„Bundeskanzler Friedrich Merz? Rohrkrepierer, schlechter Scherz!“

Faktisch schon am Tag nach der Wahl am 23. Februar 2025 ließ “BlackRock-Freddy” die Bombe platzen, deren Zündung dem Wahlvolk eigentlich bereits vor dem Urnengang nicht nur hätte bewusst sein können, sondern müssen. Aber verglichen mit der Wahl am 26. September 2021, sieht es aktuell leider so aus, als hätte sich eine Mehrheit der Bevölkerung, dank ihres offenbar nicht vorhandenen Langzeitgedächtnisses, erneut für ein „Weiter so“ wie bisher entschieden. Die aktuell laufende Bundestagsdebatte, die begleitende Mainstream-Berichterstattung und die völlige Gleichgültigkeit und Duldsamkeit, mit der der überwältigende Teil der deutschen Öffentlichkeit diese ungeheuerlichen Abläufe hinnimmt lassen keinen anderen Schluss zu. Aber das dicke Ende dieser Entwicklung wird nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Mit einem Stimmenanteil von nicht einmal 30 Prozent für CDU/CSU hat sich der als “Wahlsieger” gefeierte designierte Kanzler Friedrich Merz nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Immerhin sei ihm ins Gedächtnis gerufen, dass er das zweitschlechteste Wahlergebnis der Union seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland eingefahren hat. Allerdings konnte nach der verheerenden Schlappe vom 26. September 2021 mit dem historischen Tief von damals nur noch 24.1 Prozent der Wählerstimmen – verursacht durch eine bis in innerste Knochenmark unfähige Politikerkarikatur namens Armin Laschet – nur noch bergauf gehen; umgekehrt hätte jedes weitere Prozent weniger die CDU näher an den Rand des politischen Abgrunds geführt. Doch diesem nähert sie sich nun unweigerlich an. Gäbe es nun nochmals Wahlen, würde die Union mühelos unter den damaligen Laschet-Tiefpunkt fallen; daran könnte nicht einmal ein radikaler Kurswechsel zurück in Richtung politische Mitte, Vernunft und Abkehr von der Brandmauer mehr etwas ändern.

Beispiellose Wählertäuschung

Doch ein solcher Wechsel ist nicht mehr zu erwarten, auch wenn Merz seine in der deutschen Gesichte beispiellose Wählertäuschung politisch nicht überleben sollte und doch kein Kanzler würde: Denn die linksgrüne Merkel-Fraktion innerhalb der Partei mit den Anhängern eines strikt ökosozialistischen Kurses, als da wären Hendrik Wüst und Daniel Günther, würden einen solchen Schritt niemals mitgehen und eher noch die Partei spalten. Deren zentrifugale Kräfte sind bereits so stark angewachsen, dass der Planet CDU mehr und mehr aus seiner ohnehin instabil gewordenen Umlaufbahn auszuscheren droht. Die Union würde im Falle einer echten programmatischen Erneuerung zurück in Richtung bürgerliche Vernunft (und damit dem, was eigentlich im Wahlkampf versprochen wurde) zwar viele Stimmen an SPD und Grüne verlieren, doch im Gegenzug könnte sie durchaus zu erwarten, dass sie ebenso viele oder sogar noch weit mehr aus der politischen Mitte hinzugewinnt. Dies setzt allerdings voraus, dass Vertrauen zurückgewonnen wird und der gigantische Betrug am Wähler eingeräumt wird – was nie und nimmer mit Friedrich Merz möglich ist.

Folglich muss sich die Partei möglichst rasch zu einer Zäsur entscheiden – denn wenn sie zu lange zwischen den Lagern Mitte, Links und extrem Links herumlaviert, wird ihr dasselbe Schicksal wie ihrer italienischen Schwesterpartei Democrazia Cristiana anno 1993 drohen, die in der Folge einfach von der Bildfläche verschwand. Das Beispiel der FDP sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden. Dieses Szenario droht unter Merz fast unweigerlich, dessen Rückgrat- und Skrupellosigkeit, charakterliche Schwächen und offenbar auch intellektuelle Defizite die Union nicht nur weiter schwächen werden. Geht es also um die Rettung Deutschlands, dann wäre eine Kanzlerschaft Merz‘ oder auch nur sein weiterer Parteivorsitz die mit Sicherheit schlechteste Alternative.

