Bumerang-Propaganda: Warum linke “Satiriker” der AfD mehr nützen als schaden

Der Schauspieler und Rapper Charles Booz Jakob in sozialen Medien als “@derboybooz” unterwegs, ist zwar kein Arzt, doch er inszeniert sich in den von ihn produzierten, bewusst provokativen Satire-Videos als solcher – und macht in dieser Maskerade gezielt Stimmung gegen AfD-Wähler, denen man auch gerne mal die medizinische Versorgung versagen darf (“heute ein paar AfD-Wähler im Warteraum vergessen“). Mit einer menschenfeindlichen, niveaulosen Plumpheit, die den öffentlich-rechtlichen “Comedians” von Kebekus über Bosetti bis Böhmermann in nichts nachsteht, leistet Charles Booz Jakob damit genau das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt: Solche Inhalt, die die Verachtung gegenüber Millionen steuerzahlenden Bürgern normalisieren, stärken die AfD weit mehr, als dass sie ihr schaden.

Der Grund: Sie machen die tiefe gesellschaftliche Spaltung sichtbar und öffnen den Wählern die Augen, wer in diesem Land wirklich Hass, Hetze, Intoleranz und demokratieverachtende Propaganda betreib . Ich bedanke mich an dieser Stelle für die (unfreiwillige) Wahlhilfe!

Realer psychologischer Effekt

Schwarzer Humor ist nicht jedermanns Sache. Es wird genug Leute geben, die das ernst nehmen oder als Trittbrettfahrer imitieren. Statt solcher “Witze” jedoch wäre eine sachliche Debatte über die Gründe für den anhaltenden AfD-Zulauf deutlich produktiver für das Zusammenleben in Deutschland. Videos wie etwa die von diesem “Künstler” fördern indirekt Nachahmung von Spott und Abgrenzung – typisch für polarisierende Satire, auch wenn sie keine direkte Aufforderung zu Diskriminierungen oder Straftaten beinhaltet. Der psychologische Effekt ist dennoch real: Das Unterbewusstsein unterscheidet nicht immer klar zwischen Satire und Wirklichkeit.

Das kann bestehende Wahrnehmungen verstärken, die ohnehin durch offizielle Kriminalstatistiken bestätigt werden, etwa die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts für 2025, die erneut die anhaltend hohen Überrepräsentation nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Messerdelikten und Sexualdelikten belegt. Insofern leisten solche Anti-AfD-Formate durch ihre plakative und offensichtliche Arroganz oft mehr und bessere Wahlhilfe für die AfD als manche nackte Statistik allein. Gerne weiter so!

Die Autorin ist AfD-Bundestagsabgeordnete.