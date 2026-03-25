Bundespräsident der Schande: Mullah-Kumpel Steinmeier fällt USA und Israel in den Rücken

Man kann sich das nicht mehr ausdenken: nicht nur, dass Frank-Walter Steinmeier alle Traditionen und Gepflogenheiten seines Amtes, die zur tagespolitischen Zurückhaltung gemahnen mit Füßen tritt; dieser schlechteste Bundespräsident aller Zeiten kriecht auch noch gezielt solchen Regimes in den Allerwertesten (besorgt deren nützliche Propaganda), die das Gegenteil von alldem verkörpern, was seine vielbeschworene “UnsereDemokratie™” – und Vielfaltsdoktrin ansonsten predigt. Im eigenen Land Oppositionelle ausgrenzen, das Volk spalten und seinen seit 50 Jahren unveränderten eingefleischten Amerika-Hass in salbadernde warme Worte packen, das kann er – aber gegenüber dem iranischen Regime zieht Steinmeier die Glacéhandschuhe an.
Steinmeier hatte den von Israel und den USA begonnenen Militärschlag gegen den Iran als „politisch verhängnisvollen Fehler“ bezeichnet und ihn nach eigener Einschätzung als “völkerrechtswidrig” eingestuft. Selbst in der sklavisch an die SPD gebundenen Union stießen diese Aussagen auf großes Befremden und “Irritationen”. Zu Recht: Abgesehen wie gesagt davon, dass diesem Grüßaugust vom gerade von 800 Millionen renovierten Schloss Bellevue solche Äußerungen nicht zustehen, hatte man von ihm solche Aussagen natürlich nie bei den vorangegangenen jahrzehntelangen, real völkerrechtswidrigen Proxy-Attacken Irans auf Israel gehört. Als Mädchen gesteinigt, vergewaltigte Frauen als Ehebrecherinnen nach Scharia-Recht hingerichtet oder Schwule an Baukränen aufgehängt wurden, sprach er ebenfalls nicht von verhängnisvollen politischen Fehlern. Dafür gratulierte er 2019 devot zum 40. Jahrestag dieses Terrorregimes. Dieser Bundespräsident ist eine Schande für dieses Land.
Ruchloser Zynismus
Die Reaktion der sich diebisch freuenden Mullah-Schergen aus Teheran auf den diplomatischen Affront gegenüber den eigenen Verbündeten und allem, wofür Deutschland und die freie Welt stehen, folgte auf dem Fuß: Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi, der sich innere Freudensprünge über diese unverhoffte Unterstützung nicht verkneifen konnte, lobte Steinmeier prompt überschwänglich und explizit für dessen scharfe Kritik an Trump und Israel. Auf X schrieb Araghtschi, Steinmeier gebühre “Anerkennung” dafür, „dass er die Verstöße gegen die Iraner verurteilt hat“. Wer “Rechtsstaatlichkeit” wirklich schätze, so der Chefdiplomat dieses Terrorstaats in ruchlosem Zynismus wörtlich, müsse ebenfalls “seine Stimme dagegen erheben”. Er zeigte sich erfreut, dass Steinmeier die “von den Angreifern vorgebrachte Begründung, ein unmittelbar bevorstehender Angriff auf die USA habe verhindert werden müssen”, nicht habe gelten lassen. Bravo, Steinmeier! Auf diesen Beifall eines seit 47 Jahren mordenden Regimes kann er wahrlich stolz sein.
Natürlich nahm Araghtschi Steinmeiers Worte auch dankbar zum Anlass, um ganz grundsätzlich mit dem Westen abzurechnen: Das Völkerrecht sei in der Praxis „tot“, verantwortlich dafür sei vor allem die „Doppelmoral des Westens“. Diese zeige sich besonders deutlich im Gaza-Krieg und im Schweigen großer Teile der westlichen Staatengemeinschaft zum Angriff auf den Iran. Die Ironie, dass Araghtschi eigenes Land mit destabilisierenden Aktionen und weltweiter Terrorfinanzierung, aber auch durch die Einflussnahme im Iran und der Eskalierung des Bürgerkriegs im Jemen seit Jahren das Völkerrecht ad absurdum führt, erschließt sich dem deutschen Staatsoberhaupt vermutlich nicht. Araghtschi kennt Steinmeier übrigens persönlich: Als Vize-Außenminister gehörte er 2015 zum iranischen Verhandlungsteam beim Wiener Atomabkommen (JCPOA), wo er Steinmeier als damaligen Bundesaußenminister mehrfach zu direkten Gesprächen traf. Berührungsängste mit dem Staat, der in jeder seiner Reden, Sendungen und Predigten “Tod Israel, Tod den USA” skandiert, hatte der Altsozialist und lebenslange Heuchler Steinmeier schon damals nicht. Seine lobenden Worte Araghtschis fielen im passenden Umfeld – nämlich am Rande der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung, unter Sitzungsleitung der personifizierten Peinlichkeit Annalena Baerbock. Das passt: Die beiden rückgratlosesten und undiplomatischsten Trampeltiere mit ähnlich hohem Geltungsdrang und permanenter Überschätzung ihrer Rolle an einem Ort versammelt – da kann am Ende nichts Gutes herauskommen.
