Bunte Vielfalt in Dornbirn: Türkische „Kulturmesse“ propagiert Dschihad, Steinigungen und Mordaufrufe gegen Kuffar

Heute beginnt im österreichischen Dornbirn die Türkische Kulturmesse „Kültür Fuarı“, die bereits zum 18. Mal stattfindet. Veranstalter ist die Islamische Föderation (AIF), die mit dem Slogan: „Die größte Messe Österreichs und die renommierteste Messe Europas” wirbt. Was als Multikulti-Event daherkommt, strotz in in Wahrheit nur so von türkischem Nationalismus und kann getrost als Hochamt auf den neoosmanischen Imperialismus interpretiert werden – und mithin als das exakte Gegenteil von Integration. Nach außen, von Kulturverbänden und Lokalmedien, wird zwar hier das übliche Gefasel von Völkerverständigung und Brücken zwischen den Kulturen abgesondert und auch von offizieller Seite schwurbelt man von einem „Beitrag für ein „harmonisches und friedliches Zusammenleben”, der „die bestehenden Ängste und Vorurteile aus dem Weg räumen” solle; aber das, was auf dieser Messe dargeboten wird, ist in Wahrheit nachgerade mustergültig dazu angetan, bestehende Ängste und Vorurteile zu verschärfen und das Bild vollauf zu bestätigen, das der Islam überall abgibt – und dieses ist eben leider doch kein Zerrbild.

Das fängt schon bei den anwesenden “Stars” an. Mehrere Schauspieler der türkischen Erfolgsserie „Mehmed, der Sultan der Eroberungen”, die die osmanische Eroberung von Konstantinopel 1453 glorifiziert, werden Autogramme geben. Der zur Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) gehörende Verlag Plural aus Köln, ist prominent vertreten und preist Titel aus seinem radikal-islamischen Programm an. Die Gemeinschaft war vor der Machtübernahme Erdogan in der Türkei aus gutem Grund verboten und wird sogar vom auf links gezogenen deutschen “Verfassungsschutz” unter jenen extremistischen Organisationen geführt, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgen (natürlich sieht man die IGMG offenbar bei weitem nicht als so gefährlich an wie die bürgerlich-konservative und demokratische AfD).

Auch Judenhasser dürfen nicht fehlen

Auf der Dornbirner Messe findet sich auch die Duisburger Buchhandlung Tugra Kitabevi, die bei früheren Auftritten in aller Offenheit mehrere Exemplare einer unkommentierten (!) türkischen Übersetzung von Adolf Hitlers “Mein Kampf” und weitere antisemitische Machwerke feilbot. Weitere Bücher, die auf der Messe präsentiert werden, sprechen sich klar für die islamische totale Machtergreifung in Europa und weltweit aus. In Leseproben heißt es da etwa: „Dschihad bedeutet, sich für die Herrschaft des Islam auf der Welt mit seinem Leben, Besitz und seiner Zunge auf das Äußerste anzustrengen.” Außerdem gehe es darum, die „Regierung der Kuffar” (der Ungläubigen), „zu verändern und ihre Existenz zu beenden” – klare Vernichtungs- und Tötungsaufrufe, die jedoch im staatlich verordneten Multikulti-Rausch untergehen.

Ein bei früheren Veranstaltungen erhältlicher Ratgeber namens „Grundwissen für Frauen“ fordert unter anderem die Steinigung von Ehebrechern und die Weltherrschaft des Islam; auf Anfrage des österreichischen „Exxpress, der über die skandalösen Hintergründe berichtet, versicherte einer der Aussteller, dass man diesen „tollen Leitfaden für die muslimische Frau” auch dieses Jahr in Dornbirn erwerben könne. Schließlich handele es sich um „ein berühmtes Buch, das jeder hat”. Der berühmte Koran-Rezitator Osman Egin wird die Messe ebenfalls mit seiner Anwesenheit beehren und eine Autogrammstunde geben. Im vergangenen August hatte er den vermutlich durch eine israelische Bombe in Teheran getöteten Hamas-Chef Ismail Haniye in einem Fernsehinterview nachgerufen: „Möge das Paradies die Wohnstätte von Ismail Haniye sein. Er hat gewonnen!” Während des Gesprächs war die Parole „Auch Israel wird ein Ende haben” eingeblendet. Und auch sonst tummeln sich allerlei Judenhasser und muslimische Fanatiker auf der Messe.