Das Gegenteil von Integrität

Zumal es dafür wahrscheinlich schon zu spät ist: Eine Zäsur – und damit eine vollständige Abnabelung vom System Merkel – hätte allerspätestens nach dem Wahldebakel vom 26. September 2021 zwingend erfolgen müssen. Sie ist bis heute innerhalb der Union nicht einmal im Ansatz erkennbar und Merz, in dem sich selbst informierte Beobachter so sehr getäuscht haben dürften wie noch nie zuvor in einem deutschen Politiker, hat alle Chancen, sich an seiner damaligen Rivalin und Intimfeindin zu rächen, vergeben. Als CDU-Chef und Kanzlerkandidat hätte es nach Merkel einer starken, durchsetzungskräftigen, aber auch moralisch integren und überzeugenden Persönlichkeit mit Mut, Charakter, und politischer Weitsicht bedurft. Laschet war diesbezüglich schon das genaue Gegenteil, und der Umfaller und kriegslüsterne Opportunist Merz ist erst recht Lichtjahre davon entfernt.

Abgesehen davon ist fraglich, inwieweit Friedrich Merz, vom Hauptberuf her „Brandmaurer“, den Zugewinn von weniger als 5 Prozent gegenüber dem Laschet-Debakel drei Jahre zuvor als seinen eigenen Erfolg verbuchen konnte. Tatsächlich wohl kaum – denn nach der dreijährigen Abrissbirnenpolitik des Berliner Triumvirats der Hampel-Koalition wäre ein besseres Abschneiden der CDU eigentlich zwingend zu erwarten gewesen – wenn die Union echte Oppositionspartei gewesen wäre, Als solche jedoch erwiesen sich AfD und überraschenderweise Linke, die die eigentlichen Wahlzugewinner waren. Allerdings sei hinzugefügt, dass es natürlich in erster Linie die CDU unter Merkel war, die den hauptsächlichen Schlamassel der vergangenen 20 Jahre zu verantworten hatte – welcher allerdings auch unter Regierungsbeteiligung der SPD zwischen 2013 und 2021 nachhaltig zementiert und unter ihrem gelehrigen Schüler und Nachfolger Olaf Scholz auch noch weiter zelebriert wurde. Es kommt eben nie etwas Besseres nach und so wird es auch jetzt sein.

Wir hatten schon genug heiße Luft

Zumindest neige ich dazu, dass sich die CDU im Gegensatz zur SPD, die viele Jahrzehnte lang voll und ganz auf die Arbeiterschaft bauen konnte, einen harten, man könnte auch sagen: unbelehrbaren Kern ihrer Stammwählerschaft weitgehend bewahrt zu haben scheint – unabhängig davon, welche unfähigen Figuren sich bisher an der Spitze der Partei die Klinke in die Hand gaben. Irgendwie sieht es danach auch, dass mehr konservativ gestrickte Wählerschichten sich eher in einer sich zwar nach außen hin noch konservativ gerierenden CDU zurecht finden, die es aber spätestens nach dem Abdriften der Partei unter Merkel, Wüst Günther schon längst nicht mehr gibt. Man wählt eben das, was schon immer gewählt wurde und gibt sich dem Trugschluss hin, dass es am Ende so sein wird, wie die Kölner zu sagen pflegen:: „Et hett noch immer jot jejange“. Ich vermute deshalb auch, dass sich die CDU-Wähler größtenteils aus weniger flexiblen und politisch eher enthaltsamen älteren Semestern rekrutieren.

Vielleicht hätte der ursprünglich eher dem liberalen Wirtschaftsflügel der Partei zuzuordnende Friedrich Merz das Profil der CDU als einer in der konservativen Mitte verankerten Partei wieder schärfen können. Allerdings fehlen ihm dazu, wie schon angeschnitten, sowohl charakterliche als auch intellektuelle und integrative Mittel. Denn rhetorisch versierte Schaumschläger wie den früheren Steinewerfer Joschka Fischer und viele mehr gab es in diesem Land schon zur Genüge. Allerdings hatten diese außer ihrem Metier, heiße Luft am Fließband zu generieren, nichts zu bieten. Und in diese Kerbe fortwährend immer nur inhaltslos daher schwadronierender Politclowns schlägt auch unser “BlackRock-Freddy” unaufhörlich. Hin und wieder musste man ihm sogar bescheinigen, dass er den Nagel mit manchen seiner Statements voll auf den Kopf traf – um aber dann, kaum hat sich anschließend ein medialer linksgrün-faschistoider Shitstrom über ihn ergossen, postwendend wieder eine Kehrtwendung um 180 Grad zu vollziehen, statt es bei der Baerbock’schen “360-Grad-Wende“ zu belassen, also keinen Deut vom Gesagten abzuweichen. Diesbezüglich sei auf meinen Ansage!-Beitrag vom 19. Dezember 2024 unter dem Titel „Friedrich Merz: Mann ohne Eigenschaften und Rückgrat“ verwiesen.