürften; der Grundsatz “Eltern haften für ihre Kinder“ wird hier also missachtet. Umgekehrt aber gelte, so der Beamte: „Wenn die Eltern kriminell sind, die Kinder aber nicht, bleiben alle hier.“

Deutsche sollen den Irrsinn hinnehmen, blechen und das Maul halten

Alleine diese Verschränkungen, Vorbehalte und Ausnahmetatbestände zeigen den ganzen Wahnsinn der Ampel-Politik: Jeder darf rein, keiner muss raus. Der politische Wille ist allein darauf gerichtet, Abschiebungen um jeden Preis zu verhindern. Das ist Staatssabotage, sonst gar nichts. Und die verachteten und zunehmend Sicherheitsrisiken ausgesetzten Inlandsdeutschen? Sie dürfen das alles bezahlen, sollen und die Folgen erleiden und ansonsten das Maul halten, sonst gelten sie als fremdenfeindlich und rechtsextrem. Die Ampel nimmt derweil mit ihrer Weigerung, auch nur ein Minimum an Vernunft walten zu lassen, eiskalt weitere Tote, Verletzte und Vergewaltigungsopfer in Kauf.

Nach dem Gipfel kamen von der Regierung dann auch nur die üblichen Phrasen: „Die Union wollte mit dem Kopf durch die Wand mit ihrer Idee der flächendeckenden Zurückweisungen“, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, der wieder einmal von europarechtlichen Bedenken faselte. Die Unionsvertreter seien „aufgestanden, obwohl wir viele Themen noch gar nicht besprochen haben“, quengelte Außenministerin Annalena Baerbock, die es danach sogar tatsächlich fertigbrachte, zu behaupten: „Wir haben die Situation, dass es einige Kommunen gibt, die an der Belastungsgrenze sind. Auf der anderen Seite – das haben wir heute auch besprochen – gibt es andere Kommunen, wo auch in den Erst-Aufnahmeeinrichtungen noch Plätze frei sind.“ Die Lage in Deutschland sei unterschiedlich, meinte sie. Obwohl alle Kommunen seit Jahren über völlige Überlastung klagen und Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages, erst vor wenigen Tagen erneut Alarm geschlagen hatte, dass man unmittelbar vor dem Kollaps stehe, sondert Baerbock einen derart realitätsfremden Irrsinn ab. Und damit steht sie stellvertretend für die Mehrheit der Grünen und weite Teile der SPD.

Erbärmlicher Gesamteindruck

Die FDP bestätigt einmal mehr den ohnehin erbärmlichen Gesamteindruck, den sie in dieser Regierung abgibt:Parteichef und Finanzminister Christian Lindner schrieb gestern Abend, die Absage der Union an den Asylgipfel dürfe “nicht das letzte Wort sein“, und schlug vor, Merz solle mit dem Bundeskanzler, Wirtschaftsminister Robert Habeck und ihm selbst persönlich “verhandeln”. Warum man das nicht gleich getan hat, wenn man die Lage doch als so ernst erachtet, erklärte er nicht weiter.

Der Vollständigkeit halber jedoch muss dezidiert noch einmal die Heuchelei der Union erwähnt werden, die sich nun, wo der politische Druck immer weiter steigt, plötzlich gegen Zustände wehrt, denen sie jahrelang wort- und tatenlos zugesehen und die sie unter Angela Merkel selbst herbeigeführt hat. Bis heute hat sie sich nicht eindeutig von ihr distanziert. Die zahllosen Opfer des Migrationswahnsinns und die Sicherheit der Bürger, die jeden Tag mehr erodiert, kümmern sie erst, seit die AfD immer neue und immer höhere Wahlerfolge erringt. Ansonsten würde sie das perfide Treiben wohl einfach weiterlaufen lassen und noch deutlicher auf eine Koalition mit den Grünen im Bund schielen. Das ganze widerliche Schauspiel aus Verlogenheit, Bluff und Inkompetenz zeigt abermals wie unter einem Brennglas das totale Scheitern des Altparteienkartells, das in jeder Hinsicht abgewirtschaftet und völlig verrottet ist: Unfähigkeit trifft auf Bosheit und vorsätzlichen Zerstölrungswillen. Deutschland wird von Versagern, Opportunisten und Verrückten regiert, denen das Wohl der eigenen Bürger völlig gleichgültig ist. “Hinfort, hinfort...“ möchte man frei nach Lessing ausrufen.