Totales Integrationsversagen

Die zu erwartende Dichte an Kopftüchern und das fast völlige Abhandensein der deutschen Sprache dürften auch dieses Jahr wieder vom vollständigen Scheitern der “multikulturellen Gesellschaft” mit ihren Integrationsmächen zeugen. Die Messe verdeutlicht, wie unzählige weitere vergleichbare Veranstaltungen auch in Deutschland, worum es bei der islamischen Masseneinwanderung in Wahrheit geht: Um Eroberung, Unterwerfung, Landnahme und am Ende Eliminierung der indigenen Kultur. Das, was der Islam tausend Jahr mit dem Schwert erreichte, setzt er heute mit Worten und Schriften fort – dabei eifrig unterstützt von wohlstandsverwahrlosten Gutmenschen und Toleranztrotteln, denen im Willkommenswahn dann als letztes der Kopf abgeschlagen wird.

Davor warnen seit Jahren vor allem auch gut integrierte, hier tatsächlich heimisch gewordene Migranten und Islamkritiker, die ähnliche Entwicklungen ihrer Herkunftsländer nur zu gut kennen – doch sie werden, wie alle übrigen Islamkritiker, in den Orkus der “gesichert Rechtsextremen” verbannt. Lieber widmet man sich auch in der Alpenrepublik der Bekämpfung der Islamkritiker und Mahner, die als “antimuslimische Rassisten” und “rechte Hetzer” diffamiert werden – und das in dem Land, das sich stolz der Verhinderung zweier türkischer Eroberungskriege vor den Toren Wiens rühmt.

Zuschauen, aber nichts tun

Die in Bregenz ansässige Regierung des österreichischen Bundesland Vorarlberg, dessen bevölkerungsreichste Stadt Dornbirn ist, lieferte auf Anfrage des „Exxpress“, wie man sich zu dieser Messe halte, eine wortreiche Erklärung ab. Seitens der Behörden hieß es: „Die Islamische Föderation (AIF) ist Teil der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich (IGGÖ). Die IGGÖ ist eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft und somit die Vertretung für die religiösen Belange der in Österreich lebenden Muslime. Der aktuelle Präsident ist ein Vertreter der Islamischen Föderation. Die AIF ist in Österreich nicht verboten und kann daher auch als Veranstalter auftreten. Die Inhalte der Veranstaltung obliegen grundsätzlich dem Veranstalter – sofern sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Hinweise nehmen wir natürlich ernst. Wir haben daher Kontakt mit der Landespolizeidirektion aufgenommen und darum gebeten, sich die Sache genau anzuschauen.”

Anschauen und zuschauen – aber nicht unternehmen und gewähren lassen: Es ist dasselbe Trauerspiel wie in Deutschland. Die wehrlos gemachte Freiheit des Westens wird von den eigenen toleranzbesoffenen, untätigen Politikern sehenden Auges zur Schlachtbank geführt. Und genau wie in Deutschland wird auch in Österreich nichts passieren, um das Dornbirner Festival der Schande mit seiner Dschihad-Propaganda und subtil bis offen ausgelebten Judenhasses zu stoppen. Auch in Österreich schauen die offiziellen Stellen tatenlos zu, wie die Islamisierung unter den Augen des Staates und unter Ausnutzung rechtsstaatlicher Prinzipien stattfindet – bis es auch hier zu spät ist und eben diese Prinzipien unter den neuen Herren durch die Scharia ersetzt werden.