Bundesverdienstkreuz für Bratwurst-Alena: Sie spucken dem Volk ins Gesicht

Alena Buyx wird am 1. Oktober 2024 das Bundesverdienstkreuz aus den Händen des parteipolitischsten, blassesten und voreingenommensten Bundespräsidenten verliehen bekommen, den dieses Land je hatte: Frank-“Spalter” Steinmeier würdigt die ehemalige Ethikrat-Vorsitzende unter anderem für ihr wichtiges “Engagement während der Corona-Pandemie”. Buyx habe damit, so das Staatsoberhaupt allen Ernstes, einen “wichtigen Beitrag zur verantwortungsvollen Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft” geleistet.

Bundesverdienstkreuz für Bratwurst-Alena, Gefängnis für den Bundeswehrsoldaten und Impfverweigerer Alexander Bittner (der seit drei Tagen im Hungerstreit ist und sich in einem kritischen Zustand befinden soll): Das ist die bizarre Realität im Siedlungsgebiet, September anno 2024. Das Beute-Kartell der Altparteien vergibt seine Bundesverdienstkreuze streng nach dem Kriterium, ob jemand das gerade geltende staatliche Narrativ gestützt hat. Je falscher und verlogener dieses Narrativ war, desto wichtiger und wertvoller wird es, dass jemand es dennoch stützte. Die “anständigen Demokraten” lachen das verachtete Volk nicht nur aus – sie spucken ihm noch grinsend ins Gesicht.

Zeitpunkt kein Zufall

Es ist kein Zufall, dass as Bundesverdienstkreuz für Alena also genau in dem Moment fällig und aus Sicht des Kartells logisch und unausweichlich wurde, da das staatliche Corona-Narrativ durch den Leak von 10 Gigabytes RKI-Files endgültig und zweifelsfrei als Lüge enttarnt wurde. Buyx vertrat es dennoch unbeirrt weiter – was als Zeichen höchster Loyalität gewertet werden kann und das Bundesverdienstkreuz geradezu erzwingt in einem Land, wo die Deutschlandzerstörerin Angela Merkel sogar mit der höchsten staatlichen Auszeichnung geehrt wurde.

In einem anderen Universum, wo die Verhältnisse nicht Kopf stehen, würde es nun eng für Alena Buyx, denn Nötigung und vorsätzliche Täuschung sind strafbar. Dort würden auf der Vorschlagsliste für das Bundesverdienstkreuz die Namen der Aufklärer und Justizopfer dieser dunklen Zeit stehen: Wodarg, Bhakdi, Hockertz, Velázquez, Homburg und Bittner. Nicht die feigen Profiteure, Mitläufer und Systempropagandisten eines Jahrhundertverbrechens, sondern die, die von Anfang an zivilcouragiert gegen den Corona-Wahn aufgetreten sind und recht behalten haben.