Spenden, aber richtig: Dort, wo die Gefahr am größten ist, müssen heute kreative Maßnahmen ergriffen werden! Maßnahmen, die 2015 noch vollkommen undenkbar waren. Beton ist langlebig, langlebiger als manches politische Konzept. Firmen, Parteien und Verbände sollten die notwendigen DIN-gerechten bunten Betonpoller für Weihnachtsmärkte und öffentliche Plätze spenden, gegen Spendenquittung.

Überall im Land werben Unternehmen und Parteien für Buntheit und Vielfalt. Jetzt könnten sie ihren schönen Worten Taten folgen lassen. Mit einer Spende für Betonpoller, die Menschen vor Fahrzeuganschlägen schützen. Die Blöcke werden in den Regenbogenfarben der Spender gestrichen und erhalten natürlich auch eine Plakette. Etwa: „Für eine bunte Gesellschaft. Gespendet von Autohaus Schulze.“ Endlich einmal Werbung, die auch etwas aushält!

Kleine Stadt, kleiner Poller?

Für kleinere Städte gibt’s kleinere Betonblöcke, für Großstädte schwere LKW-Sperren. Welche Stadt weniger gefährdet ist, weiß natürlich niemand; vielleicht könnte man ja die möglichen Einmann-Attentäter vorher um Auskunft bitten. Ein Blick in die Beton-Preisliste 2026 zeigt, was bereits erhältlich ist. Es stehen jede Menge Merkel-Betonpoller zur Auswahl:

600 Kilogramm, Volumen 40 × 80 × 80 Zentimeter: 103 Euro

1.200 Kilogramm, Volumen 80 × 80 × 80 Zentimeter: 142 Euro

2.400 Kilogramm, Volumen 160 × 80 × 80 Zentimeter: 217 Euro

6.000 Kilogramm als Kombination: 576 Euro

Alle Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer, Transport und Aufstellung.

Nur geprüfte deutsche Systeme

Geliefert werden se mit Befestigungshaken aus deutschen Qualitätsstahl zum bequemen Versetzen per Elektro-Kran. Sonderlackierung in Biofarben und Spenderplakette in Messing auf Wunsch. Für echte Lkw-Sperren braucht es allerdings geprüfte deutsche Systeme, Importe aus Drittländern scheiden aus.

Qualitätspoller werden mit schweren Fahrzeugen bei 50 oder 80 Stundenkilometer Anfahrtgeschwindigkeit getestet. Gewicht allein garantiert aber noch keinen Schutz: Bretterbuden auf Weihnachtsmärkten verhalten sich so stabil wie Pappe. Ratsam wären zudem mehr gelbe städtische Schilder wie “Messerverbotszone”, nur etwas größer und mehrsprachig, etwa auch mit der Aufschrift “Fahrzeugterrorverbotszone”. Das hält die Attentäter wirksam ab und zwingt sie, sich andere Angriffsziele zu suchen

Kugelschreiber gegen Beton tauschen

Auch die Orts- und Kreisverbände der Parteien könnten endlich mal ein echtes Zeichen setzen: Statt Spendengelder für Kugelschreiber, Lineale, Luftballons und Plastikbecher auszugeben, könnten sie Schutzpoller finanzieren! Natürlich in den jeweiligen Parteifarben. Ein roter Poller von der SPD, ein schwarzer von der CDU, ein grüner von den Grünen. So erkennt jeder Bürger sofort, wer sich für seine Sicherheit einsetzt.

Buntheit und Vielfalt, diesmal sogar mit Gewicht: Auch Apothekerinnen mit Haltung könnten sich tatkräftig engagieren – und das nicht nur in Bielefeld. Dresden investierte 2025 rund 1,7 Millionen Euro in zusätzliche Zufahrtssperren.

Spenden statt Sonntagsreden

Da sich kleinere Weihnachtsmärkte sich solche Sicherheitsmaßnahmen kaum leisten können, sind Spenden eine willkommene Finanzierungshilfe. Die Kommunen melden einfach ihren Bedarf an, Firmen und Parteien finanzieren dann geeignete Schutzblöcke und die Stadtverwaltung sorgt für die fachgerechte Auswahl und Aufstellung. Und die Presse macht entsprechende Aufrufe, ohne Inseratskosten zu verlangen.

Werbung

Früher spendeten sozial eingestellte Unternehmen Parkbänke, auf denen Bürger ausruhen konnten. Heute könnten sie einfach Betonpoller spenden, damit die Bürger überhaupt noch unbeschwert über den Weihnachtsmarkt schlendern können. Ein sichtbares Zeichen für mehr Vielfalt! Und endlich eines, das auch einem Betonkopf standhalten kann.