6 Kommentare
schon wieder Aneignung fremden Kulturgutes – diese Schranze gehört weg
Wird Steineimer nun zum Ehrenmullah ernannt?
Werden wir ab jetzt iranisches Öl zum halben Preis bekommen?
Wird der Iran im Krieg gegen den Westen Deutschland verschonen?
Wird der nächste Bumspräsident seinen Vorgänger an Falschheit noch überbieten können?
Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: „Wer immerzu lügt, dem wird in Deutschland trotzdem geglaubt.“
😜
Der schlimmste Bundespräsident seit 1948- neben ihm stehen Gauck und Wolf— was für Gestalten und wie die in dieses Amt kommen- lächerlicher gehts nicht
Mal sehen ob jetzt all die Antisemiten und Judenhasser von links und rechts ihn zu ihrem Schutzheiligen machen. Würde mich nicht wundern wenn wir bald den Sankt Steinmeier Tag haben. Kein Grund zum feiern!
Soso, auf einmal interessiert Steinmeier das Völkerrecht:
„Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen. Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig – daran gibt es wenig Zweifel.“ – Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 24.03.2026
Aber vom Ergebnis des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der NATO gegen Serbien als Mittel zur Lösung von Konflikten war Steinmeier hingegen geradezu entzückt:
„Das ist der Grund, dass sich die Bundesregierung heute in ihrer Kabinettssitzung entschlossen hat, den Kosovo als unabhängigen Staat anzukennen… Wir Europäer müssen beweisen, dass wir in der Lage sind, die Konflikte auf unserem Kontinent wirklich dauerhaft und vor allen Dingen wirksam zu lösen.” – Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Bundestag am 20.02.2008
Auch gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Libyen durch die NATO, die völkerrechtlich eigentlich nur zur Einrichtung einer Flugverbotszone berechtigt war, hatte Steinmeier nichts einzuwenden – im Gegenteil:
„Gaddafis Zeit ist abgelaufen. Die letzten Tage und Stunden haben auch militärisch die Wende gebracht. Die Reste des Regimes müssen sich jetzt zurückziehen.“ – Frank-Walter Steinmeier (SPD) am 22.08.2011
Trump spricht von „Regimewechsel im Iran“
19.40 Uhr: Trump sagt, dass seiner Meinung nach bereits ein Regimewechsel im Iran stattgefunden habe. „Wir haben ihren Führer ausgeschaltet. Und jetzt haben sie eine neue Gruppierung an der Macht. Das ist ein Regimewechsel im Iran, weil die Anführer völlig unterschiedlich sind zu den früheren.“
https://www.focus.de/politik/iran-krieg-im-live-ticker-usa-beteiligen-sich-an-israels-angriff_79d47c75-b933-47fd-a0d2-4e7da6cb334b.html
Merkwürdig: Ich habe mir in den letzten Tagen zufälligerweise viele Artikel genau zu diesem Thema in der englischsprachigen ausländischen Presse durchgelesen.
Vor allem in asiatischen und Nahost-Medien aber auch von GB in EUropa. Alle Journalisten kommen zu einem komplett anderen Fazit als Trump: Die neue iranische Führung im Iran ist noch brutaler, das Mullah-Regime ist beschädigt aber intakt (auch US-Geheimdienste kommen zum gleichen Fazit, selbst pro-trump Medien wie Breitbart machen die gleiche Schlussfolgerung wie die US-Geheimdienste). Israel und die USA haben alle gemäßigten iranischen Personalien im Iran nahezu ausgeschaltet , deshalb sind jetzt teilweise sogar Leute in der iranischen Führung an die Macht gekommen, die noch radikaler und brutaler sind. Die ausländische englischsprachige Presse zieht insgesamt folgendes Fazit: Ein Regime-Wechsel hat im Iran ganz sicher nicht stattgefunden. Trump ist ein sehr schlechter Lügner und Märchenerzähler…
AUch die englischsprachigen und deutschsprachigen russischen Medien hatten schon Anfang März kurz nach dem Beginn des US-israelischen ANgriffskrieges gegen Iran, haben die russ. Medien vorhergesagt,dass die USA und Israel keinen Regimewechsel erreichen werden, sondern eher im Gegenteil durch die Ausschaltung von moderaten und gemäßigten Politikern innerhalb der iranischen Führung das Mullah-Regime durch gezielte US-israelischen Angriffe sogar noch viel radikaler werden würde.
Und selbst deutsche und US-Politlologen haben schon nach der ersten Woche des Irankrieges gesagt und geschrieben, dass Trump keinen Plan hätte und er einen Regimewechsel nie und nimmer „herbeibomben“ wird. Das würde er nicht erreichen, haben die deutschen und US-Politologen vorhergesagt.