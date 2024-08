Bunte Gosse: Deutschland verkommt zu einem einzigen Shithole

Es vergeht inzwischen kein Tag mehr, an dem nicht offenbar wird, dass Deutschland sich zu dem failed state und Schandfleck entwickelt, vor dem böse Ewiggestrige und biedere Konservative als Kritiker der “vielfältigen” Gesellschaft seit Jahren gewarnt haben. Wer halb Kalkutta bei sich aufnimmt, wird selbst Kalkutta, sagte einst Peter Scholl-Latour; eine Beleidigung für Kalkutta, muss man mittlerweile sagen, denn in immer mehr Winkeln Deutschland ist die multikulturelle Lebenswirklichkeit von der in Drittwelt-Dreckslöchern wenig bis gar nicht mehr zu unterscheiden. Die hiesigen Zustände nähern sich denen in den Herkunftsländern der massenhaft importierten Austauschbevölkerung an – welch Wunder. Das Land versinkt in Chaos, Dreck, Inkompetenz und Gleichgültigkeit, doch die Zweck- und Berufsoptimisten der bunten Vielfalt geißeln ungebrochen jene als Miesmacher, Negativfixierte und Defätisten, die sich weigern, ausschließlich die (noch) intakten Ausschnitte eines im feien Fall befindlichen Landes wahrzunehmen.

Als Sinnbilder für den Nieder- bis Untergang mögen die Deutsche Bahn und ihre Hauptbahnhöfe gelten. Der Staatsbetrieb, einst ein weltweites Symbol für ehemalige deutsche Tugenden wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Sauberkeit, ist inzwischen zum Inbegriff für Unfähigkeit, Verrottung, Unpünktlichkeit und Dysfunktionalität geworden. Sofern die Züge überhaupt ankommen, geschieht dies meist zu spät, die Mitarbeiter sind überfordert, Bordtoiletten funktionieren nicht, ständig droht die Gefahr von Migranten angegangen zu werden. Auch im öffentlichen Nahverkehr sieht es nicht anders aus.

Aus Terrorismus mach “Aktivismus”

Am Montag musste der Betrieb einer Berliner S-Bahn wegen angeblicher „Vandalismus-Schäden“ eingestellt werden. Laut dem Fahrer hätten „Aktivisten“ – sprich: linksradikale Fanatiker – die Stromversorgung im Bahnhof Jungfernheide massiv zerstört. In den Medien hörte man darüber wie üblich nichts, so etwas ist längst alltägliche Bagatelle ohne überregionale Relevanz. Obwohl es sich hier um schwere Straftaten handelt, werden massive Sachschäden und Nötigungen zu Kavaliersdelikten – solange sie nur für die „richtige“ Sache erfolgen– wie etwa auch bei den ständigen Flughafenerstürmungen der Klimairren der „Letzten Generation“. Das alles zählt ebenfalls als „Vandalismus“, obwohl es klarer Terrorismus ist.

Doch zurück zur Deutschen Bahn: In Nordrhein-Westfalen musste eine 78-Jährige ins Erster-Klasse-Abteil eines ICE urinieren, weil sämtliche sechs Zugtoiletten nicht funktionierten! Zuvor hatte die Frau eindringlich auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam gemacht und sogar nach einem Eimer gefragt, um ihre Notdurft zu verrichten. Der Zugbegleiter konnte ihr nur empfehlen, auszusteigen, im Bahnhof auf die Toilette zu gehen und den nächsten Zug zu nehmen. Dies konnte sie wegen ihrem leicht dementen und gehbehinderten 86-jährigen Begleiter jedoch nicht. In ihrer Verzweiflung erleichterte sie sich schließlich im Zug – und soll dafür nun auch noch 60 Euro Strafe zahlen! „Die Notdurft der Leute wird nicht beachtet, aber bei Bußgeldern sind sie schnell“, so das korrekte Fazit der gebürtigen Niederländerin über die Deutsche Bahn. Die sah zwar schließlich von der Strafe ab und entschuldigte sich; dennoch sind Vorfälle wie dieser ein denkbar krasser Widerspruch zu allem, wofür die Bahn einst einmal stand und vor allem zu dem Niveau des öffentlichen Schienenverkehrs in Staaten wie China oder Japan, wo man sich so etwas nicht im Entferntesten vorstellen könnte.

Ein Land zerfällt

In Italien – allerdings nicht nur dort – hat man Deutschland längst abgeschrieben, und dafür unter anderem auch die Bahn als Beispiel aufgelistet: Während der Fußball-Europameisterschaft habe die ganze Welt sehen können, wie marode der gesamte Betrieb ist schrieb der „Corriere della Sera“, und ergänzte: „Das Chaos im deutschen Bahnverkehr hat bei allen, die mit dem Turnier zu tun hatten – Journalisten, Zuschauern und sogar Fußballern – einen unauslöschlichen Fleck im Gedächtnis hinterlassen.“ Außer dümmlichen Ausreden für sein Totalversagen hat der Konzern selbst nichts mehr anzubieten. Interne Chats zeigen, dass auch die Mitarbeiter völlig verzweifelt und beschämt sind: „Das, was wir hier abliefern, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Nicht an einem einzigen Tag läuft hier irgendwas“, schrieb ein Zugbegleiter, und listete die fehlende Kühlung in der Bordgastronomie, das völlige Fehlen jeder Tiefkühlsysteme und fehlende Warenvorräte als Mängel aus seinem Berufsalltag auf.

Doch auch abseits der Züge verfällt das Land zunehmend: Weitere Schlaglichter aus dem „besten Deutschland aller Zeiten” gab es in den letzten Tagen zuhauf: Am helllichten Sonntagnachmittag masturbierte ein offenbar afrikanischer Migrant mitten im Hauptbahnhof von Hannover. In Weil am Rhein lief ein Schwarzer splitterfasernackt durch die Stadt und pöbelte lautstark und aggressiv die im Freien sitzenden Gäste eines Restaurants an. Die Menschen wandten sich peinlich berührt ab und taten so, als hätten sie nichts gesehen; ein mittlerweile übliches Verhalten des kollektives Wegsehens. „Was soll man machen?“, äußern sie sich allenfalls verlegen. Menschlich durchaus verständlich: Erstens muss man befürchten, von den Migranten gewaltsam angegangen und sogar juristisch verfolgt zu werden, falls man sich doch zum Eingreifen entschließt – und zweitens ist man als friedlicher, bis zur völligen Wehrlosigkeit zivilisierter Mitteleuropäer schlicht mental auf solche torzivilisatorischen Situationen vorbereitet. Die Anpassung der Einheimischen an die ins Land geholte Barbarei und Primitivität geht nur schleppend. Das will die linksgrüne Politik, die diese Zustände hervorgebracht hat, natürlich mit aller Gewalt ändern: Die Menschen sollen sich an die “Vielfalt” gewöhnen, diese schätzen und gefälligst akzeptieren, dass ihnen durch Zwischenfälle, Infrastrukturkollaps und allfällige Anschläge Gefahren drohen, im harmlosesten Fall Lebenszeit gestohlen und potentiell krankmachende Belastungen aufgebürdet werden – ganz zu schweigen von der Gewaltexplosion im öffentlichen Raum, die von Politik und Medien systematisch totgeschwiegen werden. Die Buntheit der Postapokalypse soll jeden bereichern – und wer das nicht zu schätzen weiß, ist eine rechtsextreme Bedrohung.