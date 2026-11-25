210,5 Milliarden Euro neue Schulden sieht die Vorlage vor, über die der Bundestag in dieser Woche berät. Die AfD-Bundestagsfraktion will mit 62,2 Milliarden auskommen und zugleich Bürger und Betriebe um rund 48 Milliarden Euro entlasten. Ihr Gegenentwurf verdient eine Debatte. Denn er legt offen, welche Ausgaben Schwarz-Rot für unverzichtbar hält und wo sich der Staat selbst Grenzen setzen könnte. Wer wissen will, was eine Bundesregierung für wichtig hält, sollte ihren Haushalt lesen. Dort steht, welche Aufgaben sie mit Steuergeld finanziert und welche Rechnungen sie späteren Haushalten überlässt. Der Haushaltsausschuss hat für 2027 Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro im Kernhaushalt gebilligt. Dessen Nettokreditaufnahme liegt bei knapp 123 Milliarden Euro. Mit den Krediten der Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr steigt sie auf 210,46 Milliarden. Am Freitag, dem 27. November, soll der Bundestag abschließend abstimmen.

Die AfD-Fraktion stellt auf ihrer Seite „Rotstift und Kompass“ zwei Haushalte nebeneinander. Nach ihrer Rechnung ergeben sich für die Regierung einschließlich der betrachteten Sondervermögen Ausgaben von 677,8 Milliarden Euro. Der eigene Entwurf kommt auf 502,8 Milliarden. Die Differenz von 175 Milliarden Euro zeigt, wie tief die Opposition in die Ausgabenstruktur eingreifen will. Gerade deshalb lohnt sich der Blick auf die einzelnen Posten. Eine Ausgabe, die aus einem Sondervermögen in den Kernhaushalt wandert, muss der Bund weiterhin bezahlen. Die AfD weist etwa beim Infrastruktur-Sondervermögen gesondert aus, welche Vorhaben sie streichen und welche sie regulär finanzieren will.

Was bei Familien und Gemeinden ankommen soll

Der Vorschlag beginnt mit einer Frage, die in der Berliner Haushaltsdebatte leicht untergeht: Wie viel vom erwirtschafteten Einkommen soll den Bürgern bleiben? Die AfD will den Einkommensteuer-Grundfreibetrag auf rund 13.500 Euro anheben, die Körperschaftsteuer senken und den nationalen CO₂-Preis auf Heizöl, Gas und Kraftstoffe abschaffen. Die von der Regierung vorgesehenen Einschnitte bei den Bundeszuschüssen zur Renten- und Krankenversicherung will sie zurücknehmen. Allein dafür veranschlagt sie 4,3 Milliarden Euro. Auf der Haushaltsseite rechnet die Fraktion vor, dass eine Familie mit zwei Kindern und 70.000 Euro Bruttoeinkommen rund 1.590 Euro im Jahr mehr zur Verfügung hätte. Wie viel im Einzelfall ankommt, hängt unter anderem vom Energieverbrauch und von der Ausgestaltung der Steueränderungen ab.

Fünf Milliarden Euro zusätzlich sollen die Kommunen über einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer erhalten. Darin steckt ein vernünftiger Gedanke der Subsidiarität. Ein Gemeinderat kann eher beurteilen, ob die Grundschule ein neues Dach oder die Feuerwehr ein neues Fahrzeug braucht. Frei verfügbare Einnahmen geben ihm den Spielraum, das Dringende zuerst zu erledigen. An anderer Stelle fordert derselbe Entwurf allerdings, die Bundeszuweisungen für den Nahverkehr der Länder auf neun Milliarden Euro zu begrenzen. Wer den Kommunen mehr Eigenverantwortung verspricht, muss daher auch erklären, wie Länder und Gemeinden ihre Verkehrsangebote unter diesen Bedingungen finanzieren sollen.

Wo die Milliarden herkommen sollen

Die Gegenfinanzierung zeigt, wie weit der Entwurf über eine Debatte über Bürokratiekosten hinausgeht. In der Übersicht vom 23. November setzt die AfD bei der Verteidigung 43,5 Milliarden Euro weniger an, bei den Zahlungen an die EU 34,5 Milliarden und beim Bürgergeld 18,1 Milliarden. Die Militärhilfe für die Ukraine will sie einstellen und setzt dafür 12,3 Milliarden Euro an. Das Entwicklungsministerium soll aufgelöst werden. Für die zivile Bundesverwaltung sieht der Entwurf Einsparungen von 4,4 Milliarden Euro vor. Die kleineren, öffentlichkeitswirksamen Vorhaben wie die Kürzung der Zuschüsse für parteinahe Stiftungen ergeben für sich genommen noch keinen neuen Bundeshaushalt. Die großen Beträge stehen und fallen mit Entscheidungen über Verteidigung, Sozialleistungen und Deutschlands Verpflichtungen in Europa.

