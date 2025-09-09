Bundesverfassungsgericht: Polizei darf Smartphones nicht ohne weiteres beschlagnahmen

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ist zwar selbst zum Wunsch- und Zielobjekt der Gleichschaltungsversuche des Parteienstaats geworden, doch noch gibt es dort eine Restbereitschaft zur Selbstbehauptung richterlicher Unabhängigkeit und Verteidigung von rechtstaatlicher Substanz. So hat Karlsruhe nun dem immer übergriffiger werdenden Staat zumindest verhalten Grenzen aufgezeigt: Eine Frau, die im März in eine Verkehrskontrolle geraten war, hatte den Vorfall mit ihrem Handy aufgezeichnet, nachdem die Polizisten ihre Bodycams aktiviert hatten. Daraufhin wurde ihr Telefon auf telefonische Anordnung der Staatsanwaltschaft sofort wegen Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes beschlagnahmt. Die Frau ging gerichtlich dagegen vor, scheiterte damit aber sowohl vor dem Amtsgericht Rosenheim als auch vor dem Landgericht (LG) Traunstein. Nach der Auffassung des LG Traunstein sei das von der Frau aufgezeichnete Video als Beweismittel für das weitere Ermittlungsverfahren von Bedeutung.

Schließlich legte sie Verfassungsbeschwerde ein, die sie unter anderem mit der Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, des Grundrechts auf Eigentum aus Art. 14 Grundgesetz (GG) und auf rechtliches Gehör begründete. Das BVerfG lehnte die Beschwerde zwar ab, weil sie keine Gehörsrüge erhoben und so den Rechtsweg nicht vollständig erschöpft habe, dennoch äußerten die Richter sich kritisch über die Rechtmäßigkeit der Handy-Beschlagnahmung durch die Polizei. Vor allem deren Verhältnismäßigkeit sei fraglich. Bereits die Annahme der Fachgerichte, dass in der vorliegenden Konstellation der Anfangsverdacht einer Straftat nach Paragraph 201, Absatz 1 Strafgesetzbuch gegeben war, unterliege zumindest gewissen Zweifeln.

Gelbe Karte für die übergriffige Justiz

Polizeiliche Maßnahmen dürften aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht dazu führen, „dass Betroffene aus Furcht zulässige Aufnahmen und mit diesen nicht selten einhergehende Kritik an staatlichem Handeln unterlassen“, heißt es weiter in dem Beschluss. Zudem wurde das geringe staatliche Interesse an der zu diesem Zeitpunkt bereits seit über drei Monaten andauernden Beschlagnahme des Smartphones angeführt. Schon abstrakt weise Paragraph 201, Absatz 1 StGB eine nicht besonders hohe Strafdrohung auf. Überdies lägen auch genügend andere Beweismittel zum Tatnachweis vor, wie etwa die Polizeibeamten als Zeugen, die Bodycamaufzeichnungen und ein schriftliches Geständnis der Frau. Somit sei die Beweisbedeutung des Smartphones und auch des auf dem Smartphone gespeicherten Videos selbst nicht besonders hoch.

Demgegenüber gebe es gewichtige private Interessen der Frau aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Artikel 14, Absatz 1 Grundgesetz. „Smartphones haben heute einerseits eine besondere Bedeutung für das alltägliche Leben ihrer Nutzenden, andererseits ergibt sich aus ihrer Auswertung ein erhebliches Risiko für die Persönlichkeitsrechte der Nutzenden“, so das BVerfG (das es allerdings nicht lassen konnte, sich hierbei der Gender-Sprache zu bedienen). In der vorliegenden Konstellation bestünden in der Zusammenschau verfassungsrechtliche Zweifel an der Beschlagnahme des Smartphones, so das Fazit. Da keine Entscheidung in der Hauptsache getroffen wurde, hat der Beschluss zwar keine rechtliche Wirkung, zumindest wurde dem Staat für eine solche völlig unverhältnismäßige Maßnahme aber einmal die gelbe Karte gezeigt, was hoffentlich über kurz oder lang dazu führt, dass solche Übergriffe erheblich eingeschränkt werden.