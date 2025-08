Bundesregierung will Minderjährigen Alkohol verbieten – aber Cannabis, Pubertätsblocker und Selbstverstümmelung sind okay

Deutschland versinkt in der größten und ausschließlich politisch verursachten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit, in einer explodierenden Migrantenkriminalität, kollabierenden Sozialsystemen und kultureller Selbstaufgabe; die gegen den Wählerwillen zusammengeschusterte Regierungskoalition hat aber Zeit und Muße, einen weiteren überflüssigen Eingriff in das Privatleben der Bürger auszuhecken. Diesmal plant sie die Anhebung des Mindestalters für den Erwerb von Bier und Wein von derzeit 16 auf 18 Jahre. Nachdem Überlegungen zur weiteren Tabuisierung von Alkohol letzte Woche bekannt wurden, legten Regierungspolitiker nun noch einmal nach. Der Konsum von Alkohol im Jugendalter sei „aus medizinischer Sicht hochproblematisch“, befand Christos Pantazis, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

Eine generelle Anhebung des Mindestalters auch für Bier und Wein könne daher ein sinnvoller Schritt sein. Allerdings müsse eine solche Maßnahme müsse „eingebettet werden in eine glaubwürdige und umfassende Präventionsstrategie“, sagte er weiter. Es brauche „weitergehende Anstrengungen in der Aufklärung junger Menschen über Risiken und Folgen, bessere Schutzmechanismen und klare Begrenzungen beim Zugang“. Die CDU-Politikerin Simone Borchardt meinte, ein generelles Verbot aller alkoholischen Getränke bis 18 berge „Charme“, es müsse aber in seiner praktischen Wirkung „sorgfältig abgewogen werden“. Entscheidend sei, „dass wir den Konsum junger Menschen insgesamt deutlich reduzieren und durch Aufklärung, Prävention und konsequenten Vollzug der Jugendschutzgesetze handeln“.

Cannabis und “Selbstbestimmung” – aber kein Wein und Bier

Das ist wohlgemerkt dieselbe Politik, die Cannabis legalisiert hat (mit katastrophalen Folgen) und die denselben Jugendlichen einredet, sie seien im „falschen Körper“ geboren und könnten sich einmal im Jahr ein neues Geschlecht aussuchen, hormonelle Pubertätsblocker, chemische Keulen und operative Eingriffe zur Verstümmelung des natürlichen Körpers inklusive, und sie damit verleitet, sich irreversiblen Schaden fürs Leben zuzufügen. Die am wahnwitzigen „Selbstbestimmungsgesetz“ festhält, das die psychischen und identitären Verirrungen orientierungsloser Jugendlicher zu Rechtsinstituten erklärt. Die mit diesem woken Wahn einhergehenden Gesundheitsschäden physischer und psychischer Natur sind weitaus gravierender als das künstliche Aufblasen angebliche Gefahren durch Genuss von Bier oder Wein, deren Herstellung zum immateriellen deutschen Kulturerbe zählt.

Diese aktionistische Prioritätensetzung ist typisch für eine Politik, die kein einziges reales Problem mehr in den Griff bekommt und sich daher in Placebo-Planungen flüchtet, wo es überhaupt keiner Maßnahmen bedarf – um noch irgendwo Handlungsfähigkeit zu simulieren. Das Ganze kommt dann immer noch in einem unerträglich bevormundenden Ton daher, der sich von oben herab anmaßt, Menschen vorzuschreiben, was gut für sie ist. Ob Jugendliche mit 16 oder mit 18 Jahren Bier und Wein kaufen dürfen, ist sicher nicht die drängendste Sorge, die dieses Land hat.Abgesehen davon, würde die Regierung sich mit solchen Beschränkungen selbst am meisten schaden, da ihre Politik nur noch im Suff zu ertragen ist.