Das ist der politische Kern des Entwurfs. Wie viel Deutschland an die EU überweist, lässt sich nicht allein über einen Berliner Haushaltstitel bestimmen. Die anvisierte Einsparung hängt davon ab, welche Änderungen Deutschland auf europäischer Ebene durchsetzen kann. Auch die Kürzung der Verteidigungsausgaben hat einen Preis, über den man offen sprechen muss. Wer weniger ausgeben und die Mittel stärker auf die Truppe konzentrieren will, muss zeigen, welche Beschaffungen entfallen können und welche Fähigkeiten die Bundeswehr mit dem verbleibenden Geld tatsächlich bereitstellen kann. Beim Bürgergeld wiederum entscheidet die konkrete Reform darüber, ob die Entlastung im Bundesetat eintritt und welche Folgen sie für die Betroffenen und die Kommunen hat.

Was als Investition durchgeht

Besonders interessant ist der Gegenentwurf dort, wo er die Begriffe der Regierung hinterfragt. Die AfD beanstandet, dass in der politisch herausgestellten Investitionssumme auch Darlehen und andere finanzielle Vorgänge auftauchen. Die entscheidende Frage lautet, was mit den Milliarden tatsächlich geschaffen oder erhalten wird. Eine Brückensanierung, ein Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit und eine Zahlung wegen einer ausgefallenen Bürgschaft haben sehr unterschiedliche Wirkungen. Wer sie in einer großen Zahl zusammenfasst, erschwert die Beurteilung dessen, was der Haushalt für die Infrastruktur leistet.

Für Fernstraßen und Schiene veranschlagt die AfD 29 Milliarden Euro aus dem regulären Haushalt. Ihre eigene Vergleichsrechnung kommt für die Regierung einschließlich der kreditfinanzierten Ansätze auf 35,2 Milliarden Euro. Der Gegenentwurf sieht hier also insgesamt weniger Geld vor. Er setzt darauf, dass sich die vorgesehenen Mittel angesichts begrenzter Planungs- und Baukapazitäten tatsächlich verbauen lassen. Ob diese Rechnung aufgeht, zeigt sich an den Projekten, die mit 29 Milliarden Euro finanziert werden können, und an denen, die warten müssten. Zur Transparenz gehört deshalb auch ein Vorschlag wie der, die Bundeszahlungen für Stuttgart 21 in einem eigenen Haushaltstitel auszuweisen.

Der Rotstift zeigt, was der Staat für seine Aufgabe hält

In der Energiepolitik reicht der Entwurf weit über Sparbeschlüsse hinaus. Die Fraktion will den Klima- und Transformationsfonds auflösen, die EEG-Vergütung für Strom beenden, der zu negativen Börsenpreisen eingespeist wird, und die Forschung an Kernspaltung und Versuchsreaktoren wieder mit einem eigenen Haushaltstitel fördern. Den nationalen CO₂-Preis will sie abschaffen, auf europäischer Ebene die Aufhebung des Emissionshandels betreiben. Damit stellt sie auch die Frage, ob der Staat einzelne Technologien auf Dauer über Steuern, Abgaben und Zuschüsse bevorzugen soll. Wie unterschiedlich die Vorschläge sind, zeigt ein Blick auf die Begleitanträge. Die Fraktion will Zahlungen an internationale Organisationen über die Ressorts hinweg offenlegen, die Förderung parteinaher Stiftungen begrenzen und die Rekonstruktion zerrissener Stasi-Akten voranbringen. Daneben fordert sie den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation. Die Veröffentlichung verstreuter Zahlungen lässt sich als Gebot parlamentarischer Kontrolle begründen. Für einen WHO-Austritt braucht es eine eigenständige gesundheitspolitische Begründung. Der Haushaltsausschuss hat diese Anträge abgelehnt.

Der AfD-Entwurf legt eine Frage auf den Tisch, der die Koalition mit dem Verweis auf Rekordinvestitionen kaum ausweichen kann: Welche Ausgaben würde sie ihren Bürgern auch dann zumuten, wenn sie das Geld dafür im selben Jahr über Steuern einziehen müsste? Kredite können eine Brücke finanzieren, die auch die nächste Generation noch nutzt. Sie können ebenso den politischen Streit darüber vertagen, welche laufenden Ausgaben der Staat sich leisten kann. Wer 210 Milliarden Euro neue Schulden für nötig hält, sollte den Bürgern für beides eine nachvollziehbare Rechnung vorlegen. Und wer mit 62 Milliarden Euro auskommen will, muss zeigen, welche Einsparungen im Haushaltsjahr tatsächlich wirksam werden. Genau diesen Streit sollte der Bundestag führen.

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Dieser Beitrag erschien zuerst auf “Philosophia Perennis“